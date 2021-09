ATR: HAC riceve una special SAF delivery

L’ultimo ATR 42-600 di Hokkaido Air System Co., Ltd. (HAC) è partito da Tolosa diretto in Giappone, con una nuovissima oneworld alliance livery e utilizzando Sustainable Aviation Fuel (SAF) per la prima tappa del suo ferry flight.

L’ATR ha dimostrato di essere efficace nel collegare le comunità in tutto l’arcipelago giapponese, grazie alla sua efficacia nel decollo e nell’atterraggio su piste corte. Questo è il terzo ATR 42-600 che la compagnia aerea ha ricevuto dalla sua prima consegna nel dicembre 2019 e diventa il 14° ATR -600 ad operare in Giappone.

“Un’altra ragione del successo giapponese dell’aereo è la sua efficienza nei consumi, in un paese che è estremamente diligente nel ridurre le sue emissioni di anidride carbonica. Gli aerei ATR consumano fino al 40% in meno di carburante rispetto a un jet regionale di dimensioni simili e quindi emettono fino al 40% in meno di CO2. Ulteriori risparmi di emissioni sono possibili alimentando l’aereo con SAF e ATR ha recentemente annunciato un progetto per far volare un aereo alimentato con SAF al 100%. Un volo dimostrativo è previsto per la primavera del 2022 con un obiettivo rivolto al 2025 per la possibilità di utilizzare SAF al 100% sui voli commerciali ATR”, afferma ATR.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)