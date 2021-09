L’india ufficializza l’acquisizione di 56 Airbus C295

L’India ha formalizzato l’acquisizione di 56 Airbus C295 per sostituire la Indian Air Force (IAF) legacy AVRO fleet. È il primo programma aerospaziale “Make in India” nel settore privato, che prevede il pieno sviluppo di un ecosistema industriale completo: dalla produzione all’assemblaggio, test e qualificazione, fino alla consegna e manutenzione per l’intero ciclo di vita del velivolo.

In base all’accordo contrattuale, Airbus consegnerà i primi 16 velivoli in condizioni “fly-away” dalla sua linea di assemblaggio finale a Siviglia, Spagna. I successivi 40 velivoli saranno prodotti e assemblati da Tata Advanced Systems (TASL) in India come parte di una partnership industriale tra le due società.

I primi 16 velivoli saranno consegnati entro quattro anni dall’attuazione del contratto. Tutti gli IAF C295 saranno consegnati in transport configuration e equipaggiati con una indigenous Electronic Warfare Suite.

“Questo contratto supporterà l’ulteriore sviluppo dell’ecosistema aerospaziale indiano, portando investimenti e 15.000 posti di lavoro diretti qualificati e 10.000 posizioni indirette nei prossimi 10 anni”, ha affermato Michael Schoellhorn, CEO di Airbus Defence and Space. “Il C295 si è confermato ancora una volta leader del segmento e con l’aggiunta dell’India come nuovo operatore, il tipo allargherà ancora di più la sua impronta, non solo sugli aspetti operativi, ma sul proprio sviluppo industriale e tecnologico”.

Sukaran Singh, Managing Director and Chief Executive Officer, Tata Advanced Systems Limited, ha dichiarato: “Questo è un momento di orgoglio per Tatas e una pietra miliare per l’ecosistema di produzione militare indiano. Per la prima volta, un’azienda privata indiana produrrà interamente un aereo in India. Questo sforzo dimostra le capacità di Tata Advanced Systems come defence manufacturer per costruire piattaforme complesse competitive a livello globale in India”.

“Make in India” è al centro della strategia di Airbus in India, con l’azienda che aumenta costantemente il contributo del paese al suo portafoglio di prodotti globale. Il programma C295 vedrà Airbus portare il suo bouquet completo di produzione e assistenza di aeromobili di livello mondiale in India in collaborazione con i partner industriali, tra cui Tatas e le principali unità del settore pubblico della difesa come Bharat Electronics Ltd. e Bharat Dynamics Ltd, nonché Micro, Piccole e Medie Imprese private.

Con una comprovata capacità di operare da piste di atterraggio corte o non preparate, il C295 viene utilizzato per il trasporto tattico di un massimo di 71 truppe o 50 paracadutisti e per operazioni logistiche in luoghi non accessibili agli attuali velivoli più pesanti. Può paracadutare paracadutisti e carichi e anche essere utilizzato per medical evacuation (medevac), come dimostrato durante la crisi COVID-19, utilizzando anche mobile intensive care units (ICU) con life support equipment. L’aereo può svolgere special missions, così come disaster response and maritime patrol duties.

L’IAF diventa il 35° operatore C295 al mondo, con il programma che raggiunge i 278 velivoli, di cui 200 già operativi e con oltre mezzo milione di ore di volo prenotate.

