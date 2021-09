easyJet sollecita la collaborazione tra industria e governo per rendere i voli a emissioni zero una realtà

easyJet sta esortando l’industria e i governi a lavorare a stretto contatto per fornire la tecnologia a emissioni zero necessaria per trasformare il settore nel prossimo decennio e oltre.

“Parlando da Tolosa all’Airbus Summit, il CEO di easyJet Johan Lundgren, ha detto che la visione del volo a emissioni zero può essere avvicinata sempre più solo attraverso un’azione coordinata che dovrebbe concentrare gli sforzi su alcune aree chiave.

In primo luogo, i governi devono sostenere lo sviluppo dell’approvvigionamento di idrogeno e delle infrastrutture negli aeroporti, insieme agli investimenti nelle energie rinnovabili per sostenere la creazione di green hydrogen for aviation.

In secondo luogo, i governi non solo dovranno fornire incentivi finanziari per sostenere lo sviluppo e l’aumento della tecnologia a emissioni zero, ma dovrebbero anche destinare i fondi raccolti attraverso le tasse sull’aviazione alla ricerca e sviluppo necessari.

In terzo luogo, le compagnie aeree che scelgono di diventare i primi ad adottare la nuova tecnologia dovrebbero essere incentivate attraverso reduced airspace and airport charges e anche dotate di esenzioni fiscali se utilizzano aeromobili a emissioni zero, oltre ad avere la priorità per gli slot aeroportuali.

Infine, easyJet ha identificato la necessità prioritaria di assicurarsi che sia in atto il giusto quadro per garantire i progressi e il supporto per l’adozione diffusa di velivoli a emissioni zero laddove fattibili, come sulle reti a corto raggio. easyJet utilizzerà i SAF nel frattempo, ma la compagnia ritiene che la soluzione a lungo termine più sostenibile per uno short-haul carrier siano gli zero-emission aircraft”, afferma easyJet.

easyJet ha lavorato in collaborazione con Airbus dal 2019 per supportare lo sviluppo di un aereo commerciale alimentato a idrogeno entro il 2035. Una parte cruciale del ruolo di easyJet è stata quella di lavorare con il produttore per fornire la prospettiva di una compagnia aerea commerciale nello sviluppo di nuove zero-emission propulsion technologies per aerei passeggeri.

Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha dichiarato: “Questo è un momento entusiasmante per il settore in cui il vero volo a emissioni zero è a portata di mano. Gli aerei a idrogeno ed elettrici stanno già volando, con aziende come Airbus impegnate a scalare la tecnologia per i voli commerciali, puntando all’entrata in servizio negli anni ’30. Quindi, dobbiamo tutti svolgere il nostro ruolo per garantire che l’infrastruttura sia pronta per questi nuovi ed entusiasmanti velivoli. Ma l’industria non può farcela da sola. Abbiamo bisogno che i governi aiutino l’industria a raggiungere obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni con sostegno finanziario e normativo per le tecnologie verdi e gli investimenti in velivoli a emissioni zero. Siamo pronti a lavorare con i nostri partner e l’industria in generale per contribuire a fornire un futuro più sostenibile per l’industria. I vantaggi dell’aviazione non hanno eguali in termini di collegamento tra persone, riunione di amici e familiari, possibilità di conoscere culture diverse e prosperità economica. Ci impegniamo a garantire un futuro sostenibile dell’aviazione a beneficio delle persone e del nostro pianeta”.

Guillaume Faury, CEO di Airbus, ha dichiarato: “È bello vedere così tanti partner e clienti unirsi a noi questa settimana per il nostro primo Airbus Summit, mentre esploriamo le innovazioni che trasformano la nostra industria e i partner in tutto il settore per rendere l’aerospazio sostenibile una realtà. Non posso che accogliere con favore la richiesta di easyJet di una forte collaborazione tra industria e governi, mentre stabiliamo il nostro percorso collettivo verso net-zero. In qualità di primo partner nel viaggio verso aerei commerciali alimentati a idrogeno, easyJet sta svolgendo un ruolo attivo nel plasmare il futuro del volo e siamo impegnati nella nostra continua collaborazione in questo campo”.

