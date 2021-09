News Brevi – 24.09.2021

EUROWINGS: DOPPIE MIGLIA MILES & MORE SU TUTTI I VOLI – Fino alla fine dell’anno i clienti Eurowings possono accumulare double Miles & More award miles su tutti i voli dell’intera rete di rotte. Per partecipare alla promozione, i clienti devono registrarsi online entro il 30 novembre 2021 e inserire il proprio numero Miles & More al momento della prenotazione del volo. La promozione è valida per tutte le tariffe: BASIC, SMART e BIZclass e va dal 15 settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 compreso. I mesi estivi sono stati caratterizzati da una ripresa del comparto turistico per l’andamento delle vaccinazioni, un forte bisogno di recuperare le ferie e una voglia di viaggiare accumulata. Eurowings continua a beneficiarne, registrando cifre elevate di prenotazioni e aerei al completo. Passo dopo passo, anche i viaggi d’affari stanno vivendo un ritorno. L’attuale promozione Miles & More offre un ulteriore incentivo. È la prima Eurowings Miles & More mileage promotion che copre l’intera rete di rotte Eurowings e tutti i voli. Di solito, i clienti Eurowings che partecipano al programma Miles & More guadagnano quattro miglia per 1 Euro di biglietto aereo. Questi saranno raddoppiati a otto miglia per 1 Euro come parte della promozione. I partecipanti con lo status di frequent flyer di solito ricevono cinque miglia per 1 Euro di biglietto aereo, che saranno aumentate a dieci miglia durante il periodo della promozione. I clienti Miles & More accumulano anche double Miles & More status miles e HON Circle miles su tutti i voli Eurowings fino alla fine del 2021. Le miglia doppie vengono accreditate automaticamente dopo il volo.

AERONAUTICA MILITARE: IL MINISTRI DELLA DIFESA VISITA L’INTERNATIONAL FLIGHT TRAINING SCHOOL DI DECIMOMANNU – “La nuova Scuola Internazionale di Addestramento al volo dell’Aeronautica Militare è il risultato della cooperazione fruttuosa, a livello internazionale, tra Difesa, l’Industria nazionale e la Regione Autonoma della Sardegna, a basso impatto ambientale e con ricadute economiche e sociali positive a livello nazionale e sul territorio locale”. Così il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, mercoledì 22 settembre 2021, in Sardegna, presso la base aerea di Decimomannu, nel corso della sua visita al sito che ospiterà la sede dell’International Flight Training School (IFTS) dell’Aeronautica Militare, all’interno del sedime aeroportuale del Reparto Sperimentale e di Standardizzazione Tiro Aereo (RSSTA). Il Ministro, accompagnato dal Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, dal Dott. Alessandro Profumo e dall’Ing. Lucio Valerio Cioffi, rispettivamente Amministratore delegato e Direttore Generale di Leonardo S.p.a., è stato ricevuto al suo arrivo dal Comandante del Comando Aeronautica Militare per la Regione Autonoma Sardegna, Gen. di Brigata Aerea Davide Marzinotto, e dal Comandante del Reparto Sperimentale e di Standardizzazione Tiro Aereo dell’Aeronautica Militare, Col. Cosimo De Luca. Presenti all’incontro anche il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna Christian Solinas, il Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais e i Sindaci di Decimomannu e Villasor, insieme ad altre autorità civili e militari del territorio. “Decimomannu diventerà un polo d’eccellenza per l’addestramento al volo avanzato, ospiterà il più moderno ed evoluto sistema di addestramento integrato tra quelli presenti negli altri paesi occidentali. Un investimento importante per l’adeguamento della base con infrastrutture d’avanguardia ed ecocompatibili. So che sono state coinvolte prioritariamente le imprese regionali. Segno di quanto la Sardegna sia importante per la Difesa e l’intero Paese”, così ha evidenziato l’On. Guerini agli ospiti al termine della presentazione (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

BRUSSELS AIRLINES TRASPORTA 153.000 VACCINI COVID-19 IN UGANDA – Mercoledì 22 settembre, 153.000 vaccini COVID-19 sono arrivati a Entebbe, Uganda, con il volo SN455 di Brussels Airlines. L’aereo di Brussels Airlines che trasportava la donazione da parte del governo belga di 153.000 dosi del vaccino Astra-Zeneca era atteso all’aeroporto di Entebbe da Rudi Veestraeten – Ambasciatore del Belgio in Uganda, Tom Vanneste – Rappresentante residente ENABEL e Geert Lemmen – Country Manager Uganda per Brussels Airlines. Dopo il trasporto aereo dei vaccini, ENABEL cura ulteriormente gli aspetti logistici. Le dosi donate consentiranno di vaccinare gli insegnanti, il che significa che le scuole in Uganda potranno riaprire. “Brussels Airlines è la porta d’ingresso per l’Africa e siamo orgogliosi di aiutare il governo belga nel trasporto veloce di questa donazione di vaccino in Uganda. Grazie alla stretta collaborazione con i rappresentanti del governo belga sia in Belgio che in Uganda, possiamo contribuire all’aumento del tasso di vaccinazione in Africa e fare la nostra parte per aiutare a riaprire le scuole qui in Uganda. Non vediamo l’ora di inviare più donazioni di vaccini nel prossimo futuro”, afferma Geert Lemmen, Country Manager Uganda di Brussels Airlines. Nelle prossime settimane, Brussels Airlines trasporterà altri 190.000 vaccini Astra-Zeneca donati dal governo belga nell’ambito dell’iniziativa COVAX, in collaborazione con l’UNICEF.

