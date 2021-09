Pratt & Whitney rafforza il suo impegno in Cina con il motore GTF

Pratt & Whitney ha annunciato che i suoi motori GTF hanno fatto risparmiare agli operatori cinesi più di 95 milioni di galloni (quasi 360 milioni di litri) di carburante ed evitato più di 910.000 tonnellate di emissioni di carbonio, accumulando oltre 400.000 voli e oltre 1,73 milioni di ore di esperienza in Cina. I motori equipaggiano 11 compagnie aeree della regione su quasi 200 aeromobili della famiglia Airbus A320neo, che hanno trasportato circa 57 milioni di passeggeri dall’entrata in servizio quasi cinque anni fa. Inoltre, gli operatori cinesi stanno beneficiando di un dispatch reliability rate del 99,97% a livello globale.

“La famiglia di motori GTF offre oggi vantaggi economici e ambientali leader di mercato che continueranno a crescere nei decenni a venire”, ha affermato Yogesh Farswani, president, China at Pratt & Whitney. “Per fornire il motore più sostenibile e intelligente possibile, abbiamo svolto prima il duro lavoro introducendo il gear. Questa mossa audace e le tecnologie collaudate dietro di essa offrono un’efficienza senza pari, costi operativi di livello mondiale e un elevato utilizzo degli aeromobili. Con il geared fan, abbiamo le basi giuste per le innovazioni future, mantenendo il GTF in prima linea nella propulsione sostenibile”.

L’esclusiva geared fan architecture del motore GTF è il fulcro della strategia di Pratt & Whitney per lo sviluppo di sistemi di propulsione più sostenibili, che aumenteranno gli sforzi del settore per raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi ambientali nei prossimi decenni. Questa architettura consente a Pratt & Whitney di massimizzare i vantaggi in aerodinamica, materiali e sistemi più avanzati e l’azienda vede un notevole potenziale per continuare a ridurre il consumo di carburante, le emissioni di carbonio e il rumore.

“Da quando è entrata in servizio all’inizio del 2016, la famiglia di motori GTF ha mantenuto la capacità promessa di ridurre il consumo di carburante e le emissioni di carbonio fino al 20%, l’impronta acustica del 75% e le emissioni regolamentate del 50% secondo lo standard normativo CAEP/6. L’esclusivo geared fan del motore è l’architettura giusta per il futuro con una lunga prospettiva per ulteriori sviluppi. Pratt & Whitney si impegna a continuare a investire nell’evoluzione dei sistemi di propulsione per alimentare la prossima generazione di velivoli commerciali”, afferma Pratt & Whitney.

Pratt & Whitney inoltre sta investendo nel suo ecosistema di supporto dei prodotti per i suoi clienti cinesi. Con un supporto che spazia da soluzioni EngineWise® complete, analisi predittiva, servizi on-wing e strutture MRO qualificate, l’obiettivo principale è migliorare l’esperienza del cliente.

“Pratt & Whitney ha alimentato l’aviazione cinese per oltre 90 anni e continuiamo a far crescere la nostra presenza nella regione per fornire l’intero spettro di servizi e supporto più vicino ai nostri clienti”, ha affermato Yogesh Farswani, president, Pratt & Whitney China. “Ci impegniamo a personalizzare le soluzioni per soddisfare le esigenze aziendali uniche e in continua evoluzione dei nostri clienti, in un decennio e in un mondo in cui il ritmo del cambiamento e la domanda di innovazione stanno accelerando. Con una flotta in crescita di oltre 3.300 motori e APU operanti in Cina, che trasportano in modo affidabile passeggeri e merci offrendo vantaggi ambientali ed economici, il nostro obiettivo rimane quello di garantire il successo dei nostri clienti”.

Pratt & Whitney sta aumentando la propria presenza MRO in Cina, garantendo ai propri clienti il supporto per la manutenzione nella regione. Ad esempio, il Pratt & Whitney Shanghai Engine Center continua ad espandere le sue capacità, celebrando di recente la revisione del suo centesimo motore IAE V2500. L’anno scorso, nonostante le sfide della pandemia COVID-19, Pratt & Whitney ha accolto MTU Maintenance Zhuhai e Ameco Beijing nel suo GTF MRO network.

Il recente lancio del Pratt & Whitney’s enhanced customer portal, EngineWise® Connect, dimostra l’investimento dell’azienda nella tecnologia digitale, nell’efficienza operativa e nell’esperienza del cliente. L’interfaccia utente intuitiva del portale fornisce dashboard e strumenti digitali per collaborare e rimanere aggiornati sulle informazioni pertinenti. Con l’accesso al monitoraggio dello stato del motore in tempo reale, avvisi e notifiche automatizzati, pubblicazioni tecniche semplificate e altre risorse, il portale aiuterà i clienti a ottimizzare le performance del motore e della flotta per mantenere le loro operazioni senza intoppi.

All’inizio di quest’anno il China Customer Training Center (CCTC) di Pratt & Whitney, che celebrerà il suo 20° anniversario l’anno prossimo, ha superato con successo una valutazione congiunta della capacità di addestramento organizzata dal Flight Standards Department of Civil Aviation Administration of China (CAAC), diventando così la prima CAAC Part-147 approved aircraft engine type maintenance and repair training organization in China. Pratt & Whitney continua a sviluppare offerte di formazione, inclusi corsi sull’analisi dei dati EngineWise, il monitoraggio dello stato del motore e la gestione della flotta di motori.

“Le soluzioni Pratt & Whitney EngineWise rappresentano il nostro impegno a sfruttare le competenze tecniche, i dati della flotta e la business intelligence con i nostri clienti, in modo che insieme possiamo mantenere le loro operazioni senza intoppi e in modo affidabile”, afferma Matthew Stoner, vice president, Customer Support, Pratt & Whitney.

A riguardo, Pratt & Whitney annuncia l’introduzione del primo motore GTF per maintenance, repair and overhaul (MRO) in Cina. MTU Maintenance Zhuhai, una joint venture tra MTU Aero Engines e China Southern Airline Company Limited, è entrata a far parte del Pratt & Whitney GTF MRO network nel dicembre 2020 ed è diventata la prima GTF MRO facility attiva in Cina. Lo shop ha introdotto un motore modello PW1100G-JM, che alimenta la famiglia di aeromobili Airbus A320neo.

“Questo è un risultato monumentale per il GTF MRO network. Abbiamo formalmente accolto MTU Maintenance Zhuhai nella rete a dicembre 2020 e ora eccoci qui a settembre a condividere le notizie sulla sua prima introduzione”, ha affermato Joe Sylvestro, vice president, Aftermarket Global Operations at Pratt & Whitney. “Avere uno shop attivo in Cina porta un beneficio immediato ai nostri clienti nella regione. Non vediamo l’ora che anche gli altri membri del nostro GTF MRO network in Cina inizino le operazioni di manutenzione. Tutto ciò contribuisce a migliorare le operazioni dei nostri clienti”.

MTU Maintenance Zhuhai è una delle numerose strutture in Asia che supportano GTF MRO work, insieme a Eagle Services Asia (ESA) di Pratt & Whitney a Singapore e IHI in Giappone. La Cina ospita una delle più grandi flotte GTF, dove 11 compagnie aeree opereranno con più di 200 aeromobili della famiglia A320neo entro la fine del 2021. Pratt & Whitney ha una lunga storia in Cina, che risale a più di 90 anni fa.

