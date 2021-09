Air Europa Maintenance riceve la certificazione FAA Repair Station

Air Europa Maintenance da oggi potrà fornire assistenza tecnica, riparazioni e controlli di manutenzione periodici su aeromobili commerciali operanti con registrazione americana. Grazie all’ottenimento della Certificazione Federal Aviation Administration (FAA) Repair Station, Air Europa Maintenance migliora notevolmente la sua offerta e amplia la fornitura dei servizi a tutti gli aeromobili immatricolati dall’autorità aeronautica statunitense.

Il conseguimento della certificazione FAA non è stata una procedura semplice e ha comportato un lungo processo sviluppato con AESA (Agenzia di Stato spagnola per la sicurezza aerea), in virtù di un accordo bilaterale esistente tra USA e UE; inoltre è stato necessario l’impegno del personale delle basi di Madrid e Barcellona che ha ricevuto una formazione ampia e completa, al fine di riuscire ad offrire il miglior servizio di manutenzione a Boeing 787-8/-9 e Airbus A330-200/300.

In entrambe le basi si possono ora effettuare revisioni e ispezioni giornaliere, di transito e settimanali, nonché la riparazione di guasti che potrebbero verificarsi nell’aeromobile. La gamma dei servizi offerti potrà essere ampliata in base alle esigenze dei clienti. L’ottenimento della certificazione è stato per Air Europa Maintenance un traguardo e un riconoscimento del lavoro svolto.

“L’elemento più gratificante di questo progetto è stato il lavoro di squadra apportato da tutte le aree del team di gestione tecnica e in particolare delle aree di produzione, istruzione e qualità”, afferma Pedro Macías, direttore della manutenzione di Air Europa, per il quale ottenere la certificazione FAA è la chiave del piano di trasformazione che Air Europa sta percorrendo.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)