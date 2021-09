Vueling ottiene il riconoscimento “Best Low-Cost Airline in Europe” ai World Airline Awards 2021

Vueling Airlines ottiene il riconoscimento Best Low-Cost Airline in Europe ai World Airline Awards 2021.

“La maggior parte del 2020 e del 2021 è stato un periodo catastrofico per l’industria aeronautica mondiale, poiché la domanda passeggeri è crollata e i paesi di tutto il mondo sono stati colpiti da blocchi e severe restrizioni di viaggio. Il sondaggio World Airline Awards ha operato per 23 mesi (da settembre 2019 a luglio 2021) e gli Awards 2021 rappresentano un mix di più tempi di viaggio normali combinati con alcuni viaggi durante la pandemia globale”, afferma Skytrax.

Commentando il premio per Vueling, Edward Plaisted, CEO di Skytrax, ha dichiarato: “Vueling ha ottenuto un grande successo vincendo questo premio come migliore compagnia aerea low-cost in Europa per la prima volta, e ci congratuliamo con loro soprattutto per la natura molto competitiva di questo mercato. Guardiamo avanti con ottimismo per il 2022, che il viaggio aereo possa essere ripristinato”.

Clienti di oltre 100 nazionalità hanno partecipato al sondaggio, con i 2021 Awards basati su 13,42 milioni di voci di sondaggio ammissibili conteggiate nei risultati finali (88% di queste erano registrate fino a marzo 2020). “Si spera che i World Airline Awards tornino alla normale celebrazione fisica durante l’evento nel luglio 2022 al The Langham Hotel, Londra, e nel giugno 2023 al Paris Air Show”, prosegue Skytrax.

A nome di tutti i dipendenti della Compagnia, Calum Laming, Chief Customer Officer di Vueling, commenta: “Siamo davvero molto orgogliosi di ricevere questo importante riconoscimento, soprattutto in tempi così difficili come quello che stiamo affrontando nel nostro settore. Nel 2017 in Vueling abbiamo dato inizio ad un processo che vede i nostri passeggeri al centro di ogni decisione, con l’obiettivo di diventare, entro il 2023, la prima scelta di compagnia aerea dei nostri clienti. Questo premio conferma che siamo sulla strada giusta. Inoltre, ci incoraggia a migliorare ulteriormente per continuare ad essere un vettore low cost di riferimento in un ambiente sempre più competitivo. Siamo estremamente grati a tutto il Team Vueling, specialmente a chi è impegnato in prima linea, fondamentale nell’ottenere per la prima volta questo premio. Siamo anche particolarmente grati ai nostri passeggeri per aver creduto in noi e per averci conferito questo onore”.

(Ufficio Stampa Vueling – Skytrax – Photo Credits: Vueling)