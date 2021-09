IATA: rallenta la ripresa dei viaggi aerei ad agosto

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che la ripresa dei viaggi aerei è rallentata ad agosto rispetto a luglio, poiché le azioni dei governi in risposta alle preoccupazioni sulla variante Delta del COVID-19 hanno ridotto profondamente la domanda di viaggi domestici.

Poiché i confronti tra i risultati mensili del 2021 e del 2020 sono distorti dall’impatto straordinario di COVID-19, se non diversamente specificato, tutti i confronti si riferiscono ad agosto 2019, che ha seguito un normale modello di domanda.

La domanda totale di viaggi aerei ad agosto 2021 (misurata in RPK) è diminuita del 56,0% rispetto ad agosto 2019. Ciò ha segnato un rallentamento da luglio, quando la domanda era del 53,0% inferiore ai livelli di luglio 2019.

Ciò è stato interamente guidato dai mercati domestici, in calo del 32,2% rispetto ad agosto 2019, un forte peggioramento rispetto a luglio 2021, quando il traffico era diminuito del 16,1% rispetto a due anni fa. L’impatto peggiore è stato in Cina, mentre India e Russia sono stati gli unici grandi mercati a mostrare un miglioramento di mese in mese rispetto a luglio 2021.

La international passenger demand ad agosto è stata del 68,8% inferiore ad agosto 2019, un miglioramento rispetto al calo del 73,1% registrato a luglio. Tutte le regioni hanno mostrato un miglioramento, attribuibile all’aumento dei tassi di vaccinazione e alle restrizioni ai viaggi internazionali meno stringenti in alcune regioni.

“I risultati di agosto riflettono l’impatto delle preoccupazioni sulla variante Delta sui viaggi domestici, anche se i viaggi internazionali sono proseguiti a passo di lumaca verso una piena ripresa che non potrà avvenire finché i governi non ripristineranno la libertà di viaggiare. A tale proposito, il recente annuncio degli Stati Uniti di revocare le restrizioni di viaggio dall’inizio di novembre ai viaggiatori completamente vaccinati è un’ottima notizia e porterà certezza a un mercato chiave. Ma le sfide rimangono, le prenotazioni di settembre indicano un deterioramento della ripresa internazionale. Questa è una brutta notizia mentre andiamo verso il quarto trimestre, tradizionalmente più lento”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

Il traffico internazionale di agosto dei vettori europei è diminuito del 55,9% rispetto ad agosto 2019, migliorando significativamente il calo del 63,2% di luglio rispetto allo stesso mese del 2019. La capacità è scesa del 45,0% e il load factor è sceso di 17,7 punti percentuali, al 71,5%.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno visto il loro traffico internazionale ad agosto diminuire del 93,4% rispetto ad agosto 2019, leggermente migliorato rispetto al calo del 94,5% registrato a luglio 2021 rispetto a luglio 2019, poiché la regione continua ad avere le più severe misure di controllo delle frontiere. La capacità è scesa dell’85,7% e il load factor è sceso di 44,9 punti percentuali, al 37,9%, di gran lunga il più basso tra le regioni.

Le compagnie aeree del Medio Oriente hanno registrato un calo della domanda del 69,3% ad agosto rispetto ad agosto 2019, migliorato rispetto al calo del 73,6% a luglio, rispetto allo stesso mese del 2019. La capacità è diminuita del 55,0% e il load factor è sceso di 26,2 punti percentuali, al 56,2%.

I vettori nordamericani hanno registrato un calo del traffico del 59,0% ad agosto rispetto ad agosto 2019, molto migliorato rispetto al calo del 61,7% a luglio rispetto a luglio 2019. La capacità è scesa del 48,5% e il load factor è sceso di 18,0 punti percentuali, al 70,3%.

Le compagnie aeree dell’America Latina hanno visto un calo del 63,1% nel traffico di agosto, rispetto allo stesso mese del 2019, migliorato rispetto al calo del 68,3% di luglio rispetto a luglio 2019. La capacità ad agosto è diminuita del 57,3% e il load factor è sceso di 11,4 punti percentuali, al 72,6%, che è stato il più alto tra le regioni per l’undicesimo mese consecutivo.

Il traffico delle compagnie aeree africane è diminuito del 58,5% ad agosto rispetto a due anni fa, leggermente migliorato rispetto al calo del 60,4% di luglio rispetto a luglio 2019. La capacità di agosto è diminuita del 50,1% e il load factor è sceso del 12,7%, al 63,0%.

Domestic Passenger Markets

Il traffico domestico cinese è diminuito del 57,0% rispetto ad agosto 2019, un enorme peggioramento rispetto al calo del 2,5% di luglio. Tuttavia, i casi complessivi erano bassi e i focolai erano per lo più sotto controllo entro la fine di agosto, suggerendo che i numeri miglioreranno a settembre.

Il traffico domestico indiano ha invertito la tendenza, poiché la domanda è diminuita del 44,8% ad agosto, migliorando rispetto a un calo del 58,9% a luglio rispetto a luglio 2019, a causa delle tendenze positive nei nuovi casi e nelle vaccinazioni.

“Il rapido rallentamento della ripresa del traffico domestico ad agosto, a causa di un picco nella variante Delta, mostra come i viaggi aerei continuino ad essere esposti ai cicli del COVID-19. Per i governi vi sono due messaggi. Il primo è che questo non è il momento di allontanarsi dal continuo supporto del settore, sia finanziario che normativo. Il secondo è la necessità di applicare un approccio basato sul rischio alla gestione delle frontiere, come stanno già facendo i passeggeri nel prendere le loro decisioni di viaggio”, ha affermato Walsh.

La prossima settimana, i leader della comunità aeronautica globale si riuniranno a Boston in occasione del 77th IATA Annual General Meeting (AGM) and World Air Transport Summit, dal 3 al 5 ottobre. “L’AGM fornisce un potente voto di fiducia nella sicurezza dei viaggi aerei internazionali e nei protocolli sanitari che sono in vigore da 18 mesi. L’ho detto prima: le riunioni virtuali non sostituiscono il valore offerto dall’opportunità di incontrarsi faccia a faccia. L’AGM fornirà un potente promemoria di questo fatto”, ha affermato Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)