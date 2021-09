Rolls-Royce firma un accordo per la vendita di ITP Aero

Rolls-Royce ha annunciato oggi di aver firmato un accordo definitivo per la vendita del 100% di ITP Aero a Bain Capital Private Equity, che guida un consorzio di investitori, per circa 1,7 miliardi di euro. Il consorzio include partecipazioni che saranno detenute dai coinvestitori spagnoli SAPA e JB Capital.

La vendita proposta è un elemento chiave del programma di cessione di Rolls-Royce, annunciato il 27 agosto 2020, per raccogliere proventi di almeno 2,0 miliardi di sterline, ed è coerente con la strategia dell’azienda di ridurre l’intensità di capitale pur mantenendo una key long-term strategic supply relationship. Rolls-Royce riceverà un ricavo totale in contanti (escluso il contante trattenuto da Rolls-Royce) di circa 1,7 miliardi di euro, che verrà utilizzato per aiutare a ricostruire il bilancio Rolls-Royce, a sostegno dell’ambizione a medio termine dell’azienda di tornare a un profilo di credito investment grade.

La proposta di vendita valuta ITP Aero ad un enterprise value di circa 1,8 miliardi di euro. La transazione è stata approvata dal consiglio di amministrazione di Rolls-Royce e dai membri del consorzio ed è soggetta a determinate condizioni di chiusura, comprese le consuete autorizzazioni regolamentari. La chiusura è prevista nella prima metà del 2022.

La visione del consorzio per un ITP Aero indipendente è investire nella crescita dei prodotti, delle regioni e dei clienti dell’azienda e migliorare ulteriormente il suo status di ‘Spanish national champion’. La partnership di ITP Aero con Bain Capital e il consorzio le consentirà di guidare ulteriormente la sua strategia per essere un pioniere delle nuove tecnologie e della produzione di livello mondiale, abilitata da una forza lavoro altamente qualificata.

Questa strategia vedrà ITP Aero mantenere e far crescere la sua posizione di fornitore leader di critical engine components per le principali piattaforme aeronautiche civili e per la difesa, diversificando ulteriormente la sua base di clienti e supportando la prossima generazione di velivoli, anche nelle tecnologie sostenibili e a basse emissioni di carbonio. Il consorzio riconosce pienamente l’importanza di ITP Aero per la Spagna, i Paesi Baschi e il governo spagnolo.

Rolls-Royce, il consorzio guidato da Bain Capital e ITP Aero sono soddisfatti delle discussioni con i governi spagnolo e basco su questa transazione. Il consorzio guidato da Bain Capital sostiene il mantenimento dei posti di lavoro e la crescita futura dell’azienda. Bain Capital è inoltre aperta a negoziare l’incorporazione di ulteriori partner industriali spagnoli e baschi nel consorzio, che rappresentano fino al 30% del capitale, fino alla fine di giugno 2022.

Warren East, CEO di Rolls-Royce, ha dichiarato: “L’annuncio di oggi è una pietra miliare significativa per il nostro programma di dismissioni mentre lavoriamo per rafforzare il nostro bilancio, a sostegno della nostra ambizione a medio termine di tornare a un profilo di credito di livello investment grade. Questo accordo rappresenta un risultato interessante sia per Rolls-Royce che per ITP Aero e siamo anche grati ai governi spagnolo e basco per le discussioni costruttive che abbiamo tenuto con loro durante il processo. La creazione di un ITP Aero indipendente è una grande opportunità per l’azienda, le sue persone e gli altri stakeholder. Anche un ITP Aero forte dal punto di vista finanziario, tecnologico e industriale è vitale per Rolls-Royce. L’azienda rimarrà un fornitore e un partner strategico chiave per i decenni a venire. Riteniamo di aver selezionato nuovi proprietari disposti a supportare l’attività a lungo termine e a sfruttare il suo track record di successo. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare a stretto contatto con i nostri colleghi di ITP Aero in futuro”.

Carlos Alzola, CEO di ITP Aero, ha dichiarato: “Questa transazione è un momento significativo per tutti noi di ITP Aero. Saremo in grado di rafforzare ulteriormente la nostra posizione nel settore aerospaziale, continuare a fornire elevati livelli di innovazione e servizio ai nostri clienti ed espandere la nostra attività per catturare significative opportunità di crescita”.

Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ITP Aero ha registrato ricavi per 735 milioni di euro e un underlying EBIT di 40 milioni di euro. All’inizio di quest’anno, l’ex sito di Rolls-Royce a Hucknall, nel Regno Unito, è stato integrato nel business ITP Aero.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)