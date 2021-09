SWISS offre un’ampia gamma di destinazioni nei suoi orari invernali

Nonostante le restrizioni di viaggio continue e ancora mutevoli, Swiss International Air Lines (SWISS) offrirà un’ampia gamma di servizi nei prossimi orari invernali 2021/2022, per svolgere la sua missione di mantenere la Svizzera collegata con il resto dell’Europa e del mondo.

“Abbiamo predisposto i nostri programmi per il prossimo orario invernale per offrire ai nostri clienti la più ampia gamma possibile di servizi aerei e collegamenti, pur mantenendo una rete di rotte solida e affidabile”, spiega Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer di SWISS. “Dei 92 velivoli che compongono la flotta SWISS, i nostri orari invernali ci vedranno operare fino a 47 short-haul transports più quattro velivoli del nostro wet lease partner Helvetic Airways, insieme a 22 velivoli a lungo raggio”.

Con 90 punti serviti da Zurigo e/o Ginevra, il portafoglio di destinazioni invernali di SWISS sarà ampio come lo era nell’inverno 2019, anche se con meno frequenze. Ai clienti SWISS verranno offerte 81 destinazioni da Zurigo e 26 da Ginevra. Nel complesso, SWISS prevede di offrire nuovamente circa il 50% della capacità fornita nel 2019 nei prossimi orari invernali.

SWISS prevede di servire un totale di 60 destinazioni a corto raggio e 21 a lungo raggio da Zurigo nei prossimi orari invernali. Le destinazioni a corto raggio con la maggior parte delle frequenze da Zurigo includono Berlino, Copenaghen, Amburgo, Lisbona, Londra, Malaga e Stoccolma e varie località dell’Europa orientale come Kiev e Belgrado. Sul fronte del lungo raggio, il focus sarà su centri chiave come Chicago, Miami, New York, San Paolo, Dubai, Johannesburg e Tel Aviv. I prossimi orari invernali si estendono anche a diverse mete classiche estive che anche quest’anno continueranno ad essere servite nei mesi invernali. Queste includono Alicante, Malta, Marsiglia, Palermo e Salonicco. Anche Sarajevo e Tallinn continueranno a ricevere il servizio nel prossimo periodo invernale, così come la capitale albanese Tirana, per la quale SWISS ha rilevato il servizio quest’estate dalla sua compagnia aerea gemella Edelweiss.

Un totale di 25 destinazioni europee riceveranno il servizio SWISS da Ginevra nel prossimo orario invernale. Le più servite includeranno Atene, Lisbona e Porto. Quest’inverno, inoltre, ai viaggiatori provenienti da Ginevra verranno offerte una serie di destinazioni che in precedenza ricevevano solo servizi estivi. Questi includono Madeira, Sharm El Sheikh e Tenerife. Quest’inverno SWISS sta introducendo un servizio non-stop tra Ginevra e la capitale della Danimarca, Copenaghen. La stagione degli sport invernali sarà un focus particolare dei servizi SWISS a Ginevra: per i clienti del Regno Unito e della Scandinavia in particolare, il vettore offrirà un ampio programma di voli. SWISS prevede inoltre di riprendere i suoi servizi a lungo raggio tra Ginevra e New York in determinati giorni della settimana a partire da metà dicembre: sono previsti fino a quattro voli settimanali sulla rotta a partire dal 14 dicembre.

Il periodo dell’orario invernale andrà dal 31 ottobre 2021 al 27 marzo 2022. Per una maggiore pianificabilità, i nuovi orari invernali SWISS saranno pubblicati in due fasi. I programmi fino al 16 gennaio 2022 compreso sono pubblicati oggi (22 settembre), mentre i programmi definitivi da metà gennaio a fine marzo 2022 saranno pubblicati a ottobre. Il relativo perfezionamento stabilizzante di questi può comportare anche la cancellazione dei voli originariamente previsti. Tutti i clienti il cui volo viene cancellato possono riprenotare gratuitamente o ottenere il rimborso completo del biglietto.

Gli orari SWISS Winter 2021/2022 sono disponibili su www.swiss.com.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)