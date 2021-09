News Brevi – 30.09.2021

ETHIOPIAN AIRLINES RICEVE DIVERSI PREMI AGLI SKYTRAX 2020 WORLD AIRLINE AWARDS – Ethiopian Airlines annuncia di aver ricevuto quattro premi agli SKYTRAX 2021 World Airline Awards come: Miglior Compagnia Aerea in Africa 2021 per il quarto anno consecutivo; Miglior Business Class in Africa 2021 per il terzo anno consecutivo; Miglior Economy Class in Africa 2021 per il terzo anno consecutivo; Miglior Equipaggio di Cabina in Africa 2021. Salendo di 7 posizioni, Ethiopian si è anche classificata 37a tra le 100 migliori compagnie aeree del mondo per il 2021. Il CEO del gruppo Ethiopian, Mr Tewolde Gebremariam, ha dichiarato: “Mantenere il passo con la stessa posizione prima del Covid è stato un compito impegnativo. Tuttavia, qui in Ethiopian non ci siamo mai arresi, mantenendo la nostra lealtà di servire in ogni momento i nostri clienti, non smettendo mai di volare. I premi che abbiamo ricevuto oggi sono la prova del nostro sforzo costante per fornire ai nostri passeggeri un servizio di classe mondiale in tutte le aree geografiche del mondo. In qualità di compagnia aerea focalizzata sul cliente e guidata dal mercato, un premio SKYTRAX in cui i vincitori sono determinati in base ai voti dei viaggiatori, dimostra che le compagnie aeree sono sulla giusta strada; quindi, è con profondo piacere che accettiamo questi premi”. Nel commentare il premio come Migliore Compagnia Aerea in Africa, Mr Edward Plaisted, CEO di Skytrax ha dichiarato: “Ethiopian Airlines si è saldamente affermata come la migliore compagnia aerea in Africa vincendo questo premio per il quarto anno consecutivo. Si tratta di un forte riconoscimento sia per il management che per tutto il personale di prima linea che contribuisce al successo dell’esperienza clienti di Ethiopian Airlines”.

EUROWINGS: NUOVO COLLEGAMENTO TRA AMBURGO E BEIRUT – Dal 7 novembre Eurowings lancerà un nuovo servizio, volando per la prima volta senza scalo da Amburgo a Beirut, la capitale del Libano. Ogni domenica un Airbus A320 decollerà dalla città anseatica alle 7 del mattino e atterrerà nella metropoli libanese alle 12:10. Il viaggio di ritorno è lo stesso giorno, con partenza alle 13:00 e atterraggio ad Amburgo alle 16:35. Dal 17 dicembre la frequenza sarà raddoppiata e sarà offerta il venerdì e la domenica. Tutti gli orari dei voli sono locali. Già da dicembre 2020 Eurowings vola da Berlino e Düsseldorf a Beirut. Amburgo è ora il terzo collegamento diretto tra la Germania e il Libano nella rete di rotte Eurowings. La nuova rotta da Amburgo a Beirut amplia l’offerta nel “Visit friends and relatives” segment, in cui la controllata Lufthansa offre già numerosi voli per Grecia, Croazia, Turchia o Erbil, nel nord dell’Iraq, ad esempio. Più di recente, a luglio sono stati aggiunti al programma voli per Tbilisi in Georgia e per Ekaterinburg e Krasnodar in Russia. Da agosto Eurowings collega per la prima volta anche Colonia/Bonn con la capitale dell’Armenia Yerevan e da settembre Düsseldorf con Kiev in Ucraina. Eurowings è leader in questo segmento di mercato e sta espandendo sempre più la sua posizione grazie alla crescente domanda. Sempre più viaggiatori beneficiano di collegamenti diretti con i loro paesi d’origine. In totale, la rete di rotte Eurowings include collegamenti verso più di 100 destinazioni in Europa. I voli possono essere prenotati sin d’ora tramite il sito web di Eurowings o l’app di Eurowings.

