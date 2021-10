Gulfstream introduce due nuovi Business Jet

Gulfstream Aerospace Corp. ha introdotto due nuovi velivoli, ampliando ulteriormente la sua famiglia di velivoli: il Gulfstream G800, l’aereo a più lungo raggio nella storia di Gulfstream, e il Gulfstream G400, il primo nuovo arrivato nella large-cabin class in più di un decennio.

Gulfstream ha annunciato i nuovi velivoli davanti a un pubblico dal vivo presso la sua sede di Savannah, insieme a una trasmissione virtuale globale tramite il suo sito Web, Facebook e YouTube. L’evento esclusivo prevedeva un tour virtuale del nuovo G400 e una rivelazione dal vivo del primo G800.

“Per oltre sei decenni, Gulfstream ha guidato l’industria dell’aviazione d’affari con il nostro impegno al miglioramento continuo e stabilendo costantemente nuovi standard per la sicurezza, le performance, l’innovazione e il comfort”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Oggi segnamo un’importante pietra miliare e un investimento nel futuro della nostra azienda con l’introduzione del G800, il nostro aereo a lungo raggio più veloce di sempre, e del G400, il primo nuovo large-cabin aircraft del settore in più di un decennio”.

Il G800 offre ai clienti il range più lungo della flotta Gulfstream, con 8.000 miglia nautiche / 14.816 chilometri a Mach 0,85 e 7.000 miglia nautiche / 12.964 km a Mach 0,90. Alimentato dai motori Rolls-Royce Pearl 700 e con le Gulfstream-designed wing and winglet introdotte sul Gulfstream G700, il G800 offre anche una maggiore efficienza nei consumi e maggiori city-pair capabilities.

“Abbiamo progettato l’ultralong-range G800 per estendere la portata dei nostri clienti a più persone e luoghi in tutto il mondo”, ha affermato Burns. “Il G800 ridefinisce cosa significa andare più lontano più velocemente in un Gulfstream e offre ancora più risparmi di tempo, con l’impressionante range at high speed”.

Il G800 è progettato per ospitare fino a 19 passeggeri e offre fino a quattro living areas o tre living areas con crew compartment. Presenta inoltre l’esclusiva Gulfstream Cabin Experience con aria fresca al 100%, mai ricircolata, livelli di rumore molto bassi, low cabin altitude e 16 finestrini ovali panoramici.

Il nuovo G400 offre una combinazione di prestazioni a lungo raggio e ad alta velocità, comodità della cabina, efficienza ambientale.

Il G400 aumenta le performance ambientali riducendo il consumo di carburante, le emissioni e il rumore grazie all’utilizzo del design aerodinamico di Gulfstream e dei motori avanzati Pratt & Whitney PW812GA. L’aereo volerà 4.200 nm / 7.778 km alla sua velocità di crociera a lungo raggio di Mach 0,85. Sono disponibili tre planimetrie, con opzioni per ospitare fino a nove, 11 o 12 passeggeri. Il G400 offre l’esclusiva Gulfstream Cabin Experience e 10 finestrini ovali panoramici.

“Il G400 è stato concepito e progettato con l’input diretto del cliente. È dotato di caratteristiche rivoluzionarie di affidabilità e sicurezza di cui siamo stati pionieri con il nostro pluripremiato Symmetry Flight Deck e la cabina più grande della sua classe, che lo rendono un’aggiunta eccezionale alla nostra flotta di prossima generazione”, ha affermato Burns. “L’aereo re-immagina questo segmento di mercato con la sua massima flessibilità operativa e un maggiore comfort in cabina”.

Sia il G800 che il G400 sono dotati di Gulfstream Symmetry Flight Deck con electronically linked active control sidesticks e l’uso più esteso del settore della tecnologia touch-screen, con 10 display touch-screen.

Ulteriori miglioramenti per la salute e la sicurezza includono aria fresca al 100%, mai ricircolata e mai rifiltrata; la più bassa cabin altitude nelle rispettive classi; un plasma-ionizing clean air system che neutralizza il 99,9% dei batteri, delle spore e degli odori presenti nell’aria; il pluripremiato Predictive Landing Performance System (PLPS), che fornisce ai piloti avvisi avanzati riguardo potenziali runway excursions.

