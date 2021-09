News Brevi – 27.09.2021

AERONAUTICA MILITARE: SOCCORSO AEREO IN SARDEGNA PER NEONATO – Si è da poco concluso il soccorso aereo effettuato con il velivolo Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino per il trasporto urgente di un neonato da Alghero, in Sardegna, a Roma. Il piccolo, nato ieri e subito trasferito presso la Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria (A.O.U.) di Sassari, necessitava di ricevere cure specialistiche urgenti e salvavita, motivo per il quale si è reso indispensabile l’intervento immediato del velivolo dell’Aeronautica Militare. Il volo, richiesto dalla Prefettura di Sassari, è stato subito disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. Il Falcon 900, decollato dallo scalo di Ciampino e atterrato sull’aeroporto di Alghero intorno alle ore 17:30, ha effettuato l’imbarco del piccolo paziente all’interno di una apposita culla termica, assistito da una équipe medica. Il velivolo ha quindi ripreso il suo viaggio a ritroso verso Ciampino, dove è atterrato dopo circa un’ora. A questo punto il bimbo è stato trasferito in ambulanza presso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma. L’equipaggio del 31° Stormo ha successivamente ripreso il servizio di prontezza operativa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIR CANADA RIPRENE IL SERVIZIO TRA CANADA E INDIA – Air Canada ha annunciato oggi la ripresa dei suoi voli non-stop da e per Delhi, India, a seguito della revoca delle restrizioni del governo del Canada sui voli non-stop dall’India. I voli della compagnia aerea da Delhi a Toronto e Vancouver riprendono oggi. “Le persone sono ansiose di riunirsi con la famiglia e gli amici e siamo molto lieti di riprendere immediatamente il servizio dall’India ai nostri hub di Toronto e Vancouver in seguito alla revoca delle restrizioni da parte del governo del Canada. Air Canada rimane fortemente impegnata in questo importante mercato dell’Asia-Pacifico”, ha affermato Mark Galardo, Network Planning and Revenue Management at Air Canada. Air Canada ha operato voli da Toronto e Vancouver a Delhi e da Toronto a Mumbai. La compagnia aerea ha in programma di lanciare nuovi voli non-stop da Montreal a Delhi e riprendere il servizio per Mumbai non appena le condizioni di mercato lo consentiranno.

AVIAZIONE: NASCE IL CIRCUITO DEGLI IDROSCALI STORICI D’ITALIA – Nasce il Circuito degli Idroscali Storici d’Italia. L’iniziativa è dell’associazione Aviazione Marittima Italiana, che da tempo è impegnata in un’importante attività tesa a recuperare la memoria delle almeno trenta basi storiche degli idrovolanti sparse in tutta la Penisola. Dall’inizio del ‘900 e fino agli anni ’30-40, infatti, città come Orbetello, Bracciano, Desenzano del Garda, Varese, Brindisi, Taranto e molte altre hanno scritto tante pagine indimenticabili nella storia dell’aviazione e del trasporto aereo in Italia. Ora l’Aviazione Marittima Italiana lancia la proposta a queste città di sottoscrivere un protocollo, che preveda iniziative comuni per favorire il recupero dei vecchi idroscali, il loro impiego per la promozione della cultura aeronautica (con musei, mostre, convegni, scuole di volo) e anche per tornare ad ospitare velivoli idro allo scopo di promuovere una nuova forma di turismo intermodale e sostenibile. Un’iniziativa che prende le mosse dal successo delle numerose Giornate sugli Idroscali Storici, organizzate sempre dall’Aviazione Marittima Italiana negli ultimi due anni con la collaborazione di autorità civili e militari a livello locale e nazionale. “Abbiamo già ricevuto molte manifestazioni d’interesse da parte di tante città che ospitano idroscali storici e che hanno compreso l’importanza di riqualificarli, di diffonderne la storia e di tornare a renderli operativi per l’idroturismo”, sottolinea Orazio Frigino, presidente dell’Aviazione Marittima Italiana e ideatore del progetto. “Entro la fine di quest’anno, lanceremo ufficialmente questo protocollo nazionale da Nisida (Napoli) o da Orbetello (Grosseto), due località che hanno legato il loro nome proprio alle vicende storiche dei rispettivi idroscali”. Parallelamente al lancio del Circuito degli Idroscali Storici d’Italia, l’Aviazione Marittima Italiana è infatti impegnata nelle fasi finali dei “flight test” con idrovolanti in alcune isole greche relativi al progetto europeo Interreg Greece–Italy “SWAN” (Sustainable Water Aerodrome Network), che vede coinvolti comuni e enti di Grecia e Italia in vista dell’attivazione di collegamenti idroturistici tra la Puglia e le stesse isole greche.

ETIHAD AIRWAYS AGGIUNGE PIU’ VOLI PER LE SEYCHELLES – Etihad Airways opererà più voli per le Seychelles da ottobre per offrire comode opzioni di viaggio verso il paradiso tropicale. La compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti aggiornerà il suo servizio da quattro a cinque voli settimanali dal 7 ottobre, oltre a operare sette servizi aggiuntivi tra il 15 e il 24 ottobre in concomitanza con le vacanze di metà semestre. Martin Drew, Senior Vice President Sales and Cargo di Etihad, ha dichiarato: “Questo è il momento perfetto per scoprire la bellezza delle Seychelles, con temperature miti e acque calme ideali per lo snorkeling, le immersioni e per godersi le spiagge da cartolina. Le Seychelles sono una destinazione unica e, con i viaggiatori vaccinati negli Emirati Arabi Uniti che possono volare andata e ritorno senza quarantena, è la destinazione perfetta per una vacanza”. Etihad Airways ha lanciato una vendita speciale sulle tariffe per le Seychelles, valida solo su etihad.com fino alla mezzanotte del 2 ottobre. Situate nel mezzo dell’Oceano Indiano, le Seychelles sono a 4 ore e 35 minuti di volo da Abu Dhabi. Etihad Airways vola sull’isola più grande di Mahé, che ospita la capitale Victoria. I viaggiatori dovranno presentare un test PCR negativo prima di salire a bordo dei voli Etihad Airways. Per linee guida di viaggio aggiornate, visitare etihad.com.

OKTOBERFEST: EMIRATES INTRODUCE LE SPECIALITA’ BAVARESI SUI VOLI PER LA GERMANIA – Emirates delizia ancora una volta i clienti portando a bordo dei suoi voli le tradizioni culinarie festive regionali. Questa volta, i clienti Emirates che volano in Germania da Dubai possono gustare le tradizionali prelibatezze dell’Oktoberfest sui loro voli. I clienti che volano dall’hub di Dubai verso i suoi quattro gateway tedeschi di Düsseldorf, Francoforte, Amburgo e Monaco di Baviera, in tutte le classi di viaggio, potranno gustare un piatto principale e un dessert bavaresi fino al 3 ottobre. I viaggiatori in First Class e Business Class possono concedersi il leberkäs come piatto principale, un tipico polpettone di manzo e pollo in stile tedesco servito con crauti, insalata di patate e ravanelli rossi e senape dolce. Possono completare il loro piatto principale con un dolce e caldo apfelstrudel con salsa alla vaniglia in First Class e bienstich, una torta tradizionale tedesca con mandorle e miele, in Business Class. I clienti Emirates che volano da Dubai alla Germania in Economy Class, possono anch’essi scegliere il leberkäs come piatto principale, servito con purè di patate e crauti con cipolle fritte. Possono quindi anche concludere il loro pasto tedesco con un pezzo di torta bienstich. L’iconica lounge di bordo dell’A380 di Emirates, disponibile per i clienti che viaggiano in First Class e Business Class, presenterà un’intera gamma di snack e aperitivi di ispirazione bavarese. Emirates offre attualmente due voli giornalieri da Dubai a Francoforte, collegamenti giornalieri per Monaco di Baviera, sei voli settimanali per Dusseldorf e cinque voli settimanali per Amburgo dal suo hub di Dubai. La compagnia aerea ha recentemente annunciato che amplierà i suoi servizi verso la Germania con l’inizio dell’orario invernale alla fine di ottobre, con collegamenti giornalieri per Dusseldorf e Amburgo. In queste due città farà poi il suo ritorno anche l’A380. Emirates sta potenziando i servizi con ulteriori riprese delle rotte e più voli attraverso la sua rete europea, rispondendo all’allentamento dei protocolli di ingresso internazionali e all’aumento della domanda passeggeri. Emirates serve menu gourmet a più portate in tutte le classi. Oltre alla cucina di ispirazione regionale nei menu mensili, Emirates porta spesso a bordo pasti per celebrare occasioni speciali, da eventi mondiali e sportivi internazionali a festività come Natale, Capodanno lunare e Diwali.

QANTAS E JETSTAR AGGIORNANO GLI ORARI DEI VOLI MENTRE SONO STABILITI I PIANI DI STATO – Qantas Group ha aggiornato il suo programma di volo in risposta ai piani di riapertura. I principali cambiamenti interni sono: anticipo della data di riapertura per i viaggi tra Victoria e New South Wales dal 1 dicembre al 5 novembre 2021, in base al piano di riapertura di Victoria; aumento significativo dei voli regionali all’interno del Nuovo Galles del Sud dal 25 ottobre 2021, in linea con la tabella di marcia del governo, a circa il 40% dei livelli pre-COVID; ritardare il riavvio dei voli interni tra l’Australia occidentale e Victoria/New South Wales di due mesi al 1 febbraio 2022, in base a border assumptions. Qantas continuerà a operare cinque voli andata e ritorno a settimana tra Perth e Sydney e Melbourne per mantenere i collegamenti minimi per coloro che hanno i permessi di viaggio. Non ci sono modifiche ai voli Qantas o Jetstar tra WA, Tasmania, Territorio del Nord e Australia Meridionale. I voli tra WA e Queensland aumenteranno una volta che le restrizioni alle frontiere saranno rimosse. Il Gruppo è pronto ad adeguare i suoi programmi in risposta ai cambiamenti da parte degli stati man mano che varie restrizioni si attenueranno nelle prossime settimane. A livello internazionale, i voli sono ancora sulla buona strada per riprendere gradualmente dal 18 dicembre 2021 in poi, quando si prevede che l’Australia avrà raggiunto la soglia ‘Phase C’ dell’80% riguardo le vaccinazioni. Tuttavia, come precedentemente segnalato, Qantas reindirizzerà temporaneamente il suo servizio di punta Perth-Londra almeno fino ad aprile 2022 a causa delle ultime impostazioni e ipotesi. Qantas è in trattative dettagliate con il governo e l’aeroporto di Darwin per valutare l’operatività del volo diretto a Londra da Darwin durante questo periodo. La compagnia ha utilizzato con successo Darwin come hub per i suoi voli di rimpatrio verso varie destinazioni in Europa, Asia e Medio Oriente negli ultimi 12 mesi. Le discussioni per quello che sarebbe un servizio quotidiano Melbourne-Darwin-Londra si concentrano sulla logistica nell’ambito dell’attuale piano governativo per la gestione del COVID nella fase 3 del piano nazionale. Se questo servizio non può operare attraverso Darwin, volerà invece come Melbourne-Singapore-Londra almeno fino ad aprile 2022. È probabile che una decisione sull’itinerario esatto venga presa entro le prossime due settimane.

ANA ESPANDE LE OPZIONI DI RISTORAZIONE A BORDO – All Nippon Airways (ANA) offre una gamma di nuove opzioni salutari di ristorazione a bordo per i passeggeri come parte dei suoi sforzi per fornire “Delightful, kind-hearted & comfortable skies for everybody”. Il menu ampliato presenta piatti realizzati con l’aiuto dei partner culinari di ANA “THE CONNOISSEURS”, segnando la prima volta che verrà introdotto un menu di collaborazione per pasti speciali in volo. Disponibili sui voli internazionali, le nuove voci di menu fanno parte dell’iniziativa ANA Future Promise per raggiungere i propri obiettivi ESG. “I nostri menu di bordo sono costantemente aggiornati man mano che introduciamo nuovi elementi in base al feedback e alla domanda dei passeggeri”, ha affermato Junko Yazawa, Senior Vice President, Customer Experience Management & Planning. “Mentre sviluppiamo le nostre opzioni per la ristorazione a bordo, miriamo a garantire che pasti deliziosi e soddisfacenti siano disponibili per tutti i passeggeri, indipendentemente dalle loro abitudini alimentari. La necessità di offrire alternative salutari ai pasti tradizionali è in crescita e siamo orgogliosi di collaborare con chef di livello mondiale per creare menu ricchi che offrono scelte eccellenti a tutti i passeggeri”. A partire dal 1° ottobre, ANA offrirà quattro diversi pasti per diabetici, a basso contenuto di grassi, a basso contenuto calorico e a basso contenuto di sale sui voli internazionali. Questi piatti sono stati creati con l’aiuto di Hideki Takayama, un famoso chef di formazione francese che ha vinto due volte il Bocuse d’Or International Culinary Competition Asia Pacific.

NUOVO RICONOSCIMENTO PER IBERIA DALLA CITTA’ DI MADRID – Tutti questi mesi complicati, i suoi 94 anni di storia e il suo ruolo di ambasciatore onorario del marchio spagnolo, hanno reso Iberia, attraverso il suo Hub T4 all’aeroporto Barajas di Madrid, il centro dei collegamenti tra il mondo e la Spagna. Un traguardo che è stato riconosciuto dal premio “Reconocimiento a la trayectoria” della città di Madrid, nella sezione “Un sector de actividad”, con cui la Giuria della II Edizione dei Riconoscimenti della città al turismo ha voluto evidenziare i quasi 100 anni di Iberia che collega Madrid con il mondo. La cerimonia di premiazione si è svolta oggi, Giornata Mondiale del Turismo, con il duplice obiettivo di rendere visibile questa celebrazione nella capitale spagnola e riconoscere l’importanza del settore turistico di Madrid. Javier Sánchez-Prieto, presidente di Iberia: “Siamo molto grati per questo premio che riconosce la traiettoria di Iberia. Il turismo è il più grande distributore di ricchezza e siamo convinti che sia il settore che può tirarci fuori più velocemente da questa crisi. Madrid è la nostra casa e, da qui, ci impegniamo per un turismo di qualità, che ci colloca tra le grandi città del mondo”.

AEROPORTO DI VERONA – LA MADONNA DI LORETO ACCOLTA PER IL GIUBILEO LAURETANO – Nel pomeriggio odierno, nell’ambito del Giubileo Lauretano, la statua pellegrina della Madonna di Loreto è giunta all’aeroporto di Verona a bordo di un Piper Seneca II dell’Aero Club di Bergamo. Il pellegrinaggio della Madonna di Loreto rientra nell’ambito delle iniziative del Giubileo Lauretano, concesso da Papa Francesco in occasione del centenario della proclamazione della Madonna di Loreto come patrona degli aviatori e prevede che la statua raffigurante la Madonna visiti e sia esposta per alcuni giorni in tutti gli scali italiani, secondo un programma organizzato da Enac, Assaeroporti, Alitalia, gli aeroporti italiani, il Coordinamento Nazionale per la Pastorale dell’Aviazione Civile della Conferenza Episcopale Italiana e l’Aero Club Italia. Al Catullo, la statua è stata accolta dal vescovo di Verona, Monsignor Giuseppe Zenti, che ha celebrato una Santa Messa alla presenza delle autorità istituzionali e aeroportuali presso il primo piano del Terminal Partenze. Da lunedì 27 a giovedì 30 settembre, la statua sarà custodita nella cappella dell’aerostazione, accessibile dalle ore 9 alle 18 per la preghiera dei fedeli, lavoratori e passeggeri, che potranno riceve l’indulgenza plenaria. Giovedì 30 settembre, Don Giorgio Benedetti, cappellano dell’aeroporto Catullo, dedicherà una preghiera di saluto alla presenza di una rappresentanza dei commercianti che lavorano presso lo scalo. Nel pomeriggio la statua della Madonna di Loreto sarà trasferita all’aeroporto Marco Polo di Venezia.

DASSAULT AVIATION CONFERMA IL TEN FOR ONE STOCK SPLIT – Dassault Aviation conferma, in conformità con il comunicato stampa del 22 luglio 2021, che il frazionamento in dieci del valore nominale delle azioni Dassault Aviation, approvato dall’Assemblea Generale Straordinaria dell’11 maggio 2021, avrà effetto dal primo ottobre 2021. In tale data, il valore nominale di ciascuna azione sarà diviso per dieci e il numero delle azioni in circolazione sarà moltiplicato per dieci. Il 1° ottobre 2021, all’apertura del mercato di Parigi, ogni azionista riceverà quindi dieci nuove azioni in cambio di ciascuna delle proprie azioni attuali, con un valore diviso per dieci. Questa transazione non avrà alcun impatto sulla situazione fiscale né sui diritti degli azionisti di Dassault Aviation. Sarà effettuato senza costi o formalità per loro. Il frazionamento azionario dieci per uno di Dassault Aviation allineerà il valore del titolo Dassault Aviation a quello delle altre società del suo settore, per aumentare la liquidità del titolo e promuoverne l’accessibilità ai singoli azionisti.