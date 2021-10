Air France, TotalEnergies, Métropole Nice Côte d’Azur e Nice Côte d’Azur Airport effettuano un volo Nizza-Parigi alimentato con 30% SAF

Air France, TotalEnergies, Metropole e Nice Côte d’Azur Airport hanno unito le forze per operare un volo alimentato con Sustainable Aviation Fuel (SAF). Il volo Air France 6235 è decollato ieri alle 18.30 per l’aeroporto di Parigi Orly dal Terminal 2 dell’aeroporto di Nizza, dopo essere stato caricato con il 30% di SAF prodotto da TotalEnergies nei suoi stabilimenti francesi.

Il volo alimentato dal SAF si svolge durante i Nice Transition Days, un festival internazionale che celebra le innovazioni ecologiche fino al 3 ottobre 2021, ospitato e organizzato dalla Métropole di Nice-Côte d’Azur in collaborazione con il quotidiano La Tribune e Transition Forum association. Il volo segna la fine del Transition Forum, una conferenza economica internazionale tenutasi nell’arco di due giorni durante i Nice Transition Days, il cui scopo è accelerare la transizione verso un futuro a basse emissioni di carbonio.

Il volo, operato dal secondo aeroporto più grande della Francia, concretizza l’ambizione condivisa da imprese pubbliche e private allo stesso modo di affrontare la doppia sfida della decarbonizzazione dei viaggi aerei, continuando a sostenere un’economia vivace e un’industria turistica nelle regioni. Questo sforzo condiviso illustra la necessità di unire le forze per creare una convergenza tra gli imperativi economici e sociali e la transizione energetica.

Dopo un primo volo a lungo raggio alimentato con SAF di fabbricazione francese a maggio, questa è un’ulteriore realizzazione da parte di Air France e TotalEnergies verso il sostegno e lo sviluppo della produzione di carburante per aviazione sostenibile in Francia, come condizione essenziale per la sua diffusa adozione in aeroporti francesi.

Il biocarburante utilizzato per questo volo è stato prodotto da rifiuti e residui generati dall’economia circolare. È stato prodotto da TotalEnergies con oli da cucina usati nella sua bioraffineria di La Bouches-du-Rhône e nel suo stabilimento di Oudalle (Seine-Maritime). Il SAF di produzione francese è dotato della certificazione ISCC-EU (International Sustainability & Carbon Certification) rilasciata da un organismo indipendente che ne garantisce la sostenibilità. L’incorporazione del 30% sul volo Nizza-Parigi eviterà l’emissione di 3 tonnellate di CO2.

Christian Estrosi, sindaco di Nizza, presidente della Métropole Nice Côte d’Azur e vicepresidente della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra: “Sono lieto che Nizza veda il primo volo Nizza-Parigi alimentato con il 30% di SAF, che simboleggia la politica di transizione verso forme di trasporto decarbonizzate. Questa innovazione tecnologica, che illustra l’ecologia del futuro che spero vivamente di vedere, è un progresso cruciale in un settore che ha urgente bisogno di ridurre le sue emissioni di gas serra. Abbiamo scelto di impegnarci per una riduzione del 55% di queste emissioni entro il 2030 nella Francia continentale e per un piano ambizioso per la pianificazione del territorio sostenibile, l’inverdimento, la mobilità sostenibile, l’habitat e la waste prevention. È questo il quadro in cui l’aeroporto di Nizza, strumento trainante dello sviluppo economico in Francia, sta contribuendo a una politica ambientale molto attiva e determinata, con l’impegno verso “Net Zero Carbon”, senza compensazione, entro il 2030″.

Anne Rigail, CEO, Air France: “Air France è molto felice di concludere i due giorni del Nice Transition Forum con un volo da Nizza all’aeroporto di Orly a Parigi, alimentato con una quota significativa del 30% di SAF. Questa operazione è un ulteriore promemoria ai nostri partner, la città di Nice Côte d’Azur, l’aeroporto di Nizza e TotalEnergies, che solo una stretta collaborazione tra tutte le parti interessate consentirà ai SAF di diventare il principale motore di decarbonizzazione del settore aereo”.

Alexis Vovk, Presidente, TotalEnergies Marketing & Services: “Lo sviluppo dei biocarburanti è un percorso importante da seguire per TotalEnergies nel lavorare verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e nell’affrontare la sfida della decarbonizzazione dei trasporti. È anche un ulteriore vantaggio nell’aiutare le regioni con la propria transizione energetica, accanto alle soluzioni oggi disponibili – mobilità elettrica e gas, eolica e solare. Continuiamo ad adeguare le nostre strutture industriali e l’offerta di servizi per ottimizzare la nostra risposta alla crescente domanda sia dal settore pubblico che da quello privato, illustrato questa settimana con la firma di una dichiarazione di cooperazione per la crescita verde tra TotalEnergies e la Métropole Nice Côte d’Azur. Agendo direttamente sull’intensità di carbonio dei prodotti energetici utilizzati dai nostri clienti, perseguiamo la nostra strategia di costruzione di una multi-energy company, con l’ambizione di arrivare a net zero entro il 2050”.

Franck Goldnadel, presidente del consiglio di amministrazione, Aéroports de la Côte d’Azur: “Da vent’anni Aéroports de la Côte d’Azur si batte su tutti i fronti per ridurre le proprie emissioni dirette e, grazie a questi sforzi, la riduzione in termini assoluti delle proprie emissioni ha recentemente ottenuto l’Airport Carbon Accreditation livello 4+, il livello più alto assegnato, che siamo la prima French airport company a raggiungere. Operare un volo alimentato da SAF sette anni dopo un volo di prova iniziale rafforza la nostra determinazione a essere un attore attivo nella decarbonizzazione dei viaggi aerei e un laboratorio di prova per l’aeroporto del futuro”.

Jean-Christophe Tortora, Presidente, La Tribune: “Questo volo è motivo di orgoglio per il nostro giornale, perché la nostra missione quotidiana è informare le persone e riunirle per fare la differenza. Con questa innovazione nel trasporto aereo, grazie ai nostri partner, il Forum tenutosi a Nizza è stato più responsabile nei confronti dell’ambiente. La Tribune sta lavorando per un futuro a basse emissioni di carbonio e perseguirà altre iniziative per trasformare l’industria dei media in un attore impegnato per affrontare l’emergenza climatica”.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)