I doppi display head-up del G800 sono dotati del nuovo Combined Vision System (CVS) di Gulfstream che unisce l’Enhanced Flight Vision System (EFVS) e il Synthetic Vision System (SVS) in un’unica immagine, aumentando la pilot situational awareness e l’accesso a più aeroporti in tutto il mondo.

Le consegne ai clienti del G800 dovrebbero iniziare nel 2023, le consegne del G400 dovrebbero iniziare nel 2025.

Pratt & Whitney Canada (P&WC), ha annunciato oggi che il motore PW800 è stato selezionato per il nuovo business jet Gulfstream G400.

“Siamo lieti che Gulfstream si sia ancora una volta rivolta alla nostra famiglia di motori per alimentare questa nuova aggiunta al suo portafoglio”, ha affermato Maria Della Posta, presidente di Pratt & Whitney Canada. “Gulfstream è stato il cliente di lancio per la famiglia di motori PW800, quando il G500 alimentato dal PW814GA è entrato in servizio nel settembre 2018, seguito dal G600 alimentato dal PW815GA nell’agosto 2019. Il motore PW800 sul G400 porterà un nuovo livello di performance e efficienza alla large-cabin business aircraft class”.

Pratt & Whitney Canada fornirà una soluzione di propulsione completamente integrata composta dal motore PW812GA e dal nacelle system fornito da Collins Aerospace. Il PW812GA estende l’applicazione dell’architettura di successo PW800, con ottimizzazioni per i requisiti avanzati del velivolo G400, incluso il più recente full authority digital engine control (FADEC), una tecnologia sofisticata per supportare il monitoraggio dello stato del motore e l’uso di materiali avanzati come il titanio e compositi per offrire performance e disponibilità superiori.

“Il PW800 è il motore più moderno, efficiente e rispettoso dell’ambiente della sua categoria. Utilizzando le tecnologie più sostenibili e ad alte prestazioni, il motore offre miglioramenti a due cifre in termini di consumo di carburante, emissioni, tempi di manutenzione e rumore. Per i passeggeri, il motore offre un’esperienza senza pari con una cabina eccezionalmente silenziosa e confortevole, che lo rende il motore più silenzioso della sua categoria. Il motore PW800 condivide un core comune con il motore commerciale Pratt & Whitney GTF, che ha volato per più di 10 milioni di ore dal lancio nel 2016.

Proprietari e operatori saranno in grado di massimizzare la disponibilità dei loro aeromobili con il piano Eagle Service™ di PW800, che offre l’hourly maintenance program più completo sul mercato. Rappresenta la copertura end-to-end più ampia del settore, basata sui dati. Infatti, i dati forniti dal motore consentono approfondimenti e diagnostica predittiva per massimizzare le performance del motore e i requisiti di manutenzione. Nello specifico, il motore è attrezzato per monitorare oltre 300 parametri del motore con analisi che ottimizzano gli intervalli di manutenzione e forniscono consigli sulla manutenzione preventiva”, afferma Pratt & Whitney.

“La famiglia di motori PW800 nel complesso ha operato eccezionalmente bene, beneficiando di oltre 75.000 ore di volo da quando è entrata in servizio”, afferma Della Posta. “La scelta del PW812GA da parte di Gulfstream dimostra la mission-readiness del motore, la sua flessibilità e l’ampio appeal nel mid- to large-business jet market”.

I motori Pearl® 700 di Rolls-Royce sono stati selezionati da Gulfstream per alimentare l’ultimo business jet a lungo raggio dell’azienda, il G800. Il tipo di motore è stato progettato appositamente per Gulfstream ed è sulla buona strada per ricevere la certificazione il prossimo anno. È il prodotto più potente del Rolls-Royce business jet propulsion portfolio che vola oggi e l’esclusivo propulsore per i nuovi Gulfstream G700 e Gulfstream G800.

