L’industria dell’aviazione si unisce all’obiettivo comune per raggiungere net-zero carbon emissions entro il 2050

L’industria dell’aviazione si impegna per raggiungere emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050. La dichiarazione, rilasciata oggi dall’Air Transport Action Group (ATAG), è stata firmata dai rappresentanti delle principali associazioni mondiali dell’industria aeronautica e dei maggiori produttori di aeromobili e motori, ciascuno dei quali si impegna affinchè le operazioni globali dell’aviazione civile raggiungano emissioni nette di carbonio pari a zero entro 2050, supportate da misure di efficienza accelerata, transizione energetica e innovazione in tutto il settore dell’aviazione e in collaborazione con i governi di tutto il mondo.

Diversi costruttori e enti hanno aderito.

CFM International, insieme alle sue società madri, GE e Safran, ha co-firmato la dichiarazione del settore per adottare un obiettivo climatico a lungo termine di zero emissioni nette di carbonio entro il 2050.

“Riunendo leader di pensiero di tutta l’aviazione, questa dichiarazione rafforza ulteriormente la nostra strategia collettiva per accelerare la capacità del settore di affrontare le sfide ambientali del futuro”, afferma Gaël Méheust, Presidente e CEO di CFM.

Nel giugno 2021, le società madri di CFM, GE Aviation e Safran, hanno lanciato un audace programma di sviluppo tecnologico che mira a ridurre di oltre il 20% il consumo di carburante e le emissioni di CO2 rispetto ai motori di oggi. Il programma CFM RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines) dimostrerà e maturerà una gamma di nuove tecnologie dirompenti, inclusa un’architettura avanzata open fan per motori futuri, che potrebbero entrare in servizio entro la metà degli anni ’30.

“Il programma CFM RISE è la manifestazione del nostro profondo impegno nel raggiungimento di obiettivi aggressivi per un futuro sostenibile”, ha affermato Méheust. “Il programma incarna la missione di CFM di spingere i limiti dell’innovazione per sviluppare, dimostrare e portare sul mercato tecnologie innovative che faranno avanzare il settore e affronteranno i nostri ambiziosi obiettivi in materia di cambiamento climatico”.

Basandosi su quattro decenni di investimenti che hanno reso i motori CFM più puliti, silenziosi ed efficienti, questo programma accelera lo sviluppo di nuove tecnologie di propulsione senza compromessi che apriranno la strada a un futuro sempre più sostenibile. Le tecnologie maturate nell’ambito del programma RISE, che sarà sottoposto a test a terra e in volo intorno alla metà di questo decennio, serviranno da base per il motore CFM di prossima generazione che potrebbe essere disponibile entro la metà degli anni ’30. Gli obiettivi del programma includono la riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 di oltre il 20% rispetto ai motori più efficienti di oggi, oltre a garantire la compatibilità al 100% con fonti di energia alternative, tra cui i SAF e l’idrogeno.

I membri dell’Air Transport Action Group (ATAG), tra cui GE Aviation, hanno adottato un obiettivo climatico a lungo termine di zero emissioni nette di carbonio entro il 2050, confermando l’impegno dell’industria aeronautica di ridurre le emissioni di carbonio a sostegno del Paris Agreement 1.5ºC goal. Questo segue un precedente obiettivo del settore fissato nel 2009.

Raggiungere l’obiettivo richiede che l’industria si unisca per implementare tecnologie rivoluzionarie per ridurre le emissioni e sostenere un maggiore uso e disponibilità di combustibili alternativi, come il carburante per l’aviazione sostenibile (SAF) e l’idrogeno. “GE Aviation sta portando avanti soluzioni tecnologiche audaci, tra cui open fan, hybrid electric, new engine core designs per ridurre l’impatto ambientale del volo. Unendo le forze con l’industria aeronautica più ampia verso lo stesso impegno, possiamo realizzare questi impatti più rapidamente di quanto possa fare una sola compagnia”, ha affermato John S. Slattery, presidente e CEO di GE Aviation.

Due esempi annunciati di recente includono il programma CFM RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines) in collaborazione con Safran e il progetto Electric Powertrain Flight Demonstration con la NASA. Inoltre, GE è stata attivamente coinvolta nella qualificazione dei SAF dal 2007 e lavora a stretto contatto con i produttori, i regolatori e gli operatori per garantire che il SAF possa essere ampiamente adottato per l’uso nel settore dell’aviazione.

