News Brevi – 22.09.2021

AMERICAN AIRLINES: LA NORTHEAST ALLIANCE E’ A FAVORE DEI CONSUMATORI – In una dichiarazione di oggi, il presidente e CEO di American Airlines, Doug Parker, ha risposto all’U.S. Department of Justice riguardo la Northeast Alliance (NEA) di American e JetBlue: “La scorsa estate, American e JetBlue hanno annunciato un’alleanza innovativa per aumentare la concorrenza nel nord-est. In pochi mesi, la Northeast Alliance ha mantenuto la sua promessa di garantire la crescita e fornire chiari vantaggi ai consumatori a New York e Boston. Da gennaio, l’alleanza ha portato nuovi servizi ai clienti di New York e Boston, tra cui 58 nuove rotte, aumento delle frequenze su più di 130 rotte e code sharing su 175 rotte, oltre a nuovi voli internazionali per Tel Aviv, Atene e Delhi. Mantenendo la promessa di crescita, la Northeast Alliance offrirà più di 700 voli giornalieri da New York e Boston questo inverno e continuerà a investire per fornire un’esperienza senza soluzione di continuità ai clienti. Prima dell’alleanza, Delta e United dominavano il New York City market. La NEA ha creato un terzo concorrente su vasta scala a New York e sta favorendo una maggiore crescita a Boston. Ironia della sorte, la causa del Department of Justice cerca di togliere la scelta del consumatore e inibire la concorrenza, non incoraggiarla. Non si tratta di una fusione: American e JetBlue sono – e rimarranno – compagnie aeree indipendenti. Non vediamo l’ora di confutare vigorosamente le affermazioni del DOJ e di dimostrare i numerosi vantaggi che la Northeast Alliance offre ai consumatori”.

ALITALIA: COMUNICATO RIGUARDO LA VALUTAZIONE DEL MARCHIO – Alitalia in un comunicato informa: “In relazione a quanto dichiarato dal Presidente di Ita, Alfredo Altavilla, e in particolare al fatto che la valutazione del marchio Alitalia sarebbe “non realistica”, i Commissari di Alitalia in amministrazione straordinaria confermano che la stima rappresenta il valore minimo risultante da una perizia, dovuta per Legge e operata da un professionista terzo incaricato dalla procedura, previo parere favorevole del comitato di sorveglianza”.

AER LINGUS ACCOGLIE CON FAVORE LA REVOCA DELLE RESTRIZIONI VERSO GLI STATI UNITI – “Aer Lingus accoglie con entusiasmo l’annuncio della revoca al divieto di ingresso dei cittadini europei negli Stati Uniti a partire da novembre e non vede l’ora di accogliere nuovamente a bordo i passeggeri con la proposizione di tariffe promozionali. Aer Lingus offre collegamenti transatlantici per New York (JFK), via Dublino, da 3 principali aeroporti italiani, tra cui Roma, Milano Linate e Napoli. Grazie al servizio doganale statunitense per i viaggiatori in partenza per gli Stati Uniti, i clienti Aer Lingus hanno la possibilità di effettuare le procedure di dogana e immigrazione già prima dell’imbarco, ancora in terra irlandese, evitando lo stress all’arrivo. La compagnia offre voli a partire da 179€ (le tariffe si basano sulla singola tratta e devono essere acquistate come viaggio di ritorno. Le tariffe sono soggette a termini, condizioni e disponibilità), per volare in USA per viaggiare tra il 1° novembre 2021 e il 31 marzo 2022. I biglietti sono acquistabili entro mercoledì 29 settembre su aerlingus.com”, afferma la compagnia. Susanne Carberry, Chief Customer Officer di Aer Lingus, ha commentato: “Aer Lingus è lieta di offrire nuovamente collegamenti tra l’Europa e gli Stati Uniti per riunire famiglie, amici e aziende su entrambe le sponde dell’Atlantico. Per Aer Lingus la sicurezza è una priorità e per questo da oltre un anno continuiamo a implementare misure di sicurezza come le mascherine e le sanificazioni aggiuntive. Inoltre, ci impegniamo a rendere l’esperienza di volo il più confortevole possibile per i nostri clienti che possono usufruire dei nostri servizi a bordo di ristoro e intrattenimento”. Prima di pianificare il viaggio, Aer Lingus consiglia ai suoi clienti di utilizzare il nuovo strumento interattivo, disponibile su aerlingus.com, che consente di cercare la propria destinazione e recuperare informazioni di viaggio aggiornate e personalizzate in base al proprio caso specifico, tra cui lo stato di vaccinazione, il viaggio di ritorno e gli interscambi.

