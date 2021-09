News Brevi – 29.09.2021

ANA VINCE I GLOBAL SKYTRAX AWARDS PER CLEANLINESS AND QUALITY SERVICES – All Nippon Airways (ANA) è stata premiata con un totale di quattro prestigiosi riconoscimenti dagli SKYTRAX World Airline Awards, incluso il ripetuto riconoscimento ‘World’s Best Airline Cabin Cleanliness’, oltre che il riconoscimento ‘World’s Best Airport Services’. A livello regionale, ANA ha ottenuto il riconoscimento nelle Asian categories per Best Airline Staff e Best First Class Lounge. Inoltre, ANA ha ottenuto per la seconda volta consecutiva il 3° posto nella Airline of the Year category. Quest’anno segna la prima volta che ANA è stata selezionata come vincitrice in quattro categorie distinte nello stesso anno. ANA ha già vinto il premio World’s Best Airport Services nel 2019 e il premio Best Airline Staff in Asia nel 2017 e 2018. Inoltre, ANA ha anche ricevuto il nuovo COVID-19 Excellence Award, che segue il rating di sicurezza a 5 stelle guadagnato a marzo per la sua risposta alla pandemia COVID-19. Poiché i premi sono stati sospesi nel corso del 2020, SKYTRAX ha giudicato le compagnie aeree in base alle loro prestazioni da settembre 2019 a luglio 2021. “Ogni dipendente ANA si sforza di migliorare le prestazioni su base giornaliera e offrire ai passeggeri l’esperienza di viaggio ideale, quindi il riconoscimento di SKYTRAX aiuta a confermare che stiamo mantenendo i nostri standard di eccellenza”, ha affermato Junko Yazawa, Senior Vice President at ANA overseeing Customer Experience Management & Planning. “Siamo orgogliosi di essere riconosciuti come una delle principali compagnie aeree al mondo per i nostri sforzi per elevare il comfort e la comodità dei nostri passeggeri. Non ci fermeremo a questi riconoscimenti e li useremo come motivazione per continuare a migliorare ogni aspetto dell’esperienza dei passeggeri”.

QATAR AIRWAYS: PACCHETTI DI VIAGGIO PER LA COPPA DEL MONDO 2022 – A poco più di un anno dall’inizio della FIFA World Cup Qatar 2022™, Qatar Airways Holidays annuncia il lancio dei suoi esclusivi pacchetti di viaggio per i fan, comprensivi di biglietti per le partite, voli di andata e ritorno e opzioni di alloggio. I fan possono ora garantirsi i biglietti per le partite per supportare la loro squadra del cuore durante la FIFA World Cup Qatar 2022™, con la possibilità di scegliere servizi aggiuntivi per esplorare il paese ospitante. Con pochi semplici passaggi da seguire, i fan di tutto il mondo dovranno prima iscriversi al Qatar Airways Privilege Club, per avere accesso a pacchetti di viaggio unici con flessibilità di prenotazione e ottenere i posti riservati alle loro partite preferite. Il viaggio inizia quindi con i fan che selezionano la loro squadra preferita, la cui partecipazione al torneo sarà decisa in base alle qualificazioni alla FIFA World Cup™ in corso. Nel caso in cui la squadra scelta non si qualifichi per il torneo, verrà offerta un’opzione di rimborso completo, oppure i fan avranno la flessibilità di scegliere le partite di una squadra diversa (soggetta a disponibilità). Per garantire la loro esperienza, i fan possono scegliere tra pacchetti di viaggio a sette livelli. Gli ospiti che desiderano scoprire il Qatar durante il loro viaggio possono anche scegliere di aggiungere servizi supplementari come trasferimenti aeroportuali e visite guidate. Ogni tifoso può prenotare un totale di sette partite combinando più di un pacchetto. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Ci rende orgogliosi essere la compagnia aerea ufficiale per la FIFA World Cup Qatar 2022™ e, per la prima volta in assoluto, il Medio Oriente sarà al centro della scena con il Qatar che ospiterà le competizioni sportive più prestigiose al mondo. Prevediamo una domanda senza precedenti per tutto il torneo e, come parte del nostro accordo con la FIFA, i fan possono contare su di noi per godersi un viaggio senza interruzioni da oltre 140 destinazioni in tutto il mondo. I pacchetti viaggio per i fan garantiranno ai clienti un’esperienza appagante in cui ogni fase del loro viaggio sarà senza problemi e, con pochi semplici passaggi, potranno assicurarsi i posti per le partite della loro squadra del cuore”. I pacchetti di viaggio sono attualmente attivi e accessibili nei seguenti paesi: Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Giappone, Malesia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Filippine, Romania, Spagna, Svezia e Thailandia. Nei prossimi mesi verranno aggiunti altri mercati (soggetti ad accordi di licenza).

