Lufthansa Group acquisisce in leasing ulteriori aeromobili Airbus A350-900

Lufthansa Group sta accelerando la modernizzazione della sua flotta a lungo raggio. Il Gruppo ha firmato contratti di leasing per quattro velivoli Airbus A350-900 all’avanguardia e a basso consumo di carburante con i locatori Avolon, SMBC Aviation Capital Ltd. e Goshawk. Di conseguenza, la flotta A350 del Gruppo raggiungerà i 21 aeromobili all’inizio del 2022.

Gli A350-900 di Airbus entreranno in servizio con il brand principale di Lufthansa dalla prima metà del 2022, rafforzando l’offerta premium della compagnia aerea a cinque stelle.

Il dott. Detlef Kayser, Member of the Executive Board Deutsche Lufthansa AG, ha dichiarato: “L’Airbus A350 è uno degli aerei più moderni dei nostri tempi. Estremamente efficiente nei consumi, molto silenzioso e molto più economico dei suoi predecessori. I nostri clienti apprezzano non solo la sostenibilità ma anche l’esperienza di volo premium con questo aereo. I contratti di leasing ci consentono di rimanere flessibili nella pianificazione della flotta e di sfruttare al meglio le eccezionali opportunità di mercato”.

L’Airbus A350-900 consuma solo circa 2,5 litri di cherosene per passeggero per 100 chilometri percorsi. Si tratta di circa il 30% in meno rispetto ai loro predecessori, con un conseguente impatto positivo sulla carbon footprint. L’aereo sostituirà principalmente i velivoli a lungo raggio quadrimotori della famiglia Airbus A340. Entro la metà del decennio, si prevede che la percentuale di velivoli quadrimotori nell’intera flotta a lungo raggio scenderà al di sotto del 15%. Prima della crisi, la quota era intorno al 50%.

Inoltre, il nuovo aeromobile a basso consumo di carburante ridurrà i costi operativi di circa il 15% rispetto ai tipi che andrà a sostituire.

Nell’ambito del suo programma completo di modernizzazione della flotta a lungo termine, Lufthansa Group prenderà in consegna un totale di ulteriori 177 velivoli a corto, medio e lungo raggio questo decennio.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)