QATAR AIRWAYS ESPANDE LA USAID ROUTES PARTNERSHIP – Qatar Airways ha esteso la sua partecipazione alla partnership USAID ROUTES (Reducing Opportunities for Unlawful Transport of Endangered Species), rafforzando il suo impegno nella lotta al traffico illegale di fauna selvatica e dei suoi prodotti. Qatar Airways, membro fondatore della United for Wildlife Transport Taskforce, ha firmato la storica Dichiarazione di Buckingham Palace nel 2016, volta a prendere provvedimenti concreti per impedire il commercio illegale di fauna selvatica. Successivamente, nel maggio 2017, la compagnia aerea ha firmato il primo Memorandum of Understanding con la ROUTES Partnership. Nel maggio 2019, Qatar Airways è diventata la prima compagnia aerea al mondo a ottenere la certificazione per l’Illegal Wildlife Trade (IWT) Assessment. La certificazione IWT Assessment conferma che Qatar Airways dispone di procedure, formazione del personale e protocolli di segnalazione che rendono più difficile il contrabbando di prodotti illegali della fauna selvatica. L’Illegal Wildlife Trade (IWT) Assessment è stato sviluppato da International Air Transport Association (IATA), con il supporto di ROUTES, come parte del sistema di gestione e valutazione ambientale IEnvA – IATA per le compagnie aeree. La conformità agli standard e alle pratiche raccomandate IWT IEnvA (ESARP) consente alle compagnie aeree firmatarie della Dichiarazione di Buckingham Palace di United for Wildlife di dimostrare di aver attuato gli impegni pertinenti all’interno della Dichiarazione. L’amministratore delegato di Qatar Airways Group, Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Il commercio illegale e insostenibile di fauna selvatica minaccia la nostra biodiversità globale e rappresenta un rischio per la salute e la sicurezza, in particolare nelle comunità emarginate. Stiamo adottando misure per interrompere questo commercio illecito al fine di conservare la biodiversità e salvaguardare i nostri delicati ecosistemi. Rimaniamo impegnati con altri leader del settore dell’aviazione a sottolineare la nostra politica di tolleranza zero nei confronti del traffico illegale di fauna selvatica e dei suoi prodotti e ci uniamo alla partnership ROUTES nel dire: “Non vola con noi”. Continueremo a lavorare con le nostre parti interessate per aumentare la consapevolezza e migliorare il rilevamento delle attività illegali della fauna selvatica per proteggere queste creature che apprezziamo”.

SAAB: DATI FINANZIARI RIDETERMINATI IN BASE ALLA NUOVA BUSINESS AREA STRUCTURE – Come precedentemente comunicato, Saab ha adattato l’organizzazione in modo che la governance e la gestione supportino meglio le ambizioni di crescita dell’azienda. Per facilitare i confronti nei prossimi rapporti finanziari, Saab oggi rivela i restatement effects sui dati chiave per l’intero anno 2021, 2020 e 2019 per le parti interessate dell’organizzazione. Con la nuova struttura organizzativa, annunciata il 18 marzo 2021, le sei aree di business sono diventate quattro e le unità Support & Services (S&S) e Industrial Products & Services (IPS) sono state integrate in altre aree di business, creando una connessione più chiara e semplificata. Nella nuova organizzazione, l’indipendenza di Combitech aumenterà ulteriormente e non farà parte della nuova business area structure. All’interno del cambiamento, Saab ha anche creato una nuova Operational Excellence function con l’obiettivo di promuovere l’efficienza operativa. Le sinergie saranno continuamente identificate e implementate.

AIR FRANCE FOUNDATION SUPPORTA TARA OCEAN FOUNDATION – Per rendere l’Oceano una responsabilità comune e preservarlo, Tara Ocean Foundation, supportata da Air France Foundation, sensibilizza ed educa le giovani generazioni a proteggere questo ecosistema vitale. È in questo contesto di sensibilizzazione ed educazione del grande pubblico sui temi del clima che Tara Ocean Foundation espone all’evento biennale Photoclimat, che si terrà fino al 17 ottobre 2021, a Place de la Bastille a Parigi. La partnership tra Air France Foundation e Tara Ocean Foundationè nata da un forte valore condiviso intorno all’istruzione e dall’ambizione comune di incoraggiare l’impegno verso comportamenti eco-responsabili, sensibilizzando e coinvolgendo le giovani generazioni. Air France Foundation si basa sulla convinzione che l’accesso all’istruzione sia essenziale. Da quando è stata istituita nel 1992, Air France Foundation sostiene i bambini bisognosi, una causa a cuore del personale della compagnia.