EMIRATES ESPANDE L’INFLIGHT COFFEE MENU CON ICED AMERICANO E AFFOGATO – Gli amanti del caffè che volano con Emirates in First e Business Class possono aspettarsi una bevanda rinfrescante con nuove scelte di caffè freddo a bordo: il classico Americano ghiacciato o l’Affogato. L’affogato è un popolare dessert italiano a base di caffè preparato versando un bicchierino di caffè espresso caldo sul gelato alla vaniglia. Emirates serve quasi 28 milioni di tazze di caffè in un anno medio attraverso il suo network globale. Il caffè è una delle bevande più popolari al mondo e una bevanda sempreverde a bordo di Emirates, su tutte le rotte e i mercati. Emirates offre caffè appena fatti per i passeggeri di First e Business Class a bordo, inclusi caffè espresso, cappuccino o decaffeinato. Oltre a una scelta di miscele di caffè aromatiche con diversi profili di gusto, i clienti di First Class possono anche gustare l’iconico servizio di caffè arabo Emirates abbinato a una selezione di datteri pregiati. Per ulteriori informazioni visitare www.emirates.com/drinks.

ETIHAD AIRWAYS PREMIATA CON QUATTRO AIRLINE ECONOMICS AWARDS – Etihad Airways ha ricevuto quattro riconoscimenti agli Airline Economics Aviation 100 Deals of the Year Awards 2021, durante una cerimonia che si è tenuta martedì 28 settembre a Dubai. L’Etihad Group Chief Executive Officer Tony Douglas e il Chief Financial Officer Adam Boukadida hanno ritirato i seguenti premi per conto della compagnia aerea: Middle East & Africa CEO/Industry Leader of the Year 2021 – Tony Douglas, Group CEO, Etihad Airways; Middle East & Africa CFO of the Year 2021 – Adam Boukadida, CFO, Etihad Airways; Middle East & Africa Capital Markets Deal of the Year – Etihad USD $600M Sustainability-Linked Transition Sukuk and Liability Management of 2021 maturity; Middle East & Africa Sustainability Financing Deal of the Year – Sustainability Development Goal (SDG) Loan for Etihad Airways. I riconoscimenti annuali, giunti alla decima edizione, rendono omaggio alle aziende, agli individui e alle transazioni finanziarie più importanti dell’anno scorso nel settore dell’aviazione commerciale. “Mentre l’industria aeronautica ha dovuto affrontare enormi sfide derivanti dalla pandemia di COVID-19, Etihad si impegna a intraprendere azioni coraggiose non solo per posizionarci in vista della ripresa nel 2023, ma anche per individuare soluzioni innovative per affrontare i problemi più urgenti che stiamo affrontando nel anni a venire”, ha affermato Tony Douglas, Group Chief Executive Officer. Adam Boukadida, Chief Financial Officer, Etihad, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere riconosciuti dal settore per il nostro approccio pionieristico alla sostenibilità fiscale. Negli ultimi due anni, abbiamo implementato una serie di iniziative all’avanguardia nel settore”.

BOEING NOMINA IL NUOVO PRESIDENT FOR BOEING MIDDLE EAST, TURKEY AND AFRICA – The Boeing Company ha annunciato oggi la nomina di Kuljit Ghata-Aura come nuovo president of Boeing Middle East, Turkey and Africa (META), escluso il Kingdom of Saudi Arabia, a partire dal 30 settembre. Ghata-Aura avrà sede a Dubai. Sarà responsabile della guida di tutte le attività a livello aziendale e dello sviluppo e dell’implementazione di strategie per una regione che ospita alcuni dei più grandi clienti commerciali, della difesa e dei servizi di Boeing. Ghata-Aura, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di regional counsel for Boeing India, Middle East, Turkey and Africa per quasi sei anni, supervisionerà le nuove opportunità di partnership industriale e commerciale della società, gli sforzi per la sicurezza e la sostenibilità, gli affari governativi. Inoltre supervisionerà gli sforzi di Boeing per espandere la sua presenza e rafforzare le sue relazioni con i clienti e altre parti interessate nella regione. Ghata-Aura succede a Bernie Dunn, che lascia Boeing dopo più di nove anni con l’azienda nella regione. “È per me un grande piacere annunciare la nomina di Kuljit Ghata-Aura a nuovo president of Boeing Middle East, Turkey and Africa. Kuljit apporta al ruolo una vasta esperienza proveniente da molti dei mercati e delle attività più importanti di Boeing. Non vedo l’ora di lavorare con Kuljit per guidare un’ulteriore crescita nella regione”, ha affermato Sir Michael Arthur, presidente di Boeing International.