Nella dichiarazione ATAG, l’industria afferma che un mix di nuove tecnologie, compreso il potenziale passaggio all’elettricità e all’idrogeno per alcuni servizi più brevi, miglioramenti nelle operazioni e nelle infrastrutture e una transizione a SAF entro la metà del secolo, fornirebbe la maggior parte delle riduzioni di carbonio. Le emissioni rimanenti verrebbero catturate utilizzando carbon removal measures.

“L’aviazione ha aumentato le sue ambizioni in linea con la necessità per tutti i settori dell’economia di perseguire una rigorosa azione per il clima. Nonostante abbia subito la più grande crisi nella storia dell’aviazione, questo nuovo accordo mostra che il nostro settore ha posto l’azione per il clima tra le sue massime priorità. Sarà una sfida significativa raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio entro il 2050, ma le prove dimostrano che con il giusto sostegno da parte dei governi e gli sforzi lungo tutta la catena del valore, in particolare l’industria energetica, è realizzabile”, ha affermato Haldane Dodd, acting executive director of ATAG.

GE ha recentemente annunciato la sua ambizione di essere un’azienda net zero entro il 2050. Ciò ha fatto seguito al precedente impegno di GE di essere carbon neutral entro il 2030 nelle proprie strutture e operazioni, comprese le emissioni Scope 1 e Scope 2.

Pratt & Whitney ha anch’essa aderito all’impegno. “Con la crescente urgenza di affrontare il cambiamento climatico e la necessità di garantire una crescita sostenibile della connettività aerea globale, l’ambizione ‘fly net zero’ è una sfida essenziale e determinante per il nostro settore”, ha affermato Chris Calio, Presidente di Pratt & Whitney. “In qualità di principale sviluppatore di sistemi di propulsione aeronautica all’avanguardia, stiamo continuamente migliorando l’efficienza dei motori in tutto il nostro portafoglio, compreso lo sviluppo di tecnologie ibride elettriche e alimentate a idrogeno, supportando anche l’uso più ampio di tecnologie SAF. Tutti questi elementi saranno fondamentali per l’industria aeronautica per raggiungere i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni, a beneficio delle nostre comunità, dell’ambiente e dei nostri clienti”.

Pratt & Whitney sta già plasmando il futuro dell’aviazione sostenibile. Con oltre 10 miliardi di dollari investiti in un nuovo design del motore, la famiglia di motori Pratt & Whitney GTF offre un consumo di carburante migliore del 20%, emissioni di NOx inferiori del 50% e un’impronta acustica inferiore del 75% rispetto ai precedenti motori di prima generazione.

Pratt & Whitney sta anche sviluppando tecnologie avanzate di propulsione ibrida-elettrica, per migliorare ulteriormente l’efficienza dei velivoli di prossima generazione. All’inizio di quest’anno, Pratt & Whitney ha portato avanti i piani per integrare la tecnologia ibrida-elettrica in un dimostratore di volo Dash 8-100, supportati dagli investimenti dei governi del Canada e del Quebec. Il dimostratore regionale, sviluppato in collaborazione con Collins Aerospace e De Havilland Canada, mira a un miglioramento del 30% nell’efficienza del carburante rispetto ai turboelica più avanzati di oggi.

“Embraer accoglie con favore questo importante impegno. Affrontiamo una sfida globale e questo impegno da parte dell’industria a livello globale è essenziale per raggiungere l’attenzione necessaria per avere successo nel compito che ci attende”, ha affermato Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer. “Affrontare questa sfida, pur mantenendo gli enormi vantaggi sociali ed economici che la connettività aerea porta, è l’obiettivo del nostro team”.

Embraer ritiene che l’obiettivo può essere raggiunto sviluppando prodotti, servizi e tecnologie sostenibili dirompenti come l’elettrificazione, l’ibrido, i biocarburanti – incluso il carburante per l’aviazione sostenibile (SAF) – e altre alternative energetiche innovative. L’azienda sta già collaborando con i fornitori per rendere compatibili gli attuali velivoli con l’uso di SAF al 100% e sta lavorando attivamente con la catena di approvvigionamento per espandere la scala di produzione globale di SAF. Tra le altre iniziative, Embraer mira a migliorare continuamente l’efficienza degli attuali velivoli fino alla certificazione di nuove tecnologie.

