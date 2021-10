Air France vince quattro Skytrax World Airline Awards 2021, tra cui Best Airline in Europe

Il 28 settembre 2021 Air France ha ricevuto quattro premi da Skytrax, nell’ambito degli Skytrax World Airline Awards 2021.

Air France è stata nominata Best airline negli Europe, Western Europe and France rankings.

Inoltre è salita per la prima volta al 10° posto nel global ranking, guadagnando 13 posizioni rispetto al 2019. Air France è l’unica compagnia aerea europea nella Top 10 di questa classifica, che comprende più di 350 compagnie aeree e si basa sui sondaggi di più di 13 milioni di passeggeri di oltre 100 nazionalità.

Skytrax ha anche riconosciuto l’impegno della compagnia aerea per la sicurezza sanitaria assegnando ad Air France il COVID Airline Excellence Award. Questa è la terza volta che Air France riceve una distinzione da Skytrax per tutte le misure attuate dall’inizio della crisi COVID, con prima quattro e poi cinque stelle (la valutazione massima) ottenute nello Skytrax COVID Safety Rating per il suo Air France Protect program.

Questi riconoscimenti premiano gli sforzi e l’impegno di Air France e dei suoi team per migliorare l’esperienza del cliente in un contesto eccezionale.

“È un onore e un grande orgoglio per Air France ricevere questi premi. Testimoniano la fiducia dei nostri clienti e riconoscono il continuo impegno dei nostri team dall’inizio della crisi COVID. Con l’arrivo di nuovi aeromobili, l’Airbus A350 e A220, oltre all’apertura di nuove lounge in Francia, come quella del terminal 2F di Paris-Charles de Gaulle, o attraverso il nostro network con quella di Montreal, stiamo continuando a investire nel reinventare la Air France travel experience, a beneficio dei nostri clienti. Continuiamo inoltre i nostri sforzi per rafforzare la sicurezza sanitaria e semplificare l’esperienza di viaggio durante il periodo COVID, ad esempio con il nostro acclamato servizio “Ready To Fly””, ha affermato Anne Rigail, CEO di Air France.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)