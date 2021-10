Iberia e LEVEL: nuovo accordo di code-sharing con Alaska Airlines

Iberia, LEVEL e Alaska Airlines stanno espandendo le loro reti globali grazie a un nuovo accordo di code-sharing che estende sostanzialmente la connettività tra la Spagna e la costa occidentale degli Stati Uniti e copre un totale di 37 rotte da Los Angeles e San Francisco

Iberia opera tre voli settimanali andata e ritorno tra Madrid e Los Angeles, utilizzando Airbus A330-200 da 288 posti. I passeggeri di Iberia possono ora collegarsi a più di 20 rotte aggiuntive sulla costa occidentale e alle Hawaii servite da Alaska Airlines: Anchorage, Boise, Bozeman, Eugene, Fresno, Kalispell, Spokane, Honolulu, Kona, Las Vegas, Lihue, Medford, Maui-Kahului , Everett-Paine Field, Portland, Redmond, Reno-Tahoe, Seattle-Tacoma, San Francisco, San Jose, Salt Lake City e Santa Rosa-Sonoma County.

Nel caso di San Francisco, l’accordo con Alaska Airlines include più di 15 altre rotte in codeshare, che si collegheranno con i voli da Barcellona operati da LEVEL a partire da marzo 2022 e anche con la rotta Madrid-San Francisco, non appena Iberia la rilancerà. Nello specifico, le rotte operate da Alaska da San Francisco sono: Boise, Bozeman, Spokane, Honolulu, Jackson Hole, Las Vegas, Los Angeles, Missoula, Maui-Kahului, Portland, Phoenix, Palm Springs, San Diego, Seattle-Tacoma, Salt Lake City e la contea di Santa Ana-Orange.

I clienti possono ora prenotare voli da/per una qualsiasi di queste destinazioni attraverso i normali canali di vendita. In futuro, Alaska Airlines aggiungerà i suoi codici ai voli transatlantici Iberia e LEVEL, ampliando ulteriormente la collaborazione dei tre nel mercato Spagna-Costa occidentale degli Stati Uniti.

Lo scorso marzo Alaska Airlines ha stabilito un nuovo traguardo diventando il 14° membro oneworld. Iberia è membro dal 1999.

I membri del programma fedeltà Iberia Plus o dell’Alaska Mileage Plan manterranno il loro status e godranno di tutti i privilegi associativi quando volano con l’altra compagnia aerea, compreso l’accumulo di miglia, l’ingresso alle lounge VIP, una franchigia bagaglio più generosa, l’imbarco prioritario e altri vantaggi derivanti dall’appartenenza a oneworld.

María Jesús López Solás, Sales, Network Development e Alliances Manager di Iberia, ha commentato: “Siamo lieti di questa collaborazione con Alaska Airlines, che ci consente di espandere il numero di destinazioni della costa occidentale degli Stati Uniti che i nostri clienti possono raggiungere. In Iberia ci stiamo preparando per l’allentamento delle restrizioni da parte dei diversi paesi e non vediamo l’ora di riprendere i viaggi di vacanza da e per gli Stati Uniti. Non c’è dubbio che questo accordo con Alaska fornirà la capillarità che ci è mancata sulla costa ovest”.

Nat Pieper, Alaska Airlines’ Fleet, Finance, and Alliances Manager, ha dichiarato: “Siamo felici di estendere la nostra cooperazione con Iberia, uno dei nostri partner oneworld. Alaska si è unita all’alleanza per collegare la nostra rete in modo più efficiente con il mondo e questa migliore associazione con Iberia ci avvicina un po’ di più all’Europa”.

Lucía Adrover, commercial director of LEVEL: “Poter offrire i nostri voli in codeshare con Alaska ci consente di rafforzare la distribuzione in Nord America. Inoltre, continuiamo a migliorare la connettività a lungo raggio da Barcellona, la nostra casa”.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)