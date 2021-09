Bombardier annuncia un ordine per 20 Challenger 3500

Bombardier annuncia un ordine fermo per 20 business jet Challenger 3500 da parte di un cliente che desidera mantenere la riservatezza. Questa è la più grande transazione di business jet di Bombardier del 2021, che rappresenta un valore di US $534 milioni, in base agli attuali prezzi di listino.

“Questo importante ordine arriva pochi giorni dopo la presentazione del business jet Challenger 3500, rafforzando rapidamente la supremazia di questa piattaforma nel super mid-size market. Il nuovo velivolo Challenger 3500 è l’ideale per soddisfare una crescente domanda di viaggi d’affari”, ha affermato Peter Likoray, Senior Vice President, Sales, New Aircraft, Bombardier. “Offre una combinazione senza pari di performance, costi operativi vantaggiosi, esperienza in cabina, innovazione e un volo fluido: il pacchetto perfetto per fleet operators, corporate flight departments e clienti individuali, compresi coloro che desiderano entrare nel mercato dei business jet”.

“Evoluzione del velivolo Challenger 350 più venduto, il business jet Challenger 3500 è stato presentato il 14 settembre (leggi anche qui). Questo nuovo business jet vanta interni ridisegnati con il sedile Nuage brevettato, ereditato dai large-cabin Global aircraft. I nuovi spazi per i passeggeri offrono una serie di nuove tecnologie, tra cui la prima voice-controlled cabin del settore, caricabatterie wireless in tutta la cabina e gli unici display 4K da 24 pollici della sua categoria. La cabin altitude è del 31% inferiore a quella del suo predecessore.

In cockpit, l’aereo Challenger 3500 ha più caratteristiche di base rispetto a qualsiasi altro concorrente, con uno standard auto-throttle system per migliorare ulteriormente l’esperienza per i piloti del Challenger.

Il velivolo Challenger 3500 è stato progettato attraverso una lente sostenibile e sarà il primo business jet nel super mid-size segment con una Environmental Product Declaration, un libro aperto sull’impronta ambientale del velivolo durante il suo intero ciclo di vita. I clienti hanno anche la possibilità di arredare la propria cabina con materiali sostenibili di fascia alta. Altre iniziative sostenibili per questo aereo includono l’introduzione della prima eco app solution nella business aviation e un carbon neutral flight test program”, afferma Bombardier.

Il business jet Challenger 3500 dovrebbe entrare in servizio nella seconda metà del 2022.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)