Il presidente e il segretario generale del Consiglio ICAO hanno accolto con favore l’obiettivo tempestivo e ambizioso adottato oggi dall’industria aerea internazionale di raggiungere net-zero carbon emissions entro il 2050.

“Gli ultimi rapporti dell’IPCC sono inequivocabili sulle minacce poste all’umanità dal cambiamento climatico e sono sicuro che tutti gli Stati membri dell’ICAO si uniscono a me oggi nell’accogliere questo ultimo e molto ambizioso obiettivo adottato dall’industria del trasporto aereo, quindi il nostro settore globale continuerà a fare la sua parte”, ha commentato l’ICAO Council President, Salvatore Sciacchitano.

I sentimenti del presidente sono stati ripresi dal segretario generale ICAO Juan Carlos Salazar, che ha sottolineato le congratulazioni dell’ICAO agli operatori aerei e aeroportuali, ai produttori di aeromobili, ai fornitori di servizi di navigazione aerea e a molte altre parti interessate del settore coinvolte nell’adozione di questo obiettivo climatico critico e ambizioso a lungo termine.

L’annuncio arriva pochi giorni dopo la dichiarazione molto forte da parte dei ministri dei trasporti e della salute del G7 di lavorare insieme con maggiore determinazione per promuovere la riapertura sicura e sostenibile dei viaggi internazionali.

“Siamo entusiasti di vedere il settore dell’aviazione unito nel raggiungere questo obiettivo”, ha dichiarato il direttore generale di ACI World, Luis Felipe de Oliveira. “Gli aeroporti membri ACI, che si sono impegnati nel giugno 2021 a raggiungere net zero entro il 2050 per le proprie emissioni, saranno attori chiave nel facilitare questa transizione in modo che il sistema aereo possa continuare a fornire benefici economici e sociali al mondo. Non vediamo l’ora di collaborare con i governi e la più ampia comunità dell’aviazione per aiutare a raggiungere questi obiettivi”.

La dichiarazione è stata facilitata dall’Air Transport Action Group (ATAG), una coalizione di organizzazioni e aziende del settore del trasporto aereo che guida lo sviluppo sostenibile del settore. L’organizzazione ha anche prodotto il rapporto The Waypoint 2050 che delinea i percorsi per il settore del trasporto aereo per raggiungere questo obiettivo climatico aggiornato.

“La strada da percorrere sarà impegnativa, ma l’aviazione non è estranea alle sfide. Questa dichiarazione storica mostra la determinazione del settore a lavorare insieme per intraprendere questa importante azione per il clima. Ora è imperativo che i governi sostengano questi sforzi per rendere sostenibile questo settore vitale”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira. “Ciò rende ancora più urgente che gli Stati membri ICAO sostengano l’adozione di un obiettivo climatico a lungo termine alla 41a Assemblea ICAO nel 2022”.

Il Waypoint 2050 report dell’Air Transport Action Group (ATAG) mostra che, nonostante l’obiettivo sia impegnativo, esistono percorsi credibili per l’aviazione civile globale per raggiungere carbon net zero entro il 2050. Il rapporto mostra diversi scenari, concentrandosi su nuove opzioni tecnologiche come come velivoli elettrici e a idrogeno per la flotta a corto raggio, a un passaggio completo al carburante per l’aviazione sostenibile per le operazioni a medio e lungo raggio.

Haldane Dodd, Acting Executive Director of the ATAG, ha dichiarato: “Abbiamo identificato gli elementi costitutivi necessari e la portata della sfida è sostanziale, ma con la politica del governo di supporto e il sostegno del settore energetico, si può fare”.

Il rapporto dell’Air Transport Action Group, Waypoint 2050, che delinea i percorsi disponibili per raggiungere net-zero carbon emissions in aviation è disponibile all’indirizzo: www.aviationbenefits.org/W2050.

(Ufficio Stampa GE Aviation – CFM International – Pratt & Whitney – Embraer – ICAO – ACI World)