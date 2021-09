Emirates e South African Airways riattivano la loro partnership per aumentare la connettività in Africa

Con la ripresa delle operazioni di South African Airways (SAA), Emirates ha lavorato a stretto contatto con SAA per riattivare la sua partnership di lunga data che mira a migliorare l’esperienza del cliente e fornire più valore ai viaggiatori quando volano su entrambi i vettori. La mossa aiuta anche a consolidare la posizione di SAA e darà slancio alla crescita, poiché il vettore riprenderà inizialmente i voli verso sei destinazioni africane.

Emirates e SAA hanno lavorato per aumentare l’allineamento tra prodotti, servizi e la riattivazione delle sinergie tra i programmi di fidelizzazione e inizieranno con un accordo commerciale reciproco. L’accordo include rotte codificate da SAA e operate da Emirates tra il Sudafrica e Dubai su un unico biglietto, consentendo ai viaggiatori di effettuare il check-in dei bagagli verso le loro destinazioni finali dal 1° ottobre. Emirates inserirà il codice SAA anche sulle principali trunk routes tra il Sudafrica e Dubai.

Adnan Kazim, Chief Commercial Officer, Emirates Airline, ha rimarcato il rilancio della partnership: “La partnership tra Emirates e South African Airways si basa sul nostro comune impegno a fornire ai clienti una maggiore scelta di orari e una maggiore connettività in tutta l’Africa e attraverso la nostra rete in crescita. Apprezziamo i nostri quasi 25 anni di partnership di successo con SAA e stiamo lavorando duramente per compiere passi avanti positivi per continuare a far crescere la nostra relazione e fornire ai nostri clienti ancora più connettività in futuro”.

Il CEO ad interim di SAA, Thomas Kgokolo, afferma: “Mentre SAA inizia a ricostruire, la partnership di lunga data con Emirates è sia apprezzata che fondamentale per i nostri piani di crescita futuri. Condividiamo la stessa visione per un servizio clienti senza interruzioni, efficiente ed eccellente, con connettività a più destinazioni. Siamo fiduciosi che questa partnership porterà all’aggiunta di più opzioni di rotte e destinazioni, in particolare in tutta l’Africa, poiché entrambi riconosciamo il potenziale economico, commerciale e turistico che il continente ha e il nostro ruolo chiave come facilitatori”.

La mossa per riattivare la partnership supporta anche il recupero dell’industria del turismo sudafricano, facilitando una maggiore connettività per i visitatori internazionali dentro e fuori il paese.

Nei prossimi mesi sono in corso piani per espandere la cooperazione e consolidare ulteriormente la partnership su più punti nazionali e regionali in Africa, man mano che SAA espanderà le sue operazioni, mentre Emirates aggiungerà reciprocamente ulteriori opzioni per i clienti SAA per connettersi a destinazioni selezionate all’interno della sua rete.

L’Emirates SAA partnership è iniziata nel 1997 e negli ultimi dieci anni oltre un milione di passeggeri hanno volato attraverso la rete congiunta di entrambe le compagnie aeree, che è cresciuta fino a 110 destinazioni prima della pandemia.

Con il ripristino della SAA partnership, l’impronta di Emirates in South and southern Africa offre ai clienti più opzioni in tutto il continente.

