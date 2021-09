Airbus consegnerà U.S.-completed commercial aircraft con Sustainable Aviation Fuel

Airbus inizierà a consegnare tutti gli aeromobili dalla sua U.S. Manufacturing Facility in Mobile, Alabama, con a bordo Sustainable Aviation Fuel (SAF) entro la fine dell’anno. L’iniziativa è un ulteriore passo avanti verso l’adempimento dell’impegno di Airbus per una crescita a zero emissioni di carbonio nel settore dell’aviazione.

Airbus ha raggiunto un accordo con Signature Flight Support per fornire SAF alla sua struttura di Mobile. Entro novembre 2021, tutti gli aeromobili consegnati ai clienti saranno alimentati da una miscela di SAF e jet fuel convenzionale. Signature Flight Support sta lavorando in collaborazione con World Energy per fornire il SAF di origine statunitense ad Airbus.

“La consegna dei nostri Mobile-produced aircraft con SAF è un passo importante e iterativo verso la soluzione della carbon challenge”, afferma Jeff Knittel, Chairman and CEO of Airbus Americas, Inc. “Il SAF contribuisce positivamente a una maggiore sostenibilità nel settore dell’aviazione poiché consente una riduzione dell’80% della CO2 durante la fuel lifecycle. Ci impegniamo a rendere i combustibili sostenibili una realtà quotidiana con un uso su scala sempre più ampia e questo annuncio ne è un’ulteriore prova”.

Dal suo stabilimento di produzione statunitense a Mobile, in Alabama, Airbus fornisce aeromobili della famiglia A220 e A320 ai clienti con base negli Stati Uniti. Dal 2016, la compagnia ha consegnato più di 260 Airbus da Mobile, 54 dei quali sono stati consegnati alle compagnie aeree nel 2021.

(Ufficio Stampa Airbus)