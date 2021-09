Boeing e la U.S. Air Force estendono la C-17 Sustainment Partnership

Boeing continuerà ad assicurare la C-17 Globemaster III worldwide mission readines attraverso un follow-on contract assegnato dall’U.S. Department of Defense, valutato a fino a 23,8 miliardi di dollari, incluse potenziali opzioni e incentivi in dieci anni. Il programma è attualmente finanziato fino a settembre 2024 con un Phase I award di $3,5 miliardi.

In base all’accordo, Boeing continuerà a svolgere attività di supporto critiche, tra cui engineering, field support and material management, per la flotta globale di 275 velivoli. Il contratto prevede finanziamenti aggiuntivi per nuovi ambiti di lavoro, come personale internazionale per aumentare gli sforzi di manutenzione e il cyber security work statement.

“Il C-17 continua a fungere da cavallo di battaglia strategico per il trasporto aereo della nazione, come dimostra la sua impressionante prestazione nel recente trasporto aereo di oltre 124.000 sfollati dall’Afghanistan in un’operazione 24 ore su 24”, ha affermato il Brig. Gen. Darren Cole, Air Mobility Command (AMC) director of Logistics, Engineering and Force Protection. “In qualità di comando responsabile della gestione della flotta C-17 dell’aeronautica statunitense, AMC attende con impazienza la continua collaborazione con i nostri compagni di squadra di Boeing, mentre lavoriamo per mantenere in salute la flotta Globemaster negli anni a venire”.

Questo performance-based logistics (PBL) contract si basa su oltre due decenni di successo del C-17, in cui Boeing ha lavorato a stretto contatto con l’aeronautica statunitense e i partner globali per mantenere alti tassi di capacità di missione e migliorare continuamente l’accessibilità. Mentre i costi di mantenimento in genere aumentano con l’invecchiamento della flotta, Boeing ridurrà i costi operativi per ora di volo per la flotta globale in base al nuovo accordo.

“Stiamo piegando la curva dei costi su piattaforme come il C-17 sfruttando l’ampiezza e la profondità delle capacità e delle competenze dei servizi di Boeing in tutto il mondo, applicando strumenti e analisi digitali per guidare la prevedibilità e le performance in ogni missione C-17”, ha affermato Dan Gillian, vice president & general manager of U.S. Government Services for Boeing Global Services. “Lavorando in collaborazione con i nostri clienti militari, stiamo ricavando informazioni sui dati da questi velivoli che stanno migliorando la prontezza e aumentando l’efficienza della flotta. Le informazioni analitiche forniscono informazioni utili per prevedere i guasti dei componenti, risolvere gli errori con maggiore velocità e precisione, completare le riparazioni più velocemente e supportare il processo decisionale del personale di volo”.

Boeing è sotto contratto per il PBL support della flotta C-17 dal 1998. Questo nuovo Phase I award da 3,5 miliardi di dollari dovrebbe essere ordinato dall’Air Force fino al 2024.

Nel gennaio 2020, la flotta C-17 è diventata una delle più veloci a raggiungere quattro milioni di ore di volo. Gli Stati Uniti, l’Australia, il Canada, l’India, il Kuwait, il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti, il Regno Unito e la 12-nation Strategic Airlift Capability operano tutti il C-17 Globemaster III.

(Ufficio Stampa Boeing)