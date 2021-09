Emirates diventa la prima compagnia aerea ad implementare IATA Travel Pass in sei continenti

Emirates è la prima compagnia aerea ad implementare IATA Travel Pass in sei continenti, mentre distribuisce questo digital health pass ai clienti in tutte le sue destinazioni.

Dopo le prove di successo ad aprile su rotte selezionate dal suo hub di Dubai, Emirates ha gradualmente ampliato IATA Travel Pass ai clienti su 12 rotte a giugno e la compagnia aerea ha ora firmato un contratto con IATA per implementare la soluzione attraverso il suo global network.

Attualmente disponibile per i clienti Emirates che viaggiano da 50 città, il roll-out in tutte le oltre 120 destinazioni Emirates dovrebbe essere completato entro ottobre.

Adel Al Redha, Chief Operating Officer di Emirates, ha dichiarato: “Emirates continua a investire in tecnologia e soluzioni, come IATA Travel Pass, in modo da poter offrire viaggi fluidi ed esperienze contactless per i nostri clienti, consentendo al contempo ai nostri team aeroportuali di gestire i controlli dei documenti in modo efficiente e nel rispetto dei requisiti normativi”.

Ha aggiunto: “Siamo lieti di collaborare con IATA sulla soluzione IATA Travel Pass, dalle prime prove pilota alla piena implementazione, e continueremo a lavorare a stretto contatto con IATA sui miglioramenti per facilitare viaggi ancora più sicuri e fluidi per i viaggiatori”.

Nick Careen, Senior Vice President Operations, Safety and Security, IATA, ha dichiarato: “L’implementazione da parte di Emirates di IATA Travel Pass attraverso la sua rete globale consolida il suo ruolo come strumento chiave nella gestione della complessa miriade di credenziali sanitarie richieste per i viaggi. Fornendo ai passeggeri uno sportello unico per demistificare, gestire ed elaborare queste credenziali attraverso un processo automatizzato sicuro, possono arrivare in aeroporto pronti per il volo utilizzando processi automatizzati. Ciò eviterà code e congestione per i controlli dei documenti, a vantaggio di viaggiatori, compagnie aeree, aeroporti e governi”.

Caratteristiche principali di IATA Travel Pass:

– Archivio degli ultimi requisiti di viaggio: consente ai passeggeri di trovare informazioni accurate sui requisiti di viaggio, test e vaccini per il loro viaggio.

– Registro dei centri di test: consente ai passeggeri di accedere ai centri di test COVID-19 certificati nel luogo di partenza che soddisfano i requisiti della loro destinazione.

– Documentazione digitale: l’app consente ai passeggeri di gestire la propria documentazione di viaggio in formato digitale. Dalla ricezione dei test results and vaccination certificates direttamente dai laboratori e dai centri di test autorizzati, alla condivisione comoda e sicura di questi documenti con le autorità e le compagnie aeree per facilitare il viaggio.

I viaggiatori oggi possono accedere a oltre 1.500 laboratori di test COVID-19 tramite l’app IATA Travel Pass e questo numero continua a crescere. I cittadini dell’UE e del Regno Unito possono registrare il loro certificato di vaccinazione sull’app e sono in corso lavori per consentire il collegamento o il caricamento di una gamma più ampia di documenti di viaggio digitali verificati nell’app.

I viaggiatori possono scaricare l’app e registrarsi creando la propria identità digitale utilizzando il passaporto. Video dettagliati e informazioni su tutte le funzionalità sono disponibili su https://www.emirates.com/lb/english/experience/contactless-journey/.

I futuri miglioramenti includono la possibilità per i clienti di condividere i propri documenti digitali per il viaggio prima che raggiungano l’aeroporto, come COVID vaccination certificates and test results, e questi saranno riflessi in modo sicuro e automatico nei sistemi check-in di Emirates per facilitare una hassle-free airport experience.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)