“easyJet si impegna a raggiungere l’EU target of net zero emissions entro il 2050. Rendere il volo più sostenibile è qualcosa che easyJet ha da tempo privilegiato, essendo l’unico grande vettore europeo che effettua la compensazione del carbonio per conto di tutti i suoi clienti, e lavorando proattivamente al fianco dei leader del settore, come Airbus, per promuovere le tecnologie a emissioni zero per gli aerei passeggeri del futuro. La compagnia aerea opera aeromobili Airbus NEO, che sono il 15% più efficienti in termini di consumo di carburante rispetto agli aerei che sostituiscono, e continuano a unirsi alla flotta di easyJet, rendendola una delle più giovani ed efficienti in Europa.

La compagnia aerea è inoltre costantemente impegnata nelle sue operazioni quotidiane per ridurre il consumo di carburante, con single-engine taxing in partenza e in arrivo e l’uso di informazioni meteorologiche avanzate per migliorare le performance di navigazione. Questi sforzi significano che, dal 2000, easyJet ha ridotto di oltre un terzo le proprie emissioni di carbonio per passeggero-chilometro.

Oltre al carbonio, easyJet si sta concentrando sulla riduzione della plastica: nel 2020 sono stati eliminati oltre 27 milioni di articoli in plastica monouso, nonché sulla riduzione dei rifiuti all’interno delle sue operazioni più ampie e della supply chain. Ad esempio, la compagnia aerea ha anche recentemente introdotto nuove divise per l’equipaggio realizzate con bottiglie di plastica riciclate. Quarantacinque bottiglie entrano in ogni outfit, con il potenziale per evitare che 2,7 milioni di bottiglie di plastica finiscano nelle discariche o negli oceani nei prossimi cinque anni. I capi sono realizzati con un materiale high-tech realizzato utilizzando fonti di energia rinnovabile e con un’impronta di carbonio inferiore del 75% rispetto al poliestere tradizionale”, prosegue easyJet.

“Quindi, oltre alle azioni che easyJet sta intraprendendo, i governi avranno bisogno di quanto segue per rendere i voli a emissioni zero una realtà:

Investire e supportare lo sviluppo di nuove tecnologie ora:

– Sostegno allo sviluppo di velivoli a emissioni zero (garantendo che l’attuale focus sui SAF non vada a scapito della tecnologia a emissioni zero).

– Le entrate generate dalle tasse aeronautiche dovrebbero essere utilizzate per aiutare a finanziare la ricerca e lo sviluppo nella tecnologia dell’idrogeno.

– Sostegno allo sviluppo dell’approvvigionamento di idrogeno e delle infrastrutture negli aeroporti.

– Investire in energie rinnovabili (eolica, solare ecc.) per sostenere la creazione di idrogeno verde per l’aviazione.

Garantire che ci siano incentivi per l’adozione di nuove tecnologie in futuro:

– Fornire incentivi finanziari per sostenere lo sviluppo e la crescita della tecnologia a emissioni zero, tra cui: esenzioni fiscali per aeromobili a emissioni zero; le airspace charges dovrebbero essere modulate per incentivare i primi ad adottare velivoli alimentati a idrogeno; slot priority, le compagnie aeree che volano su aeromobili alimentati a idrogeno dovrebbero avere la priorità per gli slot di punta negli aeroporti principali; cost reduction of airport charges per gli aeromobili a zero emissioni.

Intanto:

– È fondamentale che la Commissione europea e i governi nazionali raggiungano gli obiettivi per il Single European Sky. Consentire alle compagnie aeree di volare su rotte più dirette potrebbe ridurre le emissioni dell’aviazione europea fino all’11%.

– Gli offset dovrebbero essere formalmente riconosciuti, come passaggio intermedio fino a quando le nuove tecnologie non saranno disponibili su larga scala. Questo è qualcosa che tutti i vettori possono iniziare a fare oggi.

– Infine, abbiamo bisogno che tutti i vettori partecipino alla decarbonizzazione, non solo quelli che volano a corto raggio o quelli che volano all’interno del SEE. Ciò significa includere i voli a lungo raggio in politiche come l’Emissions Trading System (ETS), la tassa sul carburante proposta dall’UE, e qualsiasi mandato SAF. Dobbiamo avere parità di trattamento e assicurarci di fare tutti la nostra parte nel ridurre l’impatto dell’aviazione, in particolare i voli a lungo raggio responsabili della maggior parte delle emissioni”, conclude easyJet.

