Ethiopian Airlines riceve diversi premi agli Skytrax 2021 World Airline Awards

Ethiopian Airlines, il più grande gruppo aeronautico in Africa, annuncia di aver ricevuto quattro premi agli Skytrax 2021 World Airline Awards come:

– Miglior Compagnia Aerea in Africa 2021 per il quarto anno consecutivo.

– Miglior Business Class in Africa 2021 per il terzo anno consecutivo.

– Miglior Economy Class in Africa 2021 per il terzo anno consecutivo.

– Miglior Equipaggio di Cabina in Africa 2021.

Salendo di 7 posizioni, Ethiopian si è anche classificata 37a tra le 100 migliori compagnie aeree del mondo per il 2021.

Per quanto riguarda il premio, il CEO del Gruppo Ethiopian, Mr Tewolde Gebremariam, ha dichiarato: “Mantenere il passo con la stessa posizione prima del Covid è stato un compito impegnativo. Tuttavia, qui in Ethiopian non ci siamo mai arresi, mantenendo la nostra lealtà di servire in ogni momento i nostri clienti, non smettendo mai di volare. I premi che abbiamo ricevuto oggi sono la prova del nostro sforzo costante per fornire ai nostri passeggeri un servizio di classe mondiale in tutte le aree geografiche del mondo. In qualità di compagnia aerea focalizzata sul cliente e guidata dal mercato, un premio SKYTRAX in cui i vincitori sono determinati in base ai voti dei viaggiatori, dimostra che le compagnie aeree sono sulla giusta strada; quindi, è con profondo piacere che accettiamo questi premi”.

Nel commentare il premio come Migliore Compagnia Aerea in Africa, Mr Edward Plaisted, CEO di Skytrax, ha dichiarato: “Ethiopian Airlines si è saldamente affermata come la migliore compagnia aerea in Africa vincendo questo premio per il quarto anno consecutivo. Si tratta di un forte riconoscimento sia per il management che per tutto il personale di prima linea che contribuisce al successo dell’esperienza clienti di Ethiopian Airlines”.

I World Airline Awards sono indipendenti e imparziali, introdotti nel 1999 per fornire uno studio sulla soddisfazione del cliente che fosse veramente globale. I viaggiatori di tutto il mondo votano nel più grande sondaggio sulla soddisfazione dei passeggeri delle compagnie aeree per decidere i vincitori del premio. I premi sono definiti dai media di tutto il mondo come “gli Oscar dell’industria dell’aviazione”.

(Ufficio Stampa Ethiopian Airlines)