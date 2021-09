Boeing sceglie l’Australia per la prima Final Assembly Facility al di fuori del Nord America

Boeing, in collaborazione con il governo del Queensland, ha selezionato Toowoomba come sito preferito per la prima aircraft assembly facility del suo genere al di fuori del Nord America.

Boeing Australia stabilirà la struttura nel Wellcamp Aerospace and Defense Precinct presso l’aeroporto di Wellcamp, per produrre e assemblare il Boeing Airpower Teaming System (noto anche come Loyal Wingman), il primo aereo da combattimento militare progettato, sviluppato e prodotto in Australia in mezzo secolo. L’aereo ha effettuato il suo primo volo nel febbraio 2021.

La partnership per stabilire la struttura creerà nuove opportunità per Toowoomba, portando posti di lavoro e sviluppo di competenze nella regione e nello stato.

“Scegliendo Wellcamp Airport, Boeing ha compiuto un passo importante verso la consegna del proprio impianto di assemblaggio finale appositamente costruito. Questo ha il potenziale per migliorare notevolmente la capacità manifatturiera avanzata del nostro stato e aiutare a formare una forza lavoro di abitanti del Queensland con le competenze per costruire alcuni degli aerei più all’avanguardia del mondo”, ha affermato il premier, Annastacia Palaszczuk.

Wagner Corporation prevede che questa struttura supporterà circa 300 posti di lavoro durante la costruzione e creerà posti di lavoro altamente qualificati, promuovendo lo status del Queensland come centro per le industrie della difesa.

Il tesoriere e ministro per gli investimenti, Cameron Dick, ha affermato che l’annuncio di oggi ha rafforzato il rapporto di quasi 25 anni dello stato con Boeing: “Questo annuncio segue il nostro successo con l’Australia’s first commercial drone flight testing facility a Cloncurry Airport lo scorso dicembre, di cui Boeing è stato il primo utente. È il risultato di un accordo che il nostro governo ha stipulato con Boeing Australia lo scorso anno per supportare la creazione della struttura principale di assemblaggio finale per il Boeing Loyal Wingman qui nel Queensland, soggetta agli ordini della difesa. Si prevede che il progetto potrebbe generare fino a $1 miliardo di dollari per l’economia del Queensland in 10 anni”.

Questo progetto realizza la visione della roadmap e del piano d’azione decennale delle industrie della difesa del Queensland, che mira ad aumentare significativamente le entrate della difesa e generare 3.500 nuovi posti di lavoro a tempo pieno entro il 2028.

L’uncrewed aircraft è progettato per operare come un team, utilizzando l’intelligenza artificiale per estendere le capacità delle piattaforme con equipaggio e senza equipaggio.

Il Boeing Defence Australia Vice President and Managing Director, Scott Carpendale, ritiene che la scelta dell’aeroporto di Wellcamp come sede preferita di Boeing per il primo impianto di produzione di assemblaggio finale della società sia indicativa dell’attenzione globale di Boeing e del supporto per la crescita della capacità di difesa dell’Australia: “Siamo fiduciosi nelle future prospettive di produzione di questo aereo innovativo e di classe mondiale. Stiamo pensando a lungo termine su questo investimento, che potrebbe aiutare l’Australia a guadagnare quote di lavoro future in altre opportunità globali di difesa e aerospaziale, oltre al Loyal Wingman. La posizione del Wellcamp Aerospace and Defense Precinct è attraente grazie al suo accesso a una linea di volo, giorni di volo limpidi, accesso ai voli commerciali dalle principali città e capacità di supportare il rapido ritmo con cui sta crescendo l’Airpower Teaming System program. L’aerospaziale sostenibile è un obiettivo fondamentale per Boeing e l’uso di metodi di costruzione sostenibili da parte di Wagner Corporation supporta la nostra visione di creare da zero un impianto di produzione aerospaziale sostenibile, comprese le tecnologie rinnovabili e il design incentrato sull’uomo”.

Il presidente di Wagner Corporation, John Wagner, ha affermato che la scelta dell’aeroporto di Toowoomba Wellcamp da parte di Boeing per il suo nuovo impianto di produzione di aeromobili senza equipaggio è stata una grande spinta per la regione: “Attrarre investimenti e aziende globali come Boeing a Toowoomba è il riconoscimento dei vantaggi strategici offerti dal sito dell’aeroporto di Wellcamp, incluso l’accesso alla futura Inland Rail”.

Boeing Australia sta attualmente sviluppando sei velivoli in collaborazione con la Royal Australian Air Force (RAAF), con test di volo in corso.

(Ufficio Stampa Boeing)