Qantas anticiperà il riavvio dei viaggi internazionali

Qantas anticiperà il riavvio dei suoi voli internazionali al 14 novembre 2021, a seguito dell’annuncio del governo federale dell’apertura dei confini australiani a novembre.

La compagnia di bandiera opererà tre voli settimanali andata e ritorno tra Sydney e Londra e tre voli settimanali andata e ritorno tra Sydney e Los Angeles con i suoi Boeing 787-9 Dreamliner. Queste due destinazioni sono state le più cercate su qantas.com nelle ultime settimane. Se necessario, verranno aggiunti altri voli per soddisfare la domanda.

Le tariffe sono ora in vendita per i cittadini australiani, i residenti permanenti, i loro familiari immediati e alcuni titolari di visto.

Tutti i voli su entrambe le rotte per la prima settimana saranno ‘Points Planes’, il che significa che i frequent flyer possono accedere ai Classic Flight Reward seats senza limite in tutte le cabine. I posti su questi voli saranno disponibili anche come prenotazioni di voli regolari.

Una volta che il governo federale avrà annunciato la data esatta in cui i confini internazionali dell’Australia riapriranno a novembre, potrebbe essere necessario aggiornare le date di inizio di queste due rotte. I voli verranno anticipati se precedente al 14 novembre o spostati a fine mese, se necessario. I clienti che hanno prenotato su questi voli avranno la flessibilità di apportare modifiche alla data senza commissioni per i viaggi fino al 31 dicembre 2022 (potrebbe essere applicata una differenza tariffaria). Se i voli vengono cancellati, i clienti possono anche avere diritto a un rimborso o a un voucher.

Come precedentemente indicato, tutti i passeggeri sui voli internazionali di Qantas dovranno essere completamente vaccinati con un vaccino approvato o riconosciuto da TGA (alcune esenzioni per motivi medici e bambini). Dovranno inoltre restituire un test PCR COVID negativo 72 ore prima della partenza.

I passeggeri di questi voli dovranno essere messi in quarantena a casa per sette giorni all’arrivo in Australia, in conformità con i requisiti dei governi federale e del Nuovo Galles del Sud.

In questa fase, tutte le altre rotte internazionali che avrebbero dovuto riprendere dal 18 dicembre 2021 continueranno come previsto, sebbene il Gruppo abbia la flessibilità di aggiungere ulteriori rotte se altri stati e territori decidessero di aprire i propri confini prima e ridurre i requisiti di quarantena a sette giorni a casa, o meno.

I voli internazionali rimangono soggetti all’approvazione del governo e delle autorità di regolamentazione. Qantas continuerà a operare servizi di rimpatrio sponsorizzati dal governo come richiesto, aiutando a riportare a casa gli australiani da tutto il mondo, compresi home quarantine trial flights.

Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha dichiarato: “La riapertura anticipata dei confini internazionali dell’Australia significherà molto per così tante persone ed è resa possibile dall’incredibile aumento del lancio del vaccino. Sappiamo che gli australiani non vedono l’ora di viaggiare all’estero e ricongiungersi con i loro cari, letteralmente migliaia di persone stanno aspettando di tornare a casa, quindi questo riavvio più veloce è una notizia fantastica. Significa anche che possiamo far tornare al lavoro più persone, prima. Accogliamo con favore la decisione del governo federale e il lavoro del governo del New South Wales per facilitare l’ home quarantine approach che lo rende fattibile. Non vediamo l’ora che altri Stati e Territori salgano a bordo. Avevamo già esaurito alcuni dei nostri voli internazionali per dicembre e abbiamo riscontrato una forte domanda sui voli da e per Londra e Los Angeles, quindi siamo fiduciosi che ci sarà molto interesse per questi servizi precedenti.

Sappiamo che molti frequent flyer hanno accumulato punti negli ultimi 18 mesi per utilizzarli su un volo all’estero, quindi stiamo rendendo disponibili più posti da prenotare solo con i punti. Oltre alla fretta iniziale, la domanda in corso di voli internazionali dipenderà in gran parte da quali sono i requisiti di quarantena. Il passaggio alla seven day home quarantine per gli australiani completamente vaccinati con un test negativo è un grande passo avanti per ridurre questo più vicino a ciò che sta diventando standard in molti paesi all’estero, che è un test and release program”.

(Ufficio Stampa Qantas Group)