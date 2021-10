Qatar Airways lancia lo Stopover in Qatar

Qatar Airways, in collaborazione con Discover Qatar, ha lanciato i pacchetti World’s Best Value Stopover che comprendono un soggiorno fino a 4 notti a Doha, in Qatar.

“I pacchetti consentono ai viaggiatori vaccinati di acquistare il World’s Best Value Stopover con Qatar Airways, per avere la possibilità di provare la migliore compagnia aerea del mondo e la rinomata ospitalità del Qatar, prima di proseguire verso la loro destinazione finale dal World’s Best Airport, Hamad International Airport (HIA).

A partire da 14 USD a persona a notte, i viaggiatori possono ora sperimentare la famosa ospitalità del Qatar soggiornando in una selezione di lussuosi hotel a 4 e 5 stelle, rendendo il loro viaggio ancora più memorabile. I themed stopover packages sono progettati per soddisfare diversi interessi: i viaggiatori possono vivere un emozionante safari nel deserto, godersi resort di lusso, spa e ristoranti, ammirare musei, gallerie e varie installazioni di arte pubblica nella fiorente scena artistica del paese.

Inoltre, i passeggeri possono assistere agli entusiasmanti preparativi del paese per ospitare la tanto attesa FIFA World Cup Qatar 2022™, mentre l’intera popolazione si prepara per l’evento sportivo più prestigioso del mondo”, afferma Qatar Airways.

Ulteriori dettagli su come prenotare pacchetti con scalo sono disponibili su www.qatarairways.com/stopover.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Con i nostri great value stopover packages, non vediamo l’ora di accogliere i visitatori per sperimentare l’impareggiabile ospitalità del Qatar da qualsiasi parte della nostra rete globale. Lavorando a stretto contatto con Discover Qatar, abbiamo progettato esperienze uniche e personalizzate per consentire ai viaggiatori di godersi due vacanze in un viaggio, in cui miriamo a mostrare al mondo il nostro servizio di fama mondiale e la nostra cultura autentica. Mentre i nostri passeggeri pianificano i loro viaggi attraverso la nostra rete di oltre 140 destinazioni, speriamo che questa entusiasmante opportunità li arricchisca con un’esperienza combinata, con la migliore compagnia aerea del mondo e il calore memorabile del paese e le attrazioni turistiche”.

A oltre 95 nazionalità viene attualmente offerto un accesso senza visto nello Stato del Golfo, offrendo una visita senza soluzione di continuità per sperimentare tutto ciò che Doha ha da offrire. Per ulteriori informazioni sulle nazionalità senza visto, visitare https://www.visitqatar.qa/en/plan-your-trip/visas.

La compagnia di bandiera dello Stato del Qatar continua a ricostruire il proprio network, che attualmente conta oltre 140 destinazioni. Con l’aggiunta di più frequenze agli hub chiave, Qatar Airways offre una elevata connettività ai passeggeri, rendendo più facile per loro connettersi a una destinazione di loro scelta, senza soluzione di continuità.

Qatar Airways annuncia inoltre che lancerà un nuovo servizio per Sharm El-Sheikh, Egitto, il 3 dicembre, con voli bisettimanali. Questa nuova rotta seguirà la ripresa delle operazioni per Luxor il 23 novembre con quattro voli settimanali. In un’ulteriore espansione dei servizi verso l’Egitto, Qatar Airways aumenterà anche il suo servizio verso Il Cairo a partire dal 1 ottobre 2021, aumentando i voli verso la capitale a tre al giorno. La ripresa delle operazioni per Luxor e il lancio dei voli per Sharm El-Sheikh vede Qatar Airways ora operare un totale di 34 voli settimanali per l’Egitto attraverso l’Hamad International Airport (HIA). I nuovi servizi saranno operati da un aeromobile Airbus A320, con 12 posti in First Class e 132 posti in Economy Class.

Luxor: a partire dal 23 novembre

Martedì, giovedì, venerdì e sabato (tutti gli orari sono locali)

Doha (DOH) a Luxor (LXR) QR1321 – partenza: 08:25 arrivo: 11:00

Luxor (LXR) a Doha (DOH) QR1322 – partenza: 12:10 arrivo: 16:05

Sharm El-Sheikh: a partire dal 3 dicembre

Martedì e venerdì (tutti gli orari sono locali)

Doha (DOH) a Sharm El-Sheikh (SSH) QR1311 – partenza: 09:00 arrivo: 10:45

Sharm El-Sheikh (SSH) a Doha (DOH) QR1312 – partenza: 13:15 arrivo: 17:30

Qatar Airways riprenderà anche i servizi per l’aeroporto internazionale Prince Mohammed Bin Abdulaziz di Medina a partire dal 1° ottobre 2021 con quattro voli settimanali. I servizi saranno operati dall’Airbus A320 della compagnia aerea con 12 posti in First Class e 132 posti in Economy Class. Il volo Qatar Airways QR1174 partirà dall’Hamad International Airport alle 01:00 con arrivo alle 03:15 al Prince Mohammed Bin Abdulaziz International Airport. Il volo Qatar Airways QR1175 partirà dal Prince Mohammed Bin Abdulaziz International Airport alle 04:15 e arriverà all’Hamad International Airport alle 06:25.