NORWEGIAN NOMINA IL NUOVO EVP NETWORK, PRICING & OPTIMIZATION – Il 1° ottobre Magnus Thome Maursund assumerà la posizione di EVP Network, Pricing & Optimization di Norwegian. Ha ricoperto diverse posizioni manageriali in Norwegian per più di un decennio. “Sono lieto di dare il benvenuto a Magnus Thome Maursund nel team dirigenziale di Norwegian. Le sue capacità analitiche, la vasta esperienza nel settore dell’aviazione e lo stile personale saranno molto apprezzati nell’intera organizzazione”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. “Apprezzo questa opportunità e non vedo l’ora di lavorare con il team nella mia nuova veste. Le sfide future sono davvero entusiasmanti, in un momento in cui l’intera industria dell’aviazione cambierà e si svilupperà continuamente a seguito della pandemia”, ha affermato Magnus Thome Maursund, EVP Network, Pricing & Optimisation. Maursund continuerà ad avere sede presso il Norwegian headquarters fuori Oslo.

BOMBARDIER AMPLIA L’OFFERTA PER I CLIENTI PRESSO IL DALLAS SERVICE CENTRE – Bombardier annuncia il miglioramento delle sue interior repair and refurbishment activities presso il suo Service Centre a Dallas, Texas, fornendo ai clienti ancora più capacità di manutenzione e supporto. Bombardier collaborerà con Global Engineering & Technology, Inc. (GETI), leader di mercato in aircraft furnishings dal 1991, per offrire ai clienti la più alta qualità del settore riguardo interior services and support al Dallas Service Centre. Costruita su una relazione di lunga data tra le due società, la collaborazione con GETI con sede a Wichita beneficerà del fatto che il fornitore è già esperto di business jet Bombardier presso il Bombardier service centre a Wichita, Kansas. I clienti del Dallas Service Center avranno accesso a servizi avanzati di riparazione e ristrutturazione degli interni per i pavimenti, i sedili e la tappezzeria dei loro aerei su varie piattaforme di aeromobili. Il pluripremiato Bombardier Service Center di Dallas offre costantemente un’esperienza cliente di livello mondiale attraverso i suoi tecnici altamente qualificati e il personale di supporto dedicato. “Siamo lieti di offrire ai nostri clienti ancora più opzioni per la riparazione e il rinnovo degli interni supportati da OEM presso la nostra struttura di livello mondiale a Dallas”, ha affermato Christopher Debergh, Vice President, OEM Parts and Services. “Il miglioramento di questi servizi è una testimonianza del nostro impegno a continuare a soddisfare la crescente domanda dei clienti con prodotti e offerte di alta qualità che superano le aspettative”. Le capacità aggiuntive si basano sulla serie di annunci di Bombardier relativi ai miglioramenti del suo worldwide customer service network, che includono l’espansione della rete di centri di assistenza Bombardier a Berlino, Miami, Londra-Biggin Hill, Singapore e il nuovo centro di assistenza in costruzione a Melbourne, Australia.

EMBRAER ESTENDE IL POOL PROGRAM CON COBHAM IN AUSTRALIA – Embraer ha annunciato oggi che è stata firmata una Pool Program agreement extension con Cobham in Australia per supportare i suoi tre E190. L’estensione dell’accordo ora copre un ambito più ampio in questo programma. L’Embraer’s Pool Program offre una copertura completa per la riparazione di componenti e parti, airframe maintenance e accesso illimitato a un ampio stock di componenti presso i centri di distribuzione dell’azienda. Gli operatori beneficiano di risparmi significativi sui costi di riparazione e di inventario, riduzione dello spazio di magazzino richiesto e delle risorse necessarie per la gestione delle riparazioni, fornendo in definitiva livelli di performance garantiti. Singapore è la base del magazzino Embraer nella regione dell’Asia Pacifico. La grande maggioranza dei clienti di Embraer in Asia Pacifico è iscritta al pool program e la 12-month average schedule reliability della flotta E-Jet nella regione è pari al 99.97% Completion Rate (CR) con una Schedule Reliability (SR) del 99,59 %.