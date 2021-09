Airbus consegna il primo di 60 A220 ad Air France

Air France h a ricevuto il suo primo A220-300 da un ordine per 60 velivoli del tipo, il più grande ordine di A220 da un vettore europeo. L’aereo è stato consegnato dalla Airbus final assembly line a Mirabel, Quebec, Canada e presentato ufficialmente al pubblico durante una cerimonia tenutasi all’aeroporto Charles-De-Gaulle di Parigi (leggi anche qui).

“L’A220 è oggi l’aereo più efficiente e flessibile nel segmento di mercato da 100 a 150 posti. Il rinnovo della flotta single-aisle di Air France con questo aeromobile di ultima generazione aumenterà l’efficienza insieme al comfort del cliente e aiuterà Air France a raggiungere i suoi obiettivi ambientali e di sostenibilità.

Il primo A220-300 di Air France sarà operato sulla sua rete di medio raggio a partire dalla stagione invernale 2021. Attualmente, Air France opera una flotta di 136 aeromobili Airbus. Air France sta rinnovando anche la sua flotta a lungo raggio e ha già preso in consegna 11 A350 su un ordine di 38.

La Air France A220-300 cabin è configurata in un single-class layout per accogliere comodamente 148 passeggeri. Offrendo un comfort superiore per gli aerei single-aisle, con i sedili in pelle più ampi, i finestrini più grandi e fino al 20% di spazio di stivaggio in più per passeggero, l’A220 Air France dispone anche di connettività Wi-Fi completa in tutta la cabina e due prese USB su ciascun sedile passeggero”, afferma Airbus.

“L’A220 è l’unico velivolo costruito appositamente per il 100-150 seat market e riunisce aerodinamica all’avanguardia, materiali avanzati e motori geared turbofan Pratt & Whitney di ultima generazione. Con un range fino a 3.450 nm (6.390 km), l’A220 offre alle compagnie aeree una maggiore flessibilità operativa. L’A220 offre fino al 25% in meno di consumo di carburante ed emissioni di CO2 per posto rispetto ai velivoli della generazione precedente e il 50% in meno di emissioni di NOx rispetto agli standard del settore. Inoltre, l’impronta acustica dell’aeromobile è ridotta del 50% rispetto agli aeromobili della generazione precedente, rendendo l’A220 un buon vicino negli aeroporti”, conclude Airbus.

Alla fine di agosto, oltre 170 A220 sono stati consegnati a 11 operatori in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Patrick Desrochers – Airbus)