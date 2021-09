KLM servirà più destinazioni negli Stati Uniti questo inverno

Grazie al recente allentamento delle restrizioni di viaggio, KLM Royal Dutch Airlines potrà operare servizi aggiuntivi verso destinazioni negli Stati Uniti questo inverno. Gli Stati Uniti hanno recentemente annunciato che, dall’inizio di novembre, ai viaggiatori vaccinati provenienti dall’UE e dal Regno Unito sarà concesso l’accesso negli Stati Uniti. Il governo olandese ha anche deciso di ritirare i regolamenti di quarantena annunciati in precedenza per i viaggiatori vaccinati dagli Stati Uniti. In precedenza, KLM era stata costretta a cancellare i voli a causa di questi regolamenti.

L’allentamento delle restrizioni ha portato alla decisione di KLM di riprendere il servizio verso Las Vegas e Miami dal 7 dicembre. I passeggeri verso queste destinazioni, che sono stati precedentemente riprenotati, possono contattare KLM per una riprenotazione gratuita per questi voli diretti.

KLM aveva precedentemente annunciato che avrebbe ampliato il suo programma invernale con servizi verso quattro nuove destinazioni: Cancun (Messico), Port of Spain (Trinidad e Tobago), Bridgetown (Barbados) e Mombasa (Kenya).

“Il ripristino di una rete globale di destinazioni è il punto focale della strategia di KLM per emergere dalla crisi coronavirus come una compagnia aerea più forte e competitiva. Dall’inizio della pandemia, KLM ha mantenuto quanto più possibile la sua rete. Ciò ha garantito che i passeggeri potessero continuare a fare viaggi (essenziali) e che le merci, compresi i prodotti medici e i vaccini, potessero essere trasportate. Questa strategia è stata di grande beneficio per KLM durante la pandemia e ora rende più facile aumentare le operazioni. KLM continuerà a insistere su una maggiore coerenza nella politica sulle restrizioni di viaggio”, afferma KLM.

Gli orari dei voli di KLM per Miami e Las Vegas dal 6 dicembre 2021 saranno i seguenti:

Miami

KL0627 Amsterdam – Miami, mar/ven/dom: partenza 10:20, arrivo 14:20.

KL0628 Miami – Amsterdam, mar/ven/dom: partenza 16:30, arrivo 06:50 (arrivo il giorno successivo).

Las Vegas

KL0635 Amsterdam – Las Vegas, mar/gio/dom: partenza 12:35 , arrivo 14:10.

KL0636 Las Vegas – Amsterdam, mar/gio/dom: partenza 15:59, arrivo 10:50 (arrivo il giorno successivo).

“KLM trasporta i passeggeri verso la loro destinazione con la dovuta cura e cautela. KLM ha adottato i più alti standard di igiene, prima, durante e dopo il volo, ottenendo il Diamond Status dall’APEX research institute. Ciò rende KLM un precursore del settore in termini di igiene e sicurezza sanitaria. Inoltre, KLM offre ai clienti la massima flessibilità quando si tratta di prenotare, riprenotare o cancellare il loro viaggio. KLM ha anche ottenuto il punteggio massimo di cinque stelle da APEX, in base ai punteggi dei passeggeri per il nostro servizio e prodotto”, conclude KLM.

(Ufficio Stampa KLM)