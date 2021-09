L’Emirates Pavilion è pronto ad accogliere i visitatori a Expo 2020 Dubai

L’imperdibile aviation attraction di Expo 2020 Dubai si prepara ad aprire le sue porte al pubblico il 1° ottobre. Situato nell’Opportunity District, a pochi passi dall’Al Wasl Dome, l’Emirates Pavilion offre un’anteprima per il futuro dell’aviazione commerciale, riformulando il ruolo che la scienza e la tecnologia giocheranno nei prossimi 50 anni di viaggi aerei, accogliendo i visitatori su due piani di installazioni multisensoriali interattive.

Da oggi, i visitatori di Expo 2020 Dubai possono pianificare la loro visita all’Emirates Pavilion e prenotare in anticipo la data e le fasce orarie preferite.

La costruzione dell’Emirates Pavilion è iniziata a marzo 2019 ed è stata completata a giugno 2021. Durante le sue fasi di progettazione e costruzione, il Padiglione ha seguito una serie di principi di sostenibilità, utilizzando materiali non pericolosi, regionali, riutilizzabili e riciclabili nella sua struttura complessiva, incorporato diverse soluzioni progettuali per ridurre il consumo di energia e acqua.

L’imponente design e la facciata a quattro piani dell’Emirates Pavilion sono modellati sulle ali di un aereo in volo, con 24 alette rivestite in alluminio che si incurvano intorno a due lati della struttura dell’edificio. L’illuminazione esterna dell’Emirates Pavilion include un sistema LED che di notte si illumina con colori vivaci. Il design luminoso e ultramoderno degli interni lascia entrare molta luce naturale e funge da sfondo per esperienze coinvolgenti e può accogliere 120 persone all’ora.

Ecco cosa possono aspettarsi i visitatori quando visitano il Padiglione Emirates all’Expo 2020 di Dubai:

Collecting the ‘seed’

Il viaggio inizia raccogliendo un “seme” che spacchetta ogni esperienza. Il seme consente un viaggio attraverso il padiglione, catturando le interazioni, le conoscenze e le esperienze del visitatore, che verranno poi riprodotte nel finale multisensoriale.

The science of flight

Le visualizzazioni educative che utilizzano modelli olografici dimostreranno come gli aerei volano, illustrando le proprietà fisiche di portanza, spinta, gravità e resistenza.

Cleaner skies

L’installazione Cleaner Skies è un’esperienza immersiva che dimostra come le innovazioni future siano direttamente collegate ad alcune delle più grandi sfide del mondo: sostenibilità, crescita demografica e progressi tecnologici. I visitatori potranno anche sfidarsi in un quiz interattivo sulle tecnologie aeronautiche sviluppate per affrontare le sfide di domani.

Future lab

I visitatori entreranno nel laboratorio del futuro per eseguire esperimenti condotti da bracci robotici, che dimostrano le tecnologie che renderanno gli aerei del futuro più veloci, leggeri e resistenti.

Thrust and propulsion

Gli schermi interattivi forniranno una serie di animazioni che esplorano le future tecnologie di motori e carburanti come hypersonic, hydrogen, hybrid and electric, evidenziando l’impatto che avranno su emissioni, sostenibilità, comfort e velocità, con modelli realistici di motori aeronautici.

Design your perfect aircraft

I visitatori metteranno alla prova le loro conoscenze e progetteranno e faranno volare i loro aerei personalizzati e futuristici. Attraverso una ultra-haptic interface, i visitatori costruiranno il loro aereo utilizzando elementi come autonomia, tipo di motore, ali e livrea, lo proveranno attraverso un simulatore di volo e riceveranno un feedback immediato sulle loro decisioni di progettazione.

Airport of the future

Emirates visualizza l’aeroporto del futuro affinché i visitatori imparino come la biometria, l’analisi dei dati e le tecnologie intelligenti trasformeranno l’esperienza dei passeggeri a terra.

Experience your tomorrow

I visitatori potranno immergersi completamente indossando cuffie interattive per la realtà virtuale che permetteranno loro di esplorare le cabine interne degli aerei del futuro. Saranno in grado di navigare nelle finestre interattive di una fusoliera virtuale e persino vedere diversi tipi di cabine e configurazioni di posti a sedere.

Seeding the future

Quando ogni visitatore restituisce il seme per l’uploading, l’esperienza completa dell’Emirates Pavilion culminerà in una presentazione cinematografica multisensoriale personalizzata a 360° che combina una narrazione dinamica e una straordinaria grafica in 3D con le informazioni acquisite durante il tour.

Il personale competente e l’Emirates Cabin Crew saranno a disposizione per assistere i visitatori al Padiglione. Oltre alle installazioni e alle esperienze, i visitatori potranno godersi il caffè dell’Emirates Pavilion situato al primo piano e potranno anche portare a casa un ricordo della loro visita presso l’Emirates Official Store, che presenterà Emirates and Expo 2020 Dubai merchandise in vendita.

L’Emirates Pavilion è aperto tutti i giorni durante Expo 2020 Dubai dalle 10:00 alle 22:00.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)