ETIHAD AIRWAYS: NUOVI VOLI VERSO JOHANNESBURG, CAPE TOWN E ZANZIBAR – Etihad Airways ha annunciato oggi tre nuove destinazioni senza quarantena per la prossima stagione invernale. A novembre, la compagnia aerea comincerà a volare verso Johannesburg e Città del Capo in Sud Africa, e verso l’isola di Zanzibar nell’Oceano Indiano. Le nuove aggiunte alla rete di Etihad significano che il vettore nazionale degli Emirati Arabi Uniti opererà verso 70 destinazioni in 47 paesi. Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, Etihad, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di lanciare le nuove destinazioni di Etihad in Africa quest’inverno. Johannesburg è una rotta importante della nostra rete e offre connettività vitale da e verso la regione dell’Africa meridionale. Sulla costa meridionale, Cape Town è una parte mozzafiato del mondo, con qualcosa da offrire al viaggiatore più esigente. Allo stesso modo, la bellissima isola di Zanzibar completerà la nostra rete con le Maldive e le Seychelles, offrendo una scelta più ampia per i turisti che desiderano godersi l’Oceano Indiano. Siamo anche entusiasti di offrire connettività ai viaggiatori di entrambi i paesi per visitare la nostra casa negli Emirati Arabi Uniti durante i mesi invernali. Con il più grande spettacolo del mondo, Expo 2020, che apre ora, non c’è mai stato un momento migliore per visitare Abu Dhabi e gli Emirati Arabi Uniti”. Etihad avvierà i voli per Johannesburg, la città più grande del Sudafrica, dal 25 novembre. Allo stesso tempo, Etihad avvierà le sue operazioni verso Cape Town. Entrambe le destinazioni opereranno tre volte a settimana il lunedì, il giovedì e il sabato. La rotta sarà servita dall’aereo di punta e più sostenibile di Etihad, il Boeing 787-9 Dreamliner, con 28 Business Studios, 78 posti Economy Space e 184 posti Economy. Il nuovo servizio per Zanzibar sarà operativo dal 26 novembre. La rotta offrirà anche una facile connettività per gli ospiti che viaggiano dall’Europa e dal Nord America e transitano attraverso Abu Dhabi. I voli opereranno il martedì, il venerdì e la domenica sugli aeromobili Airbus A320 della compagnia aerea che offrono 8 posti in Business e 150 posti in Economy.

GRUPPO ANA: CONCORSO PER INCORAGGIARE LA VACCINAZIONE PER I VIAGGIATORI – All Nippon Airways (ANA) e Peach Aviation Limited lanciano un concorso a premi per incoraggiare la vaccinazione e dare il bentornato ai viaggi in Giappone. I membri dell’ANA Mileage Club (AMC) che sono vaccinati o che stanno pianificando di ricevere il vaccino saranno idonei per il concorso, che offrirà premi tra cui 100 coppie gratuite di voli di andata e ritorno in Giappone, upgrade gratuiti in hotel selezionati e altri vantaggi. ANA sta lanciando la campagna per evidenziare l’importanza del vaccino nella lotta al COVID-19 e per aiutare i membri AMC a riscoprire la gioia del viaggio. “Mentre il Giappone inizia a riprendersi, ANA è entusiasta di accogliere di nuovo i viaggiatori attraverso questa lotteria e la campagna di accompagnamento per guidare la vaccinazione”, ha affermato Shinichi Inoue, Executive Vice President of ANA HD. “Dall’inizio della pandemia abbiamo adottato misure per mitigare la diffusione del COVID-19 e questa campagna sottolineerà ulteriormente l’importanza delle nostre misure preventive e del vaccino per viaggi internazionali sicuri”. La lotteria è l’ultimo sforzo di ANA per la ripresa dell’economia giapponese e per evidenziare l’importanza del vaccino COVID-19. Dall’inizio della pandemia, ANA ha istituito ANA Care Promise, una serie completa di protocolli progettati per prevenire la diffusione del COVID-19. Oltre al concorso per 100 coppie (200 persone) che hanno ricevuto due dosi del vaccino COVID che vinceranno biglietti di andata e ritorno sui voli domestici ANA (classe economica), vi sarà anche un offerta speciale di pacchetti di viaggio scontati di ANA Traveler per coloro che sono vaccinati, inoltre per coloro che hanno ricevuto due dosi del vaccino COVID e coloro che stanno pianificando di ricevere il vaccino, Peach offrirà un aumento del 10% dei punti Peach per i nuovi acquisti.

