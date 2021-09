Prende slancio l’espansione del network A380 di Emirates

In linea con il continuo allentamento delle restrizioni ai viaggi in tutto il mondo, Emirates ha annunciato che il suo aereo di punta A380 sarà presto operato su un elenco ampliato di destinazioni a partire da ottobre e novembre. Entro la fine di novembre, il numero di città servite dall’aereo sarà portato a 27, con un aumento di oltre il 65% rispetto agli attuali 16.

L’A380 di Emirates rimane molto ricercato dai viaggiatori per le sue cabine spaziose e confortevoli dotate di comfort moderni, per rendere il viaggio un’esperienza memorabile. La compagnia aerea sta operando gradualmente e responsabilmente i suoi velivoli in sincronia con la domanda passeggeri, mentre l’industria dei viaggi continua nel suo percorso di ripresa. Con l’aggiunta di 11 rotte al network A380 entro novembre, oltre a frequenze extra su quelle più popolari già servite dall’aeromobile, Emirates è pronta a offrire quasi 165.000 posti aggiuntivi sull’A380 ai clienti.

Un numero crescente di A380 tornerà in servizio, prendendo il volo per operare rotte dove è commercialmente fattibile operarli. Nelle prossime sei settimane Emirates ripristinerà i suoi servizi A380 verso destinazioni leisure e business popolari come Amsterdam, Barcellona, Dusseldorf, Amburgo, Johannesburg, Madrid, Milano, Riyadh (soggetta ad approvazione del governo), San Paolo e Zurigo.

Emirates introdurrà anche una nuova rotta per la sua rete A380 che in precedenza non era servita dal più grande aereo commerciale del mondo. Il lancio dei servizi dell’aeromobile per Istanbul è previsto per il 1° ottobre, diventando la prima operazione dell’A380 in Turchia.

Essendo il più grande operatore al mondo di aeromobili A380, la flotta totale di A380 della compagnia aerea raggiungerà i 118 entro la fine dell’anno, inclusi sei aeromobili dotati di sedili Premium Economy in una configurazione a 4 classi. La compagnia aerea attualmente vola in oltre 120 città, che rappresentano il 90% della sua rete pre-pandemia, e prevede di ripristinare il 70% della sua capacità entro la fine dell’anno, con il ritorno in servizio di oltre 50 aeromobili A380.

Emirates sta intensificando le operazioni attraverso la sua rete globale per soddisfare l’aumento della domanda clienti verso Dubai e altre destinazioni che consentono l’ingresso senza quarantena per nazionalità specifiche e status vaccinale. Con Expo 2020 Dubai a pochi giorni di distanza, la città si prepara ad accogliere i visitatori per l’evento molto atteso che includerà un ricco programma di intrattenimento, workshop, spettacoli dal vivo, padiglioni e installazioni speciali per dare uno sguardo al futuro.

L’esperienza dell’A380 di Emirates rimane una delle preferite grazie al comfort, agli schermi più grandi del settore per i clienti in tutte le cabine, per godersi l’ampia selezione di contenuti sul sistema di intrattenimento in volo, Ice. I clienti che viaggiano in cabine premium continuano a trovare le sue caratteristiche distintive come Onboard Lounge e fully flat seats in Business Class, nonché private suites and Shower Spas in First Class.

Nel dicembre 2020 Emirates ha presentato il suo primo aereo A380 in configurazione a 4 classi, con Premium Economy. Entro novembre di quest’anno la compagnia aerea disporrà di sei velivoli equipaggiati con la nuova offerta e interni della cabina dal nuovo look.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)