CDP, LEONARDO, SOGEI E TIM PRESENTANO LA PROPOSTA PER LA CREAZIONE DEL POLO STRATEGICO NAZIONALE – Cassa Depositi e Prestiti (attraverso la controllata CDP Equity), Leonardo, Sogei e TIM hanno presentato congiuntamente, in qualità di soggetto promotore, al Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale (MITD) una Proposta di partenariato pubblico-privato per la creazione del Polo Strategico Nazionale (PSN), un’infrastruttura per la gestione in cloud di dati e applicazioni della Pubblica Amministrazione (PA), che si inserisce nell’ambito del piano complessivo di accelerazione della trasformazione digitale a garanzia della sicurezza e del controllo nazionale dei dati. L’iniziativa prevede, in caso di aggiudicazione al soggetto promotore e a seguito di una gara indetta dalla Pubblica Amministrazione, la costituzione di una NewCo con una quota del 20% detenuta da CDP, del 25% da Leonardo, del 10% da Sogei e del 45% da TIM. L’obiettivo è fornire servizi innovativi a cittadini e imprese, in linea con quanto previsto dal PNRR e dai recenti interventi normativi in materia di infrastrutture digitali. Il progetto consiste nell’erogazione di soluzioni e servizi cloud a sostegno della PA nell’ottica di assicurare il maggior livello possibile di efficienza, sicurezza e affidabilità dei dati. La presentazione della proposta da parte del soggetto promotore, ove ritenuta di interesse, consentirà alla PA di avviare una gara pubblica in tempi brevi. In particolare, la Pubblica Amministrazione dovrà vagliare la proposta entro tre mesi dalla sua ricezione e, in caso di positiva valutazione, avvierà la gara alla quale potranno partecipare, oltre al soggetto promotore, tutti gli operatori eventualmente interessati.

AIR CANADA FOUNDATION RACCOGLIE PIU’ DI 765.000 DOLLARI PER IL BENESSERE DI BAMBINI E GIOVANI IN CANADA – La Air Canada Foundation ha raccolto con successo più di 765.000 dollari durante la nona edizione del suo torneo annuale di golf. Il torneo è ripreso dopo un anno di pausa a causa del COVID-19. L’evento di raccolta fondi sosterrà le organizzazioni di beneficenza dedicate alla salute e al benessere dei bambini e dei giovani in Canada. Tenutosi al Saint-Raphaël Golf Club lunedì 27 settembre, seguendo i protocolli locali COVID-19, l’evento ha accolto circa 250 ospiti.

EASA PUBBLICA UNA REVISIONE DELLE EASY ACCESS RULES FOR AIRWORTHINESS AND ENVIRONMENTAL CERTIFICATION – L’EASA ha pubblicato una nuova revisione delle Easy Access Rules for Airworthiness and Environmental Certification (Regulation (EU) No 748/2012). È ora disponibile per il download gratuito dal sito Web di EASA in formato pdf e in formato online. Questa revisione di settembre 2021 comprende: regolamento (UE) 2021/699 sulle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, la produzione di parti da utilizzare durante la manutenzione e la considerazione degli aspetti dell’invecchiamento dell’aeromobile durante la certificazione, nonché i relativi means of compliance (AMC) and guidance material (GM) to Part 21; Regolamento (UE) 2021/1088, nonché i relativi AMC e GM alla Part 21 per supportare l’applicazione del regolamento (UE) 2021/1088 e 2021/1087. Il documento è generato attraverso la piattaforma eRules e sarà aggiornato regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al suo contenuto.