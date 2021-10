Lufthansa offre voli aggiuntivi verso destinazioni per le vacanze autunnali

L’elevata domanda di voli verso destinazioni leisure continua anche nelle prossime vacanze autunnali. Dopo agosto, ottobre mostra il più alto aumento di prenotazioni verso destinazioni europee soleggiate. Di conseguenza, Lufthansa sta ampliando ulteriormente il suo programma di voli verso famose destinazioni.

Le più importanti destinazioni di vacanza europee saranno ora servite con oltre 80 voli aggiuntivi dall’aeroporto di Francoforte e oltre 50 voli aggiuntivi da Monaco.

Le destinazioni Lufthansa in Spagna sono particolarmente richieste. Pertanto, la compagnia aerea offre ora voli aggiuntivi per Palma di Maiorca, Gran Canaria, Fuerteventura, Malaga e Siviglia. Anche Portogallo, Italia e Grecia rimangono particolarmente popolari. Lufthansa offre quindi voli aggiuntivi per Faro e Madeira (entrambi in Portogallo), nonché per Cagliari in Sardegna, Catania in Sicilia e Rodi (Grecia) durante il periodo delle vacanze autunnali.

Durante la pianificazione, i viaggiatori aerei devono sempre osservare le normative vigenti in materia di ingresso e quarantena.

Inoltre, la domanda di viaggi aerei continua a crescere fortemente per i viaggi d’affari. Lufthansa continuerà quindi ad ampliare la sua offerta di voli domestici su rotte particolarmente importanti per i viaggiatori d’affari. Nelle ultime settimane, la compagnia aerea aveva già ampliato i suoi servizi per ottobre del 45% sulle rotte da Francoforte a Berlino, Amburgo, Monaco e da Monaco a Berlino, Amburgo e Düsseldorf, rispetto a luglio.

Ora vengono offerte connessioni aggiuntive con breve preavviso. Ciò significa, tra l’altro, che a partire da ottobre ci saranno fino a undici collegamenti giornalieri da Francoforte a Berlino invece di nove collegamenti giornalieri. Inoltre, ci saranno dieci voli giornalieri da Francoforte ad Amburgo invece di otto collegamenti giornalieri. La situazione è simile per Monaco di Baviera: invece di sei collegamenti giornalieri, l’orario dei voli da “MUC” includerà fino a nove collegamenti giornalieri per Düsseldorf a partire da ottobre.

Inoltre, ampliando l’orario dei voli, sono ora disponibili più collegamenti durante la giornata. I viaggiatori che desiderano volare spesso al mattino o alla sera possono ora beneficiare di un programma di volo migliorato.

