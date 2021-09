Airbus Helicopters migliora la sua capacità di supporto in Cina

Airbus Helicopters sta dimostrando il proprio impegno e la propria determinazione a supportare al meglio i propri clienti cinesi alla 13a China International Aviation & Aerospace Exhibition a Zhuhai, nella provincia meridionale del Guangdong.

Nel giorno di apertura della fiera, Airbus Helicopters ha firmato un accordo di cooperazione strategica e un contratto HCare Smart Parts By Hour (PBH) con State Grid General Aviation Company (SGGAC), migliorando la sua capacità di supporto e i servizi con soluzioni più localizzate.

L’accordo di cooperazione strategica consentirà a SGGAC di espandere le attività del suo centro MRO esistente, che è diventato un centro di assistenza clienti ufficiale di Airbus Helicopters nell’ottobre 2018, responsabile della manutenzione degli aeromobili H125.

Essendo uno dei più importanti clienti cinesi di Airbus Helicopters, SGGAC gestisce attualmente 15 H125, la più grande flotta di H125 della Cina. L’autorizzazione ampliata migliorerà ulteriormente i reassembly services per i clienti cinesi e migliorerà lo sviluppo della flotta H125 nel paese.

Inoltre, SGGAC diventa il secondo cliente HCare Smart della Cina con la firma di un contratto PBH che copre i suoi H225 e H215.

PBH è uno dei programmi di supporto globale HCare personalizzati di Airbus Helicopters che garantisce la fornitura di pezzi di ricambio e parti riparate a una tariffa fissa per ora di volo. Per soddisfare le esigenze dei clienti PBH, l’azienda mantiene un pool di parti dedicato supportato da un’ampia rete logistica globale. Il servizio consente agli operatori di migliorare la disponibilità della propria flotta di elicotteri, ridurre i costi di inventario e stabilizzare le spese di manutenzione.

SGGAC si unisce a HCare insieme a CITIC Offshore Helicopter Company (COHC), che è diventato il primo cliente PBH della Cina nel 2019. COHC gestisce una delle più grandi flotte di elicotteri Airbus nell’Asia del Pacifico con quasi 50 velivoli. Nel maggio 2021, la flotta H225 di COHC è diventata la più grande flotta H225 al mondo iscritta a HCare Smart, quando un dodicesimo H225 ha aderito al programma PBH.

Oggi, ci sono 56 Super Puma in Cina che effettuano una serie di missioni impegnative, come oil & gas, search and rescue, fire-fighting e persino costruzione di linee elettriche. A livello globale, oggi volano nel mondo più di 700 Super Puma, di cui 140 H225. Quasi un terzo dei Super Puma è iscritto a contratti di assistenza globale HCare.

HCare è l’offerta completa di servizi di Airbus Helicopters, che offre ai clienti soluzioni su misura e competitive. Si estende su cinque domini: material management, helicopter maintenance, technical support, training and flight operations, connected services, con esperti disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il servizio di gestione dei materiali HCare inizia con Easy (on-request catalogue services) e Smart (four by-the-hour options), arrivando a Infinite (full availability commitments).

(Ufficio Stampa Airbus)