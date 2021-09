Austrian Airlines decolla verso destinazioni di vacanza a lungo raggio in autunno

I passeggeri di Austrian Airlines possono godersi destinazioni soleggiate come Cancún, Mauritius e Maldive.

“L’estate e anche l’attuale fuori stagione mostrano che le persone non vogliono essere private della loro voglia di viaggiare e prendere il sole in riva al mare. Con il nostro programma di voli invernali, ci concentriamo quindi specificamente su interessanti voli a lungo raggio all’inizio delle vacanze autunnali, per soddisfare il desiderio di viaggiare dei nostri passeggeri”, afferma Michael Trestl, Chief Sales Officer di Austrian Airlines.

Le mete turistiche di lungo raggio sono l’ideale per tutti coloro che vogliono addentrarsi nel prolungamento dell’estate e sono ancora alla ricerca di una meta adatta per le vacanze autunnali.

Con un collegamento diretto alle Maldive, il vettore austriaco volerà a Malé tre volte a settimana dal 21 ottobre 2021. Inoltre, Mauritius sarà reintrodotta nell’orario dei voli. Il vettore decollerà per l’isola nell’Oceano Indiano fino a tre volte a settimana dal 23 ottobre 2021. Per immergersi nella storia dei Maya o semplicemente rilassarsi sulla costa caraibica messicana, Austrian Airlines decolla verso Cancún in Messico due volte a settimana dal 24 ottobre 2021. L’ultimo volo per questa destinazione di vacanza risale al 2006.

Per tutte e tre le destinazioni, Austrian Airlines opera con Boeing 777 a lungo raggio, dove i passeggeri possono beneficiare di tutte le categorie di prenotazione, dalla classe economica alla classe business. I voli possono essere prenotati su austrian.com. Sul sito web di Austrian Airlines, i passeggeri possono trovare informazioni aggiornate sugli orari dei voli, i requisiti per la mascherina, i requisiti per l’ingresso e i regolamenti per la riprenotazione. Le informazioni vengono aggiornate su base continuativa.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)