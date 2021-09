Aeronautica Militare: Palazzo Aeronautica apre al pubblico nel primo weekend di ottobre per “Open House Roma”

La sede istituzionale dell’Aeronautica Militare sarà uno dei siti architettonici di interesse storico di Roma che verranno aperti e si potranno visitare gratuitamente Sabato 2 e Domenica 3 Ottobre. Nell’occasione sarà possibile visitare la mostra fotografica “Il palazzo alato”, dedicata alla storia di Palazzo AM, che verrà esposta all’interno delle Sale Storiche. I visitatori potranno inoltre apprezzare alcune delle opere più importanti del maestro Marcello Dudovich, recentemente riportate alla luce con un’accurata opera di restauro da parte della Sovrintendenza ai beni archeologici del Comune di Roma.

Con la partecipazione a questo evento, l’Aeronautica Militare, oltre a rendere omaggio alla propria sede istituzionale, vuole contribuire all’iniziativa nazionale di Open House, che dedica un mese all’architettura nelle sue quattro sedi italiane. Un evento che permette ancora una volta alla Forza Armata di trasmettere ai cittadini la sua identità, il suo glorioso passato e la volontà di conservarlo e preservarlo. Palazzo AM è un edificio suggestivo, che mette in evidenza il progresso dell’ultimo secolo, un luogo in grado di suscitare emozioni importanti, non solo agli estimatori dell’arte e dell’architettura ma soprattutto a coloro i quali amano o vogliono semplicemente avvicinarsi al mondo e alla cultura aeronautica e spaziale.

Open House Roma è un evento annuale che in un solo weekend prevede la possibilità di accedere – in modo totalmente gratuito – a siti ed edifici caratterizzati da particolari peculiarità architettoniche e artistiche. L’iniziativa riserva particolare attenzione, oltre che al patrimonio storico, anche e soprattutto a quello moderno e contemporaneo nel quale Palazzo AM si inserisce appieno. Le visite avranno luogo a partire dalle ore 9.00, con ultimo ingresso alle 17.30 e accesso ogni 30 minuti da Viale dell’Università 4. Per partecipare è necessario prenotarsi sul sito (www.openhouseroma.org – #OHR21).

L’attività verrà effettuata nel pieno rispetto della vigente normativa anti-covid (per partecipare alla visita è necessario presentare Green Pass/Certificazione Verde valida).

L’Aeronautica Militare, che con responsabile impegno tutela e valorizza il patrimonio culturale affidatole dalla storia, apre periodicamente le porte del proprio Palazzo, realizzato in soli due anni dal giovane architetto Roberto Marino e custode di straordinarie opere architettoniche e pittoriche uniche nel panorama del razionalismo italiano, permettendo ad appassionati o semplici curiosi di ammirare il Piazzale con il Lapidario, la Fontana degli Atlantici, lo Scalone d’onore, le Sale Nobili, ricche di cimeli storici e di bellissime pitture murarie che testimoniano l’avvincente storia dell’Aeronautica italiana.

Il monumentale Palazzo dell’Aeronautica, fu voluto dall’allora ministro della Regia Aeronautica (1926-1933) Italo Balbo il quale, per la progettazione, si rivolse ad un architetto di soli 28 anni, Roberto Marino; i lavori furono ultimati in soli due anni ed il palazzo risulta il primo in Italia ad essere costruito interamente in cemento armato.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare)