SAS incrementa i voli verso New York

Con l’aumento della domanda di viaggi sia leisure che business negli Stati Uniti, SAS amplia il numero di voli da Stoccolma e Oslo a New York. New York sarà servita con voli giornalieri da Stoccolma e con 4 voli settimanali da Oslo, oltre ai voli giornalieri esistenti da Copenaghen. SAS opererà in totale 12 rotte dirette verso gli Stati Uniti questo autunno e inverno.

“SAS è molto lieta di poter aumentare le nostre operazioni verso New York dalla Scandinavia. Molte persone non vedono l’ora di visitare la famiglia e gli amici negli Stati Uniti, inoltre le New York routes sono importanti sia per i viaggi d’affari che per l’air cargo”, afferma l’EVP e Chief Commercial Officer, Karl Sandlund.

SAS ha introdotto opzioni di riprenotazione più flessibili per rendere le cose più facili per i clienti.

SAS ha inoltre introdotto una serie di misure e procedure per garantire viaggi aerei sicuri durante la pandemia. La compagnia ha sviluppato una piattaforma digitale, SAS Travel Ready Center, dove i viaggiatori possono prepararsi per il viaggio, verificare le restrizioni di ingresso e i requisiti di viaggio.

SAS continua a introdurre velivoli nuovi e a basso consumo di carburante e dispone di una delle flotte più moderne d’Europa. I nuovi velivoli hanno un consumo di carburante inferiore del 15-30% rispetto agli aerei che sostituiscono.

Rotte e partenze USA di SAS Autunno/Inverno 2021:

Copenhagen-New York – 7 settimanali

Copenhagen-Chicago – 7 settimanali

Copenhagen-Los Angeles – 4 settimanali

Copenhagen-San Francisco – 3 settimanali

Copenhagen-Washington DC – 3 settimanali

Copenhagen-Boston – 3 settimanali

Copenhagen-Miami – 3 settimanali

Oslo-New York – 4 settimanali

Oslo-Miami – 1 settimanale

Stoccolma-New York – 7 settimanali

Stoccolma-Chicago – 3 settimanali

Stoccolma-Miami – 3 settimanali