QANTAS: NUOVE ROTTE DA ADELAIDE – I viaggiatori possono ora godere di più opzioni di viaggio verso due famose destinazioni di vacanza, con le nuove rotte Qantas che decollano da Adelaide a Cairns e Hobart. Il primo volo della compagnia di bandiera da Adelaide a Hobart è atterrato questa mattina, con il primo volo per Cairns previsto per domani pomeriggio. QantasLink opererà fino a sette voli settimanali andata e ritorno Adelaide-Hobart e quattro voli settimanali andata e ritorno Adelaide-Cairns con aerei Embraer E190. Gli E190 sono stati introdotti nella rete di QantasLink a maggio come parte del nuovo accordo della compagnia aerea con Alliance Airlines. Con le sue dimensioni, autonomia ed economia, il jet da 94 posti ha aperto una serie di nuove rotte che non sarebbero state praticabili con la flotta esistente di Qantas, incluse quattro nuove rotte da Adelaide. Qantas ora collega Adelaide direttamente a ogni capitale e a un totale di 15 destinazioni senza scalo. L’aggiunta dell’E190 alla flotta QantasLink ha anche visto Adelaide diventare sede di una base che crescerà per ospitare cinque dei jet, portando ulteriori 200 posti di lavoro nello Stato. Il CEO di QantasLink, John Gissing, ha affermato: “Abbiamo già riscontrato un’ottima risposta ai nostri nuovi voli Adelaide e siamo lieti di rendere più facile godere di alcune delle migliori destinazioni turistiche del paese”.

IATA SOLLECITA IL GOVERNO DEL KENYA A UTILIZZARE OGNI RISORSA PER INCORAGGIARE I VIAGGI AEREI – L’International Air Transport Association (IATA) ha esortato il governo del Kenya a utilizzare tutti i meccanismi a sua disposizione per incoraggiare i viaggi aerei, comprese le riduzioni delle spese per i test COVID-19. “La ripresa del trasporto aereo del Kenya è in fase di stallo e richiede un supporto continuo. Tra gli interventi, stiamo esortando il governo del Kenya a ridurre il costo dei test PCR per i viaggiatori che, a circa 80 dollari ciascuno, è significativamente superiore alla media in Africa”, ha affermato Kamil Al Awadhi, IATA’s Regional Vice President for Africa and Middle East. “L’alto costo dei test è diventato un importante deterrente e un freno alla ripresa dei settori del trasporto aereo e del turismo del Kenya. Una soluzione alternativa sarebbe quella di consentire l’uso di test antigenici più convenienti”. Il traffico passeggeri delle compagnie aeree da, verso e all’interno del Kenya è diminuito del 52% a giugno 2021 rispetto a giugno 2019. Il quadro era simile per la prima metà del 2021, con i volumi di passeggeri diminuiti del 54,2% rispetto alla prima metà del 2019. I prossimi due anni dovrebbero vedere una ripresa più forte, poiché il tasso di vaccinazione del Kenya migliora e più paesi riaprono i loro confini al paese. Le priorità chiave per sostenere e sostenere la ripresa dei settori del trasporto aereo e del turismo del Kenya includono: ridurre le tariffe per i test COVID-19; digitalizzazione dei certificati sanitari, con l’aumento del numero di passeggeri durante la ripresa, la gestione digitale delle credenziali sanitarie di viaggio sarà essenziale per evitare code e affollamento negli aeroporti; aumento della connettività intra-africana. Con bassi tassi di vaccinazione in tutta l’Africa, il continente e la sua popolazione sono vulnerabili e la ripresa economica da COVID-19 è a rischio. Inoltre, con più paesi che revocano le restrizioni di viaggio per i vaccinati, la libertà di movimento sarà limitata fino a quando i vaccini non saranno universalmente disponibili. “Nazioni, governi, politici e imprese devono cooperare attraverso COVAX in modo che tutti abbiano accesso ai vaccini di cui hanno bisogno, indipendentemente da dove si trovino”, ha affermato Alawadhi.

UIA RAFFORZA LA SUA PRESENZA NEL MERCATO ITALIANO – UIA rafforza la sua presenza nel mercato italiano. Dopo il successo del volo da Milano Malpensa, riparte anche l’operativo per Roma Fiumicino. A partire dal 31 ottobre 2021 riparte l’operativo da Roma con comode coincidenze per Odessa (ODS), Yerevan (EVN), Tel Aviv (TLV), Tbilisi (TBS), Chisinau (KIV), Cairo (CAI), Baku (GYD), Dubai (DXB).

SAAB FIRMA REVOLVING CREDIT FACILITIES – Saab ha firmato linee di credito revolving per un valore totale di 6 miliardi di corone svedesi, con lo scopo di estendere le linee di credito esistenti con scadenza nel gennaio 2023. Le linee continuano a rafforzare la flessibilità finanziaria di Saab. L’importo totale include una linea di credito revolving quinquennale di 4 miliardi di corone svedesi e una linea di credito revolving a due anni di 2 miliardi di corone svedesi, con opzione di estensione di uno + un anno. In connessione con l’estensione, Saab annulla la linea di credito revolving da 4 miliardi di corone svedesi firmata a marzo 2020 per sostenere la liquidità date le condizioni straordinarie del mercato dei capitali.