CFM International rafforza la sua presenza in Cina

Air China e CFM International hanno celebrato l’introduzione, all’inizio di quest’anno, del motore LEAP-1A nella flotta della compagnia aerea. Inoltre, le due società hanno firmato una lettera di intenti (LOI) per rafforzare le LEAP engine maintenance, repair and overhaul (MRO) capability di Sichuan Services Aero-engine Maintenance Co., Ltd. (SSAMC), una joint venture tra le due parti.

“Siamo lieti di poter promuovere la nostra relazione a lungo termine con CFM. L’elevata affidabilità e il tasso di utilizzo dei motori è la chiave per il recupero delle compagnie aeree nell’era post-epidemia. La LOI per costruire capacità MRO per il motore LEAP consentirà a SSAMC di fornire un servizio migliore ai clienti nazionali ed esteri e diventare una base di manutenzione dei motori aeronautici competitiva a livello globale”, afferma Ni Jiliang, chief engineer of Air China.

SSAMC, formalmente costituita nel 2010, è una joint venture tra Air China e CFM, con rispettivamente il 60% e il 40% di investimenti. È anche la prima joint venture sino-estero dedicata alla revisione dei motori delle serie CFM56 e LEAP in Cina. Ad oggi, SSAMC ha completato la revisione di oltre 1.000 motori e il supporto di oltre 1.500 motori per clienti in tutto il mondo.

“Air China è sia un cliente che un partner strategicamente importante. Siamo profondamente onorati di essere continuamente riconosciuti da Air China”, afferma Weiming Xiang, president of CFM International Greater China. “La Cina è importante per il recupero del mercato globale durante la pandemia. La promozione della LEAP engine MRO capacity di SSAMC è di grande importanza per garantire la crescita stabile della flotta di motori LEAP”.

I primi motori LEAP-1A sono stati consegnati ai clienti cinesi nel giugno 2018. Al momento, sono 20 le compagnie aeree della Grande Cina che operano con aeromobili A320neo alimentati da motori LEAP-1A e questa flotta ha finora superato due milioni di engine flight hours.

Inoltre, Air Travel e CFM International hanno firmato un 12-year LEAP-1A Engine Rate per Flight Hour (RPFH) agreement in occasione della 13a China International Aviation and Aerospace Exhibition, per supportare le operazioni del velivolo A320neo che sarà introdotto nel futuro. L’accordo, che include l’acquisto di motori di ricambio LEAP-1A, ha un valore di 992 milioni di dollari USA al prezzo di listino.

La flotta di Air Travel è alimentata al 100% da motori CFM. A partire da settembre 2021, Air Travel opera una flotta di 16 aeromobili della serie Airbus A320, con un’età media di circa 3 anni.

Gli accordi RPFH fanno parte del portafoglio di offerte flessibili di supporto aftermarket CFM. In base ai termini dell’accordo, CFM Services garantisce i costi di manutenzione per i motori LEAP-1A delle compagnie aeree su una dollar per engine flight hour basis.

Air Travel, con basea Changsha, è la prima compagnia aerea locale nella provincia di Hunan e ha iniziato ad operare il 21 maggio 2016. La compagnia aerea opera anche con basi a Kunming, Nanjing e Wuxi, ed è focalizzata sulla costruzione di un “Internet +” boutique service.

Alla cerimonia della firma, Zhang Junsuo, CEO di Air Travel, ha dichiarato: “L’elevata affidabilità e l’eccezionale efficienza nei consumi del motore LEAP-1A ci forniscono una forte garanzia per far fronte alle sfide che si presentano nell’era post-epidemia e garantire operazioni efficienti. Questo è fondamentale per Air Travel poiché abbiamo appena completato con successo la trasformazione. Riteniamo che con il supporto professionale di CFM International, Air Travel creerà un’esperienza di volo più sicura, agevole e confortevole per più clienti”.

“Air Travel ha stabilito una solida partnership con CFM fin dall’inizio. Nel 2018 Air Travel ha inizialmente acquistato motori LEAP-1A per i suoi 12 aeromobili A320neo appena acquistati. Dopo essersi trasformata nella prima compagnia aerea locale in Hunan, Air Travel ha selezionato il motore LEAP-1A di nuovo per ulteriori velivoli A320neo. L’accordo RPFH firmato oggi amplia e approfondisce ulteriormente la collaborazione tra le nostre due parti e contribuisce congiuntamente alla prosperità e allo sviluppo a lungo termine dell’industria dell’aviazione civile cinese”, afferma Weiming Xiang, presidente di CFM International Greater China.

Inoltre, al 13° China International Aviation and Aerospace Exhibition, CFM International e i suoi partner hanno celebrato una serie di nuovi traguardi raggiunti di recente dall’Aero Engine Maintenance Training Center (di seguito denominato AEMTC) a Guanghan, Sichuan.

Quest’anno ricorre il 25° anniversario di AEMTC. Nel 1996, AEMTC è stata fondata da Civil Aviation Administration of China (CAAC), GE Aviation, Safran Aircraft Engines, CFM International, Civil Aviation Supplies Holding Company (CAS) e Civil Aviation Flight University of China (CAFUC).

AEMTC ha recentemente stabilito maintenance training capability of LEAP-1C integrated propulsion system, inclusi engine and nacelle, nonché motori CF34-10A. È l’unico centro di addestramento al mondo in grado di fornire formazione di alta qualità sulla manutenzione dei motori a supporto del Chinese-made regional aircraft ARJ21 e del China domestic narrow-body aircraft C919.

Con l’implementazione del corso di formazione sui motori LEAP-1C, AEMTC è diventato l’unico centro di formazione al mondo per l’intera famiglia di motori LEAP e ha avviato completamente il programma di formazione sui motori LEAP-1A/1B/1C in Cina.

Guardando indietro alla storia di AEMTC dalla sua fondazione, Weiming Xiang, Presidente di CFM International Greater China, ha dichiarato: “AEMTC è un modello di successo di istituzioni di formazione congiunte sino-straniere nel settore dell’aviazione. I 25 anni di operazioni di successo hanno rafforzato l’impegno a lungo termine per sostenere lo sviluppo dell’industria aeronautica cinese. Continueremo a collaborare con tutte le parti per spingere AEMTC in un nuovo viaggio e formare più talenti per lo sviluppo a lungo termine dell’industria aeronautica”.

In qualità di world-class aero engine maintenance training center, i corsi di formazione di AEMTC sulla manutenzione dei motori coprono i motori LEAP e CFM56 di CFM International e i motori CF6 e CF34-10A di GE. Al fine di fornire un supporto più forte allo sviluppo del settore e rafforzare la cooperazione tra tutte le parti, AEMTC si sposterà nel nuovo campus CAFUC vicino al Chengdu Tianfu International Airport (TFU) e le sue dimensioni saranno doppie.

