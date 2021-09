Qatar Airways è stata nominata ‘Airline of the Year’ da Skytrax per la sesta volta

Qatar Airways è stata nominata ‘Airline of the Year’ dall’international air transport rating organisation Skytrax, oltre ad aver ottenuto cinque ulteriori premi tra cui World’s Best Business Class, World’s Best Business Class Airline Lounge, World’s Best Business Class Airline Seat, World’s Best Business Class Onboard Catering e Best Airline in the Middle East.

La compagnia aerea continua a rimanere ai vertici del settore dopo aver vinto il premio principale per la sesta volta, senza precedenti (2011, 2012, 2015, 2017, 2019 e ora 2021).

“Conosciuti come gli Oscar dell’industria aeronautica, i premi Skytrax 2021 hanno coperto il periodo da settembre 2019 a luglio 2021 con i risultati che riflettono un mix di tempi di viaggio più normali combinati con i viaggi durante la pandemia. Il lungo periodo ha dimostrato chiaramente la resilienza e la flessibilità di Qatar Airways, in quanto non solo ha fornito eccellenza continua durante i tempi normali, ma ha continuato con fermezza i voli e ha offerto un’ancora di salvezza ai suoi clienti in tutto il mondo durante i periodi più difficili. Qatar Airways è diventata anche la prima compagnia aerea globale a ricevere lo Skytrax COVID-19 Safety Rating nel gennaio 2021, mentre la sua sede e hub, l’Hamad International Airport, è stato recentemente votato come World’s Best Airport 2021 ad agosto”, afferma Qatar Airways.

“Inoltre, la compagnia aerea ha anche ricevuto il riconoscimento per la sua lussuosa Al Mourjan Lounge, che è stata votata come ‘World’s Best Business Class Airline Lounge’. Nel frattempo, la Qsuite brevettata rimane il chiaro leader nella business class, con il riconoscimento ‘World’s Best Business Class Airline Seat’, e con la cabina premium votata come ‘World’s Best Business Class’ per il quinto anno consecutivo.

La continua evoluzione dell’offerta di cibo a bordo è stata anche riconosciuta in quanto Qatar Airways si è aggiudicata il premio ‘World’s Best Business Class Onboard Catering’, un giusto tributo allo sviluppo e al miglioramento in corso del prodotto alimentare e delle bevande. Infine, la compagnia aerea è stata anche annunciata come ‘Best Airline in the Middle East’, sottolineando ulteriormente la preferenza dei passeggeri per Qatar Airways nella regione.

Qatar Airways ha posto un’enfasi ancora maggiore sull’esperienza dei passeggeri e sulla biosicurezza durante la pandemia per migliorare i livelli di servizio e fornire rassicurazione ai viaggiatori. La costante ricerca dell’innovazione si è riflessa nell’introduzione di una nuova Business Class Suite sulla flotta Boeing 787-9, pulizia UV tra i voli e tecnologia di intrattenimento a bordo senza contatto, mentre le opzioni flessibili di cambio prenotazione leader del settore hanno dimostrato l’impegno della compagnia aerea ad andare oltre ad ogni occasione”, prosegue Qatar Airways.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Essere riconosciuta come la migliore compagnia aerea del mondo per la sesta volta è un risultato incredibile per la nostra compagnia aerea e voglio ringraziare i nostri fedeli passeggeri per questo premio. Dopo aver attraversato uno degli anni più difficili nella storia dell’aviazione, questo premio è un giusto riconoscimento per tutto il duro lavoro svolto dall’intera famiglia Qatar Airways per prendersi cura dei nostri passeggeri. Non li abbiamo mai abbandonati quando avevano più bisogno di noi, abbiamo continuato a volare per portare le persone a casa, concentrati sulla biosicurezza per fornire rassicurazione a clienti e dipendenti e abbiamo continuato a innovare durante questo periodo.

In qualità di presidente di oneworld, vorrei anche congratularmi con l’alleanza per aver ricevuto l’ambito 2021 award for Best Airline Alliance per il suo impegno nel fornire il massimo livello di servizio e convenienza ai viaggiatori internazionali”.

Edward Plaisted, Skytrax Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Essere nominata la migliore compagnia aerea del mondo è un grande riconoscimento degli elevati standard di Qatar Airways e vincere questo riconoscimento più alto per la sesta volta è un risultato notevole. Ci congratuliamo con loro per questo successo unico”.

Gli Skytrax World Airline Awards sono indipendenti e imparziali, introdotti nel 1999 per fornire uno studio sulla soddisfazione del cliente veramente globale. I viaggiatori di tutto il mondo votano nel più grande sondaggio sulla soddisfazione dei passeggeri delle compagnie aeree per decidere i vincitori del premio.

L’elenco completo dei premi vinti da Qatar Airways ai World Airline Awards 2021 di Skytrax: Airline of the Year; World’s Best Business Class; World’s Best Business Class Airline Lounge; World’s Best Business Class Airline Seat; World’s Best Business Class Onboard Catering; Best Airline in the Middle East.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)