IBERIA PRESENTA “VOLANDO” – Iberia e Casa Limón presentano il documentario “Volando”, il racconto di una canzone che un giorno decise di fare il giro del mondo, attraverso la sua gente, per conoscere le loro usanze, le loro città e i loro luoghi. “È una storia di musica e parole, una storia di vita; una canzone che ora è molte canzoni che volano attraverso la terra “, afferma Javier Limón, produttore della canzone e del documentario. Volando è nato nel 2018 per accogliere il primo aereo di nuova generazione di Iberia, l’Airbus A350, e presto è diventato un inno per la compagnia e i suoi dipendenti, in quanto è un inno all’ottimismo, alla diversità e all’unione di culture e persone. L’idea di comporre Volando è nata “quando Iberia mi ha detto che avrebbe ricevuto il suo nuovo aeromobile Airbus A350. Ho pensato che 3:50 è una lunghezza perfetta per una canzone; Inoltre, la musica, come gli aeroplani, unisce le persone e avvicina le culture. Ed è di questo che si tratta Volando, che ci connette attraverso una melodia piena di buone vibrazioni”, afferma Limón. Il documentario è stato girato volando in tutto il mondo, in un lungo viaggio musicale-culturale attraverso la Spagna, Lisbona, Buenos Aires, L’Avana, Panama, Boston e New York. Iberia sponsorizza i Premi Platino per il cinema iberoamericano dal 2018, fedele al suo impegno nel promuovere il talento latino, la cultura spagnola e iberoamericana in tutte le sue discipline.

EASA: UPDATED EASY ACCESS RULES FOR DRONES – EASA ha pubblicato una nuova revisione delle Easy Access Rules for Drones. Questa revisione del settembre 2021 aggiorna le Easy Access Rules for Drones basate sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/1166 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione per quanto riguarda il rinvio della data di applicazione per European standard scenarios. È disponibile anche come pubblicazione online dinamica con filtri per ottenere il materiale normativo su misura per le proprie esigenze, funzioni di ricerca per accedere rapidamente alle sezioni interessate e navigazione facile da computer, tablet e cellulari. Il documento è generato attraverso la piattaforma eRules e sarà aggiornato regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al suo contenuto.

IATA PROPONE INTERVENTI PER RICOSTRUIRE L’INDUSTRIA DEL TURISMO IN SUDAFRICA – L’International Air Transport Association (IATA) ha invitato il governo sudafricano a rafforzare il suo sostegno all’industria del trasporto aereo durante la crisi COVID-19 per facilitare la ripresa delle industrie supportate dall’aviazione come i viaggi e il turismo e sbloccare opportunità e altri vantaggi economici che forniscono. “Il contributo del settore del trasporto aereo e del turismo al PIL del Sudafrica è quasi svanito con la crisi COVID-19 che ha coinciso con la chiusura di una compagnia aerea e la profonda ristrutturazione di altre due. Nel 2019 l’aviazione ha sostenuto 364.000 posti di lavoro in Sudafrica. A causa del COVID-19, circa 298.000 di questi posti di lavoro sono stati messi a rischio. È un impatto significativo la perdita di oltre l’80% dei posti di lavoro se la connettività non viene ripristinata. Man mano che il commercio estero e i mercati turistici del Sudafrica iniziano a tornare online, è fondamentale che vengano prese misure per garantire che non si perdano più posti di lavoro o opportunità”, ha affermato Kamil Al Awadhi, IATA’s Regional Vice President for Africa and Middle East. Le priorità chiave per sostenere la ripresa dei settori del trasporto aereo e del turismo in Sudafrica includono: sostegno finanziario e sollievo all’industria del trasporto aereo; adozione di una piattaforma digitale interoperabile per i test COVID-19 e i certificati di vaccinazione (IATA Travel Pass e Trusted Travel Pass dell’Unione Africana sono entrambi strumenti che possono aiutare i governi a verificare in modo efficiente e conveniente le credenziali sanitarie dei viaggiatori); aumento della connettività intra-africana. IATA ha inoltre esortato il governo sudafricano a garantire l’effettivo funzionamento del South African International Air Services Licensing Council per consentire la concessione di licenze operative per nuove rotte e un aumento delle frequenze sulle rotte esistenti ai vettori sudafricani. “La prolungata assenza di un South African International Air Services Licensing Council funzionante sta esacerbando la crisi impedendo nuove rotte e concorrenza, riducendo ulteriormente le opzioni per i viaggiatori internazionali, inibendo il commercio e ritardando la creazione di posti di lavoro”, ha aggiunto Kamil Al Awadhi.