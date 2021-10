GE Aviation selezionata dalla NASA per l’hybrid electric technology demonstrator

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) degli Stati Uniti ha annunciato una nuova partnership di ricerca con GE Aviation per lanciare un hybrid electric technology demonstrator program. I piani sono di condurre ground and flight tests di un megawatt (MW) class hybrid electric propulsion system entro la metà degli anni ’20.

La hybrid electric technology sarà testata in volo con un Saab 340B testbed modificato e i CT7-9B turboshaft engines di GE.

Nell’ambito del NASA Electric Powertrain Flight Demonstration (EPFD) project, NASA, GE Aviation e i suoi partner investiranno un totale di 260 milioni di dollari in cinque anni per accelerare l’introduzione di hybrid electric flight technologies for commercial aviation. Dopo anni di maturazione dei singoli componenti di un hybrid electric system – motors, generators and power converters – GE maturerà sistematicamente un integrated hybrid electric powertrain per dimostrare la flight readiness for single-aisle aircraft.

“Siamo grati per l’opportunità di collaborare con la NASA per portare gli hybrid electric aircraft engines fuori dai nostri laboratori di prova e portarli in cielo, portando soluzioni tecnologiche più sostenibili all’aviazione commerciale il più rapidamente possibile”, ha affermato Mohamed Ali, vice president of engineering for GE Aviation.

Le hybrid electric propulsion technologies, che consentono di risparmiare carburante e ottimizzare le performance del motore, sono fondamentali per l’impegno di GE nell’aiutare a sviluppare un futuro del volo più sostenibile. L’ambizione di GE Aviation è che i suoi prodotti abbiano net zero emissions entro il 2050 e gli hybrid electric engines aiuteranno a raggiungere questo obiettivo. Le hybrid electric technologies sono altamente compatibili con Sustainable Aviation Fuel (SAF) e l’idrogeno, così come architetture avanzate del motore come open fan e i nuovi advanced engine core designs.

“Portando questi concetti in volo, la NASA e i suoi partner accelereranno la transizione delle tecnologie EAP (Electrified Aircraft Propulsion) in prodotti commerciali e fungeranno da catalizzatore per la crescita economica”, ha affermato Robert Pearce, associate administrator for the Aeronautics Research Mission Directorate at NASA Headquarters in Washington. “Ci aspettiamo di realizzare miglioramenti significativi nelle performance economiche e ambientali dei trasporti subsonici attraverso l’incorporazione di queste nuove alternative propulsion and energy technologies nella flotta”.

In collaborazione con la NASA sul programma EPFD, GE fornirà anche indicazioni e dati per stabilire standard, certificazioni e requisiti normativi per hybrid electric engines.

Come risultato del finanziamento della NASA, GE Aviation prevede di aggiungere più di 25 nuovi hybrid electric engineering jobs.

Il contratto EPFD si basa sulla vasta esperienza di GE Aviation con hybrid electric systems and electrical power generation, nonché ampie capacità di ricerca e sviluppo di componenti di volo presso GE Research e GE Power.

(Ufficio Stampa GE Aviation)