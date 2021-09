Boeing consegna il primo Operational Block III F/A-18 Super Hornet alla U.S. Navy

Boeing ha consegnato il primo dei 78 Block III F/A-18 Super Hornet sotto contratto alla U.S. Navy.

“Il Block III, il ‘most networked and survivable F/A-18’, è realizzato con un piano di inserimento tecnologico che supererà le minacce future”, afferma Boeing.

“La flotta ha bisogno di capacità per mantenere il suo vantaggio”, ha affermato il Capt. Jason “Stuf” Denney, U.S. Navy F/A-18 and EA-18G program manager. “Ottenere il primo Block III operativo è un grande passo avanti nel supportare i nostri obiettivi di capacità e prontezza”.

“Il nuovo processore aggiuntivo del Block III si traduce in un fighter che farà più lavoro e in molto meno tempo, aumentando la situational awareness del pilota. Il jet è pronto a ricevere soluzioni basate su app che consentiranno aggiornamenti all’aeromobile per tutta la sua durata”, prosegue Boeing.

“Abbiamo investito nella tecnologia Block III e sviluppato le capacità in collaborazione con la U.S. Navy per soddisfare i suoi requisiti emergenti”, ha affermato Jen Tebo, Boeing vice president of F/A-18 and EA-18G programs. “Gli aggiornamenti hardware sono completi. Oggi stiamo massimizzando l’hardware e il software aperti e stiamo sviluppando le app per mantenere Block III al passo con le minacce future. Stiamo dando ai piloti della Marina gli strumenti per prendere le decisioni più rapide e informate possibili, ora e in futuro”.

Boeing continuerà a fornire Block III capabilities alla Marina fino alla metà degli anni 2030 da tre linee. Una nuova build production e due Service Life Modification lines prolungano la vita e aggiornano i Super Hornet da Block II a Block III. Il primo velivolo consegnato completerà l’U.S. Navy flight test program prima di essere schierato in uno squadrone.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)