oneworld nominata World’s Best Airline Alliance da Skytrax

oneworld ha vinto il titolo ‘World’s Best Airline Alliance’ agli Skytrax World Airline Awards 2021, in riconoscimento della popolarità dell’alleanza tra i clienti.

oneworld è stata nominata World’s Best Airline Alliance a seguito di un sondaggio tra i clienti di 23 mesi da settembre 2019 a luglio 2021, che rappresenta un mix di periodi di viaggio prima e durante la pandemia COVID-19. Questa è la quarta volta che oneworld è stata nominata World’s Best Airline Alliance agli Skytrax World Airline Awards, conosciuti come gli Oscar dell’industria aeronautica.

Diverse compagnie aeree associate a oneworld sono risultate vincitrici degli Skytrax World Airline Awards di quest’anno. Qatar Airways ha portato a casa il premio Airline of the Year per la sesta volta, un record. Ha anche vinto altri cinque premi tra cui World’s Best Business Class, World’s Best Business Class Airline Lounge, World’s Best Business Class Airline Seat, World’s Best Business Class Onboard Catering e Best Airline in the Middle East.

Tra le altre compagnie aeree membri di oneworld che hanno ricevuto il massimo dei voti negli Skytrax World Airline Awards figurano:

– British Airways (Best Airline Staff in Europe; Best Premium Economy Onboard Catering; Best Airline in the United Kingdom).

– Cathay Pacific (Best Business Class Lounge in Asia).

– Finnair (Best Airline in Northern Europe).

– Iberia (Best Airline in Spain).

– Japan Airlines (World’s Best Economy Class; Best Economy Class Airline Seat; Best Economy Class in Asia).

– Qantas (Best Airline in Australia / Pacific; Best Airline Staff in Australia / Pacific).

– Royal Air Maroc (Best Regional Airline in Africa).

– S7 Airlines (Best Regional Airline in Russia).

Akbar Al Baker, oneworld Governing Board Chairman and Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi di essere stati nominati World’s Best Airline Alliance nei prestigiosi Skytrax World Airline Awards. Questo premio è un ulteriore riconoscimento dell’eccellente servizio clienti che continuiamo a fornire come alleanza ai nostri viaggiatori globali, nonostante le sfide attualmente affrontate dal nostro settore”.

Il CEO di oneworld, Rob Gurney, ha dichiarato: “Essere nominati World’s Best Airline Alliance agli Skytrax World Airline Awards è un onore incredibile e vogliamo ringraziare i nostri fedeli clienti per la loro fiducia in noi. Questo riconoscimento non sarebbe stato possibile senza le nostre compagnie aeree associate e il duro lavoro che i loro dipendenti hanno svolto per continuare a fornire un servizio clienti eccezionale”.

Il premio Skytrax è l’ultima vittoria di oneworld, dopo diversi altri premi nell’ultimo anno che hanno rafforzato il suo status di alleanza preferita tra i viaggiatori internazionali.

In precedenza era stata nominata Best Airline Alliance in Global Traveler magazine’s GT Tested Reader Survey awards; Best Airline Alliance in Business Traveler USA magazine’s Best in Business Travel Awards; Best Airline Alliance in the Business Traveller Awards in the UK.

