LATAM è stata nominata “Miglior compagnia aerea dell’America Latina” agli Skytrax World Airline Awards

LATAM Airlines Group è stata riconosciuta per il secondo anno consecutivo come “Migliore compagnia aerea dell’America Latina” agli Skytrax World Airline Awards, in base all’opinione di oltre 13,4 milioni di viaggiatori in tutto il mondo. Inoltre, si è distinta con il “COVID-19 Aeronautical Excellence Award” per le misure di sicurezza e igiene adottate durante la pandemia.

Il sondaggio tra i clienti Skytrax è stato condotto per oltre 23 mesi (da settembre 2019 a luglio 2021) sulla base di metriche che riflettono i viaggi pre e post crisi sanitaria.

“Questo riconoscimento ci incoraggia e ci sprona a continuare a lavorare sodo per i nostri clienti. Apprezzo l’impegno dei nostri lavoratori in momenti difficili come quelli che abbiamo vissuto, così come la preferenza dei passeggeri a scegliere LATAM per portare i loro sogni a destinazione”, ha affermato Paulo Miranda, Vice President of Customers di LATAM Airlines Group.

LATAM Airlines Group ha continuato a rafforzare progressivamente le misure di biosicurezza dall’inizio della pandemia, seguendo le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dell’International Air Transport Association (IATA) e delle autorità sanitarie dei paesi in cui opera.

A questo proposito, LATAM ha recentemente ricevuto uno dei punteggi più alti da Skytrax per gli standard di salute e sicurezza, mentre l’Airline Passenger Experience Association (APEX), in collaborazione con il sito specializzato SimpliFlying, ha assegnato al gruppo la categoria “Diamond”, la più alta in termini di sicurezza sanitaria.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines Group)