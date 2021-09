ANA si aggiudica quattro Global SKYTRAX Awards e sale sul podio delle migliori compagnie aeree del mondo

All Nippon Airways (ANA) ha ricevuto un totale di quattro prestigiosi premi SKYTRAX World Airline Awards, tra cui, nuovamente, il riconoscimento per la “Migliore pulizia in cabina” e quello per offrire i “Migliori servizi aeroportuali” del mondo. A livello regionale, ANA ha ottenuto, nelle categorie asiatiche, il premio per il “Miglior personale di compagnia aerea” e la “Migliore First Class lounge”. Inoltre, per la seconda volta consecutiva, ANA ha ricevuto il 3° posto nella categoria “Compagnia aerea dell’anno”.

SKYTRAX è riconosciuta come la principale organizzazione internazionale di valutazione del trasporto aereo, e quest’anno per la prima volta ANA è stata selezionata come vincitore in quattro categorie distinte nello stesso anno. La compagnia ha precedentemente vinto il World’s Best Airport Services nel 2019, nonché il premio Best Airline Staff in Asia nel 2017 e nel 2018. Inoltre, ANA ha anche ricevuto il premio di nuova istituzione COVID-19 Excellence Award, che si aggiunge alla valutazione di sicurezza a 5 stelle ottenuta a marzo per la sua risposta alla pandemia COVID-19. Poiché i premi sono stati sospesi durante il 2020, SKYTRAX ha giudicato le compagnie aeree in base alle loro prestazioni da settembre 2019 a luglio 2021.

“Ogni dipendente di ANA si impegna a migliorare la performance su base giornaliera e a offrire ai passeggeri un’esperienza di viaggio ideale, quindi il riconoscimento di SKYTRAX ci conferma che stiamo mantenendo i nostri standard di eccellenza”, ha detto Junko Yazawa, Senior Vice President di ANA, responsabile Customer Experience, Management & Planning. “Siamo orgogliosi di essere stati premiati come una delle compagnie aeree più importanti del mondo per il nostro impegno nell’elevare il comfort e la comodità dei nostri passeggeri. Useremo questi riconoscimenti come motivazione per continuare a migliorare ogni aspetto dell’esperienza dei passeggeri”.

World’s Best Airline Cabin Cleanliness – Migliore pulizia in cabina (premio vinto 3 volte)

Il riconoscimento viene assegnato alla compagnia aerea con il punteggio più alto per l’igiene e la pulizia delle cabine dei suoi aerei. Nel bel mezzo di una pandemia globale, il personale ANA in Giappone e in tutto il mondo è stato premiato per i suoi sforzi eccezionali nel ridefinire lo standard di igiene e pulizia.

World’s Best Airport Services – Migliori servizi aeroportuali (premio vinto 8 volte)

Il premio viene assegnato alla compagnia aerea con il più alto punteggio di valutazione nei servizi aeroportuali nel complesso. ANA ha ricevuto questo premio 8 volte, l’ultima nel 2019.

Best Airline Staff in Asia – Miglior personale di compagnia aerea in Asia (premio vinto 6 volte)

Il premio viene assegnato alle compagnie aeree con sede in Asia che offrono la migliore qualità di servizio ai passeggeri grazie al loro personale aeroportuale e di cabina. ANA ha ricevuto questo premio 6 volte, l’ultima nel 2018.

Best First Class Lounge in Asia – Migliore First Class Lounge in Asia (nuovo riconoscimento per ANA)

Il premio, ricevuto da ANA per la prima volta, viene assegnato alla compagnia aerea con la valutazione più alta per la lounge di First Class in Asia. Oltre all’apprezzatissima ristorazione, le lounge ANA dispongono di strutture e servizi interni progettati per soddisfare le diverse esigenze di tutti i passeggeri del vettore.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)