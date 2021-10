Emirates presenta le nuove offerte per Expo 2020 Dubai

Durante i sei mesi di Expo 2020 Dubai, Emirates sta sbloccando ancora più offerte per tutti i suoi passeggeri che arrivano o fanno scalo a Dubai.

Mostrando semplicemente la carta d’imbarco, i clienti Emirates possono usufruire dell’accesso gratuito al Dubai Frame, una delle attrazioni iconiche della città che offre una vista panoramica tra passato e futuro. Inoltre, la carta d’imbarco Emirates consente ai clienti di usufruire di interessanti sconti e vantaggi in oltre 500 negozi, ristoranti e attrazioni ricreative in Dubai e negli Emirati Arabi Uniti. I dettagli delle offerte sono disponibili su www.emirates.com/myemiratespass.

I clienti Emirates in arrivo o in scalo a Dubai possono facilmente aggiungere un soggiorno in hotel per esplorare una delle città più dinamiche del mondo. Emirates offre ai suoi clienti una vasta gamma di hotel e appartamenti con oltre 100 scelte di alloggio. Ciò include un check-in esclusivo 24 ore su 24, colazione gratuita, tariffe speciali per le escursioni e altro ancora. I clienti possono prenotare soggiorni in hotel Emirates tramite il loro agente di viaggio.

“Sia che si esplori Dubai da soli o in famiglia, che si cerchi una vacanza in città, una vacanza in spiaggia o un’esperienza unica nel deserto, Dubai ha tanto da offrire.

Oltre a un entusiasmante calendario di eventi culturali e sportivi di livello mondiale, Dubai ospiterà Expo 2020 tra ottobre 2021 e marzo 2022. In qualità di Premier Partner e compagnia aerea ufficiale di Expo 2020 Dubai, Emirates non vede l’ora di portare i visitatori all’evento tramite la sua rete di rotte che collega oltre 120 destinazioni a Dubai”, afferma Emirates.

I visitatori di Expo 2020 di età superiore ai 18 anni dovrebbero essere completamente vaccinati contro il COVID-19 e i visitatori non vaccinati dovrebbero sottoporsi a un tampone molecolare eseguito entro 72 ore. Per maggiori informazioni: https://www.expo2020dubai.com/en/news/safety-and-responsibility-measures.

Emirates offre ai visitatori di Expo 2020 un tampone molecolare gratuito all’arrivo a Dubai. I clienti devono semplicemente mostrare il loro pass Expo 2020 per usufruire di un test gratuito in una sala prove appositamente allestita situata nella sala arrivi del Terminal 3 dell’aeroporto di Dubai. Il test gratuito è disponibile anche in una struttura situata vicino alla sede di Expo 2020.

– Emirates Expo Day Pass gratuito: i clienti Emirates che visitano e viaggiano attraverso Dubai, in qualsiasi momento durante Expo 2020, avranno diritto a ricevere un Emirates Expo Day Pass gratuito per ogni biglietto prenotato con la compagnia aerea.

– Guadagna un miglio al minuto a Dubai: i clienti Emirates possono accumulare 1 miglio Skywards per ogni minuto trascorso a Dubai tra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022. I soci Emirates Skywards esistenti e nuovi che si iscrivono al programma prima del 31 marzo 2022 possono approfittare dell’offerta su Emirates.com e accumulare fino a 5.000 Miglia. L’offerta è applicabile su tutti i biglietti aerei Emirates acquistati tra il 1° agosto 2021 e il 31 marzo 2022, per viaggiare durante Expo 2020 Dubai. Nell’offerta sono inclusi anche i voli commercializzati da Emirates e operati da flydubai con un numero di volo Emirates (EK).

Con la riapertura dei confini internazionali e l’allentamento delle restrizioni ai viaggi, Emirates ha ripreso i servizi passeggeri verso oltre 120 destinazioni e attualmente opera 24 voli settimanali da Roma, Milano, Venezia, Bologna a Dubai.

Mantenendo la salute e il benessere dei suoi passeggeri come priorità assoluta, Emirates ha introdotto una serie completa di misure di sicurezza in ogni fase di viaggio. La compagnia aerea ha anche recentemente introdotto la tecnologia contactless e potenziato le sue capacità di verifica digitale per offrire ai suoi clienti ancora più opportunità di utilizzare IATA Travel Pass quest’estate.

Emirates continua ad essere leader nel settore, con prodotti e servizi innovativi che soddisfano le esigenze dei viaggiatori in un periodo così dinamico. Recentemente la compagnia aerea ha ulteriormente sviluppato le sue iniziative di assistenza ai clienti con policy di prenotazione ancora più generose e flessibili, un’estensione della copertura assicurativa multi-rischio e aiutando i clienti a raccogliere miglia e livelli membership.

I clienti sono incoraggiati a controllare le ultime linee guida di viaggio governative e ad assicurarsi che soddisfino i requisiti di viaggio della loro destinazione finale. Per ulteriori informazioni sui requisiti di ingresso per i visitatori internazionali e i residenti che ritornano a Dubai, visitare: https://www.emirates.com/english/help/covid-19/dubai-travel-requirements/.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)