“Con oltre 3.600 business jet in servizio oggi equipaggiati da Rolls-Royce, l’azienda è il fornitore di motori numero uno in questo mercato”, afferma Rolls-Royce.

Dirk Geisinger, Director Business Aviation, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Tutto il nostro team è molto entusiasta di questo ultimo successo per la nostra famiglia di motori Pearl leader di mercato e vorrei congratularmi con Gulfstream in questa occasione speciale. Il Pearl 700 è un prodotto pionieristico, che riunisce la nostra più recente tecnologia per offrire un’efficienza eccezionale. Fa parte del nostro impegno per raggiungere net zero operations e ha già dimostrato la sua capacità di funzionare con carburante per aviazione sostenibile al 100%. Ora siamo nella fase finale del programma di certificazione del motore e tutti i membri del nostro team sono pienamente impegnati a supportare un’entrata in servizio regolare del Pearl 700 il prossimo anno”.

“Gulfstream è soddisfatta delle capacità prestazionali del motore Pearl 700 ed entusiasta di collaborare con Rolls-Royce per l’aereo a più lungo raggio che abbiamo prodotto”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Gulfstream e Rolls-Royce hanno fatto affari insieme dal Gulfstream I, introdotto più di 60 anni fa, e sappiamo che i nostri clienti trarranno grande vantaggio dalle capacità e dall’efficienza di questi motori. L’assistenza post-vendita di Rolls-Royce si integra perfettamente anche con l’assistenza clienti Gulfstream, migliorando ulteriormente l’esperienza di proprietà dei nostri clienti”.

“Il Pearl 700 combina l’Advance2 engine core, il core più efficiente disponibile nel settore della business aviation, con un nuovissimo low-pressure system, che si traduce in un aumento dell’8% della take-off thrust a 18.250 libbre rispetto al motore BR725. Il motore offre un’efficienza del 5% in più, pur mantenendo una bassa rumorosità ed emissioni ai vertici della categoria. Il risultato è un motore altamente efficiente, ma anche in grado di spingere i clienti quasi alla velocità del suono (Mach 0.925).

La tecnologia pionieristica del motore, combinata con performance eccezionali, supporta i velivoli Gulfstream nel raggiungere nuovi standard per la fascia alta dell’ultra-long-range corporate jet market. Il motore è stato sviluppato presso il Rolls-Royce Center of Excellence for Business Aviation Engines a Dahlewitz, in Germania, e sta attualmente completando un programma completo di test e certificazione”, afferma Rolls-Royce.

“Progettata per un’affidabilità eccezionale, la famiglia Pearl è supportata da Rolls-Royce CorporateCare® Enhanced. CorporateCare Enhanced offre sostanziali vantaggi finanziari e operativi ai clienti, aumentando il valore delle risorse e la liquidità, mitigando il rischio dei costi di manutenzione e proteggendo dai costi imprevisti di eventi non programmati in qualsiasi parte del mondo. L’aumento della disponibilità degli aeromobili, la riduzione degli oneri di gestione, il trasferimento completo del rischio, l’accesso prioritario diretto all’infrastruttura dei servizi Rolls-Royce e l’assistenza in loco remota sono ulteriori vantaggi per il cliente.

La famiglia di motori Pearl fa parte della visione Rolls-Royce IntelligentEngine di un futuro in cui prodotto e servizio diventano indistinguibili grazie ai progressi nelle capacità digitali. Oltre a un sistema di monitoraggio dello stato del motore di nuova generazione che introduce il rilevamento avanzato delle vibrazioni, la famiglia beneficia dell’incorporazione di una diagnostica avanzata del motore a distanza. È inoltre abilitato per le comunicazioni bidirezionali, consentendo una facile riconfigurazione remota delle funzioni di monitoraggio del motore da terra. L’analisi basata sul cloud, gli algoritmi intelligenti e l’intelligenza artificiale continuano a svolgere un ruolo sempre più importante nel fornire livelli eccezionali di disponibilità e maggiore tranquillità per i nostri clienti”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace – Pratt & Whitney – Rolls-Royce – Photo Credits: Gulfstream Aerospace)