Cathay Pacific torna a volare dall’Italia

Lo scorso 24 settembre Cathay Pacific ha raggiunto un traguardo importante festeggiando il suo 75° Anniversario e ora torna a presidiare i cieli italiani con una novità: a partire dal prossimo 6 novembre, grazie alla graduale riapertura dei viaggi a seguito della pandemia di Covid-19, la Compagnia aerea ritornerà a volare dall’aeroporto di Malpensa, con una programmazione settimanale, a bordo dei suoi moderni e sempre più sostenibili A350-1000.

Il volo CX234 partirà ogni sabato alle 11:45 dall’Aeroporto di Milano Malpensa, mentre il volo CX233 decollerà ogni venerdì dall’Aeroporto Internazionale di Hong Kong alle 00:50 (ora locale).

CX234 MXP 11:45- HKG 06:30+1 Sabato

CX233 HKG 00:50 – MXP 06:45 Venerdì

In questo periodo particolare per i viaggi è stata priorità di Cathay Pacific essere sempre aggiornata sulla situazione mondiale, monitorando costantemente le ultime informazioni e restrizioni sugli spostamenti tra stati e impegnandosi al massimo per garantire affidabilità e fiducia ai propri viaggiatori, portandoli sempre alla loro destinazione finale.

“Siamo orgogliosi di poter festeggiare la ripresa dei voli dall’Italia a poco più di un mese di distanza dalla celebrazione del nostro 75° Anniversario, sono sicuramente due traguardi importanti”, commenta Maggie Wong, Area Manager Souther Europe Francia, Italia e Spagna di Cathay Pacific. “In questo periodo la salute e il benessere dei nostri passeggeri sono la massima priorità, offrendo loro un’esperienza di viaggio sicura, senza però venire meno all’eccellenza dei prodotti e servizi a bordo e a terra a cui erano abituati nell’era pre Covid-19”.

Per la ripresa dai voli dall’Italia, Cathay Pacific ha scelto gli A350-1000. L’A350-1000 è l’aereomobile più grande della flotta di Cathay Pacific e presenta una configurazione a 3 classi: 46 posti in Business Class, 32 in Premium Economy Class e 256 in Economy Class, per un totale di 334 posti. Ogni dettaglio a bordo è stato studiato per innalzare la qualità dell’esperienza di viaggio dei passeggeri in ogni classe di volo e accoglierli in un ambiente confortevole.

Lo scorso anno, per dare maggiore fiducia ai propri viaggiatori, Cathay Pacific ha lanciato “Cathay Care”: un pacchetto avanzato di misure che accompagnano e tutelano i passeggeri dalla partenza fino all’arrivo a destinazione, con procedure di check-in completamente digitalizzate che rispettano il distanziamento sociale, nuove norme di accesso alle lounge e ai servizi di ristorazione, postazioni con erogatori di gel disinfettante a bordo e distribuzione di kit brandizzati contenenti salviettine igienizzanti monouso e una mascherina di scorta.

Inoltre, per garantire ai passeggeri di viaggiare in tutta tranquillità, la Compagnia offre fino al 31 dicembre 2021 una copertura assicurativa gratuita delle spese mediche da COVID-19, in collaborazione con AXA General Insurance Hong Kong Limited, valida dalla data di partenza per una durata massima di 30 giorni.

Di questi tempi, viaggiare senza pensieri significa acquistare un volo senza timore di non potere più modificare la prenotazione, e con “Vola senza pensieri” di Cathay Pacific tutto questo è possibile. Per tutti i biglietti acquistati sul sito cathaypacific.com e in agenzia fino al 31 dicembre 2021, è consentito riprogrammare senza limiti la data e la destinazione finale fino al 31 dicembre 2021, per viaggiare entro il 31 dicembre 2022.

(Ufficio Stampa Cathay Pacific – Photo Credits: Cathay Pacific)