EmbraerX e Pyka insieme per accelerare il futuro degli Autonomous Agriculture Airplanes

EmbraerX, il braccio innovativo di Embraer, e Pyka, una startup con sede a Oakland che lavora in prima linea nell’aviazione autonoma, hanno annunciato oggi una partnership per accelerare il futuro delle autonomous aerial agriculture operations. La collaborazione è incentrata sulla tecnologia, la certificazione, le operazioni e la futura commercializzazione del Pelican di Pyka, un velivolo agricolo ad ala fissa completamente elettrico e autonomo.

Utilizzando processi di sperimentazione agili, le aziende lavoreranno insieme per accelerare l’ingresso in servizio delle migliori soluzioni autonome di Pyka nel settore dell’agricoltura di precisione. EmbraerX si impegna a esplorare prodotti e servizi dirompenti che potrebbero rivoluzionare il business, compresi nuovi segmenti di mercato per l’Embraer’s agriculture aviation business.

“EmbraerX è un acceleratore di mercato impegnato nello sviluppo di soluzioni in grado di trasformare il mondo e ispirare i nostri partner avvicinandosi a idee senza precedenti con creatività e grinta”, ha affermato Daniel Moczydlower, head of EmbraerX. “La capacità di innovazione e tecnologia di Pyka è allineata con la nostra strategia per accelerare la creazione di modelli di business innovativi attraverso partnership che hanno il potenziale per una crescita esponenziale”.

Entrambe le società perseguiranno opportunità di scalare i servizi commerciali man mano che le autonomous aircraft operations in Brasile si evolveranno nei prossimi anni. Il Pelican di Pyka sta già volando per i clienti in America Centrale, puntando a un alto livello di produttività, efficienza dei costi, sicurezza e sostenibilità.

“Siamo incredibilmente entusiasti di collaborare con una delle più grandi aziende aerospaziali del mondo per realizzare la nostra visione di portare gli aerei elettrici nell’uso quotidiano”, ha affermato Michael Norcia, CEO e co-fondatore di Pyka. “Siamo concentrati sulla certificazione e sulla fornitura di un convincente aereo elettrico autonomo per servire i clienti. Ora stiamo lavorando con un partner aerospaziale leader del settore in uno dei più grandi mercati agricoli del mondo per aiutare a far crescere la nostra attività di velivoli elettrici. Non vediamo l’ora di lavorare con EmbraerX per integrare ulteriormente i velivoli elettrici autonomi nel settore agricolo e nell’economia in generale”.

(Ufficio Stampa Embraer)