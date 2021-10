Qantas finalizza un programma per rinnovare la sua flotta domestica

Qantas è entrata nelle fasi finali di una procedura di gara formale con i produttori di aeromobili e motori per il rinnovo a lungo termine della sua domestic narrow-body fleet.

Il programma vedrà oltre 100 nuovi aeromobili entrare nella flotta domestica della compagnia entro il 2034, rinnovando i Boeing 737-800 e Boeing 717 che attualmente costituiscono la spina dorsale delle sue domestic jet operations.

Le consegne partirebbero dalla fine del 2023, ma il Gruppo manterrebbe una flessibilità significativa per apportare adeguamenti in base alle condizioni di mercato.

Gli aeromobili presi in considerazione sono la famiglia Boeing 737 MAX e la famiglia Airbus A320neo, nonché la più piccola famiglia Embraer E-Jet E2 e l’Airbus A220.

Il processo di gara include una valutazione dettagliata dell’aeromobile rispetto a quattro criteri chiave: sicurezza, affidabilità e performance, sostenibilità e riduzione delle emissioni, condizioni commerciali.

Le decisioni finali sui fornitori preferiti di aeromobili e motori dovrebbero essere prese entro la fine del 2021, seguite da ordini fermi entro la metà del 2022.

Il CEO di Qantas Group Alan Joyce, che questa settimana sta incontrando Boeing, Airbus, Embraer e i produttori di motori all’AGM IATA a Boston, ha affermato che la determinazione dei jet che serviranno Qantas Domestic per i prossimi due decenni è stata una pietra miliare per il Gruppo: “Chiamiamo questo progetto Winton, dal luogo di nascita di Qantas nell’entroterra del Queensland, perché questa è una decisione fondamentale per il futuro delle nostre operazioni domestiche. Tutti i velivoli di prossima generazione che stiamo considerando hanno il potenziale per portare grandi miglioramenti nei costi di viaggio e nell’efficienza complessiva, e sono ottime piattaforme per fornire un servizio premium migliore ai nostri clienti.

Non solo questi velivoli offriranno un cambiamento radicale nella riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di carbonio fino a circa il 15%, ma stiamo parlando con ciascuno dei produttori di come possiamo accelerare lo sviluppo e l’uso di carburanti per aviazione sostenibili.

Si tratta di un piano di rinnovo a lungo termine con consegne e pagamenti scaglionati su 10 anni, a partire dal FY23, ma il tempo di consegna altrettanto lungo significa che dobbiamo prendere queste decisioni al più presto. Il COVID ha avuto un impatto devastante sull’industria aeronautica e non ci sono molte compagnie aeree in tutto il mondo in grado di effettuare ordini per nuovi aerei. Abbiamo ancora il nostro lavoro di riparazione da fare, ma sappiamo che la domanda di viaggi riprenderà rapidamente e in questo momento siamo in una posizione forte per garantire il miglior affare possibile a prezzi molto buoni.

Gli aerei che stiamo considerando sono in servizio da diversi anni, il che ci dà la certezza che siano stati sottoposti a una rigorosa risoluzione dei problemi nel momento in cui entrano nella nostra flotta. Sono nuovi, ma sono quantità conosciute”.

Joyce ha affermato che, poiché la rete della compagnia aerea consiste nel volare tra grandi capitali, città più piccole e centri regionali, è probabile che venga ordinata una combinazione di tipi di aeromobili più grandi e più piccoli. “Il nostro approccio è sempre quello di avere l’aereo giusto sulla rotta giusta, il che significa davvero bilanciare le dimensioni dell’aereo con la domanda in ogni mercato. Il mix di aeromobili che stiamo considerando significa che avremo una maggiore flessibilità operativa, che per i clienti si traduce in rotte più dirette verso i centri regionali più piccoli e una maggiore scelta di voli durante il giorno. Dall’altra parte dello spettro, riprenderemo da dove eravamo rimasti con i nostri voli diretti per Londra e New York come parte del Progetto Sunrise, che speriamo inizi a operare nel 2024/25″.

Qantas Group ha un ordine esistente per 109 Airbus A320/A321, che verranno utilizzati principalmente per rinnovare la flotta di aeromobili A320 in uscita di Jetstar. Il primo neo dovrebbe essere consegnato nella seconda metà dell’anno solare 2022 con consegne fino alla fine del decennio.

Tre ulteriori 787-9 Dreamliner per Qantas International saranno consegnati dal FY23 in poi.

(Ufficio Stampa Qantas Group)