ACJ e l’artista contemporaneo Cyril Kongo collaborano per offrire una special ACJ TwoTwenty cabin edition

Airbus Corporate Jets (ACJ) e l’artista contemporaneo di fama mondiale Cyril Kongo, alias Mr Colorful, hanno progettato insieme una ACJ cabin: l’ACJ TwoTwenty special cabin edition by Cyril Kongo.

“Cyril Kongo ha un forte spirito pionieristico che integra perfettamente la mentalità innovativa del team di ACJ, trasformando il biz-jet extra-large in una galleria d’arte contemporanea volante, offrendo così un ambiente nuovo mai eseguito prima.

L’intera cabina esclusiva è stata concepita dal team di progettazione ACJ per offrire comfort, connettività e funzionalità in un unico spazio, mentre il tocco di Cyril Kongo porta il design della cabina a un livello di emozione successivo.

In particolare, la main lounge, che sarà in parte dipinta a mano da Cyril Kongo, combina trame e tessuti di marca scelti con cura, realizzati per accendere il sontuoso comfort, lo spazio e il lusso della private art gallery.

L’edizione speciale della cabina è stata curata con orgoglio per consentire ai passeggeri di riposare adeguatamente o gustare una cena raffinata con amici e familiari, ammirando tutti i colori che la vita ha da offrire. Cyril Kongo e il team di progettazione ACJ hanno sfruttato appieno la grande fusoliera dell’ACJ TwoTwenty, che è almeno due volte più larga di altri business jet, consentendo un tavolo spazioso, che potenzialmente può servire fino a otto ospiti. Comlux sarà il partner esclusivo per il completamento dei primi 15 velivoli”, afferma Airbus.

“L’ACJ TwoTwenty offrirà uno spazio personale senza rivali con 73 m2/785 ft2 di superficie e sarà l’unico business jet ad offrire sei grandi aree VIP per un massimo di 19 passeggeri. L’ACJ TwoTwenty avrà un range intercontinentale, in grado di volare fino a 5.650 nm / 10.500 km (oltre 12 ore di volo) e ha un prezzo appena inferiore agli Ultra Long Range (ULR) business jet aircraft.

L’ACJ TwoTwenty beneficia del DNA ACJ: massimo comfort, range intercontinentale, economia imbattibile e tecnologia pionieristica”, prosegue Airbus.

L’ACJ TwoTwenty è stato lanciato alla fine del 2020 e ha già ottenuto ordini per sei velivoli. Comlux sarà il primo a prendere in consegna l’ACJ TwoTwenty questo inverno e il primo aereo entrerà in servizio all’inizio del 2023.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)